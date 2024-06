“A este mundo le hago falta, tanta falta…” – “Nube” de Luisa Almaguer

Tímida pero firme con sus convicciones, así es Luisa Almaguer, una mujer que a lo largo de los años ha picado piedra para poder sacar a flote su carrera. Y es que la historia como solista de la originaria de Azcapotzalco se remonta a Miljillo (2016), su primer EP el cual grabó con un teclado y samplers. Ahora a siete años de su primer material se juntó a una banda y presentó WEYES, un álbum lleno de sonidos rock.

Los deseos porque las mujeres trans sean tratadas bien, la búsqueda de amor y hasta algunos temas familiares son los tópicos que toca Almaguer en este larga duración que contó con la producción de Santiago Mijares.

“Es la exploración que tiene que ver con los hombres en mi vida y un poco lo que significan también para las mujeres trans o las mujeres heteros. Es una situación compleja hablar de hombres, la de hablar de weyes y una mujer trans”, declaró Luisa Almaguer en entrevista con 24 HORAS.

El deseo por formar una banda se hizo realidad para Almaguer y esta oportunidad llega ahora que tiene más experiencia en la industria musical.

“Siempre quise un poco tener una banda más completa, pero también es complicado en términos de logística, de dinero, etcétera. Lo que quería era concentrarme más en interpretar y en cantar. Y ha sido maravilloso junto con con estos músicos poder delegar eso que es la música y tener a gente en la que confiara muchísimo y que se sintiera una conexión, pues emocional”, agregó.

Este año ha sido una revolución de emociones para Luisa, pues en febrero, Damon Albarn, integrante de Gorillaz y Blur, la convocó para acompañarlo en el escenario como parte de su proyecto Africa Express e interpretar “On Melancholy Hill” y hasta grabar una versión nueva de “Hacernos así” en una sesión junto a Nick Zinner, guitarrista de Yeah Yeah Yeahs.

De una lista, Almaguer recuerda que estaban nombres grandes y reconocidos de la música, pero el inglés apostó por el talento emergente que incluía nombres como Eme Malafe, Mare Advertencia Lirika y otros artistas.

“Cuando empecé con la música, ni en mis sueños más guajiros, me habría yo imaginado componiendo y grabando rolas con el guitarrista de mi banda favorita (Yeah Yeah Yeahs), entonces, pues sí ha llegado muy lejos esta situación, se ha salido de control. Esto ha rebasado mis expectativas totalmente”, recordó la también actriz.

Y es que siguiendo con las colaboraciones, Luisa reconoce que llegó a ser celosa con lo que hacía pero que esta experiencia le cambió el pensamiento.

“De adolescentes me moría mucho por las rockeras mexicanas y de repente hace un par de años terminé tocando en vivo con Jessy Bulbo. A mí me encanta Liliana Felipe, Ely Guerra y quisiera colaborar con artistas trans en el mundo como Anhoni, Arca y más.

“Quisiera seguir colaborando con mis amigas como La Bruja de Texcoco y Zemmoa. Lo de Damon sí lo agradezco mucho y espero con mucha ansia colaborar con más personas”, externó.

Luisa Almaguer considera que su voz y la intuición son sus mayores virtudes, pero esta última también puede hacerle una mala jugada y convertirse en un defecto.

“Confundo la intuición con la necedad, soy muy necia. Soy muy insegura y muchas veces actuó desde mi propia inseguridad. No me creo muchas cosas que me dicen, me cuesta la constancia. Ser frita no juega muy bien a mi favor”, reconoció.

La violencia también es algo que le horroriza y es que también recuerda que lo ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón la marcó, como a millones de mexicanos, además de la que se ejerce en contra de la población trans.

“Definitivamente siendo una mujer trans existen violencias diarias. Las vivo yo, mis amigas y otras mujeres que viven en la Ciudad de México que sigue siendo absolutamente peligrosa y pues también a partir de eso hablo y hago lo que hago”, mencionó.

Aunque el lanzamiento de su más reciente LP le generó estrés, Luisa considera que ahora es momento de salir de gira. Sueña con ir a otros estados del país y salir de este pero también darle continuidad a su podcast; La Hora Trans, la actuación y más.

“Es extraño de repente pasar tanto tiempo, tantas horas, tantos meses trabajando en algo que no tiene feedback o nada por el estilo, que solo tú con tus pensamientos y el productor ahí encerrados están haciendo todo esto y de repente ya tenerlo fuera. Es un placer muy grande y sobretodo cuando la banda ha respondido tan chido, entonces me me enorgullece mucho y me tiene muy contenta haber sacado el disco ¡por fin!”, recordó.

La transgresión y la contradicción

Luisa Almaguer se identifica como mujer trans pero para ella el significado ha cambiado con algunas acciones de su mismo sector poblacional, esto principalmente en las pasadas elecciones.

“No necesariamente significa transgresión, por ejemplo, en estas elecciones que pasaron, muchas trans mexicanas salieron del clóset de la ultraderecha, lo cual me parece a mí alucinante y absolutamente contradictorio.

“Es la prueba de que lo trans o que la disidencia sexual no siempre significa también tener inteligencia o entender lo que está pasando en el mundo. En algún momento habría pensado que significaba un poco renunciar a lo que nos habían dicho o establecido”

“Me gusta mucho algo que dice Natalia Lane que ser travesti significa ‘estar de fiesta, festejar, gozar, el humor, reírnos’, Esta otra resistencia que creo que tiene mucho que ver con el gozo, la risa y el humor”, reflexionó.

Escucharse y aprender a diferenciar

El camino de Luisa Almaguer sigue su curso, su música continúa llegando a más sectores. Ha formado parte de playlist a nivel mundial y ahora se viene una gira con la que espera recorrer parte del país y otras naciones. Pero ante esto también toma algunas consideraciones para seguir creciendo.

“Sigamos mucho nuestra intuición, aprendamos a diferenciar entre nuestra intuición y nuestra necedad, que nos escuchemos a nosotres mismes, que ya sabemos lo que queremos. Ya sabemos que que es lo que tenemos que hacer pero de repente hay que callar un poco las voces externas y saber escucharnos a nosotras.

“Somos más sabias de lo que creemos. Aquí está este nuevo disco que espero que que puedan escuchar que puedan disfrutar y pues ya estaremos ahí cantándoles. Solo tengo que agradecer a toda la banda que hizo posible que el disco saliera”, concluyó.

LDAV