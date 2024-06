La Orquesta Sinfónica de Puebla (ORFIP) informó que Héctor Antonio N renunció a la dirección de la institución, luego de que fuera acusado de abuso sexual, por parte de asistentes a una presentación en el Museo Internacional del Barroco (MIB) en la capital del estado.

“Debido a los acontecimientos ocurridos el pasado 23 de junio de 2024 durante nuestro concierto La Fête de la Musique, informamos que el director general ha decidido separarse voluntariamente de su cargo para atender personalmente las acusaciones en su contra”, se detalló en un comunicado.

También se anunció el nombre de la persona que ocupará el lugar vacante y resaltó que mantendrá su agenda de presentaciones.

“La junta directiva de la Orquesta Filarmónica de Puebla ha decidido nombrar al maestro Ángel Vélez como nuevo director de nuestra institución, quien asumirá sus funciones de manera inmediata.

“Queremos reiterar que la agenda de la ORFIP se mantendrá sin alteraciones, manteniéndose fiel a su compromiso con la excelencia musical que le caracteriza”, indicó el texto.

SEÑALAN AL DIRECTOR

El domingo 23 de junio pasado, al terminar el acto de la orquesta, mujeres se levantaron de sus asientos en el auditorio del MIB, para exhibir mantas en las que denunciaron el presunto abuso sexual del entonces director, quien estaba presente.

“Ni una. Ni dos. Héctor Antonio C nos abusó”, “Héctor Antonio C, director general, a mí no, no te importó”, “Héctor Antonio, ningún abusador será director”, “Héctor Antonio, director general violador”, “X mí y por mis amigas, no + abusadores en la orquesta”, se podía leer en los mensajes.

Por su parte, la Secretaría de Cultura de Puebla aclaró que la ORFIP no forma parte de la dependencia, sino que se integra de músicos de otras instituciones como la fundación Esperanza Azteca.

En conferencia de prensa sobre distintos asuntos, el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dijo que su administración investiga si se usan recursos públicos en la orquesta.

“Si hay responsabilidades, que las asuma quién las cometió. El Gobierno del estado no tapará a nadie”, advirtió el mandatario.

La Orquesta Filarmónica de Puebla se fundó en julio de 2019 y es parte de la red encabezada por la Orquesta Filarmónica de Xalapa.

PENAS POR ABUSO

De acuerdo con el artículo 267 del Código Penal estatal, a quien “por medio de la violencia física o moral tuviere cópula con una persona, sea cual fuere su sexo”; es decir, viole, se le aplicarán de diez a 30 años de prisión.

“Cuando el sujeto pasivo sea menor de 18 años y mayor de 70, se duplicará la sanción establecida en el primer párrafo”, señala el Código Penal.