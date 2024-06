El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, saldrá desde la séptima posición para la carrera sprint del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1.

El tapatío se mostró regular durante la calificación del sprint, en donde batalló con el sector 2 durante toda la jornada.

Te podría interesar: Unión en Red Bull de cara al GP en casa

A pesar de las dificultades y una batalla con Esteban Ocon (Alpine) por el séptimo lugar, “Checo” logró cronometrar 1:06:256 en la Q1; 1:05:612 en la Q2; y 1:06:008 en la Q3.

Por su parte, su compañero de Red Bull, Max Verstappen logró la “pole position” para la carrera de este sábado.

El actual campeón de la F1 se puso primera en la clasificatoria tras cronometrar 1:04:686, lo que provocó el jubilo de los austriacos.

En segundo y tercer lugar quedaron los McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, respectivamente. George Russell (Mercedes) saldrá cuarto, mientras que Carlos Sainz (Ferrari) largará desde el quinto lugar.

Te podría interesar: Ahora son 39 los deportistas rusos y bielorrusos invitados para París 2024

#F1SPRINT QUALIFYING CLASSIFICATION

Max Verstappen and Lando Norris will line up on the front row for Saturday’s race 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/uxix8wD7GL

— Formula 1 (@F1) June 28, 2024