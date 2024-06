La virtual presidenta, Claudia Sheinbaum al inicio de los foros para analizar, discutir y debatir la reforma al Poder Judicial, rechazó que los derechos laborales vayan a tener alguna afectación, por lo que le pidió a los trabajadores tener tranquilidad. Sobre los trabajadores del Poder Judicial, primero que tengan tranquilidad, que la reforma al Poder Judicial que se presentó no implica de ninguna manera afectar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, esos permanecen intactos, que tengan esa certeza. Claudia Sheinbaum, dijo que, de ser necesario, habrá diálogo con los trabajadores del Poder Judicial. Explicó que la iniciativa de reforma, que se espera sea discutida en septiembre próximo, busca hacer cambios para jueces, magistrados y ministros, pero no para los trabajadores. La presidenta electa invitó a los trabajadores del Poder Judicial a participar en los foros que iniciarán hoy jueves en la Ciudad de México. Tengan certeza de que no se va a afectar sus derechos laborales y sería importante que participaran en el Parlamento y si es necesario ya platicar con nosotros. Sheinbaum explicó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial será una de las seis que serán analizadas y discutidas en septiembre próximo. Las otras cinco son: Apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años. Becas para estudiantes de educación básica en escuelas públicas. Eliminación de la reelección. Reforma a la Ley del ISSSTE. Reforma para que pueblos originarios sean sujetos de derecho. La iniciativa de reforma al Poder Judicial contempla 16 cambios a artículos de la Constitución para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto ciudadano; se propone una reducción del número de integrantes de la Corte y se fijan límites a los sueldos. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lamento el intento de golpe de Estado en Bolivia. El levantamiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Bolivia es un atentado contra la democracia. Condenamos enérgicamente estos hechos. Nuestro apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a su pueblo. Nuestro respaldo al posicionamiento del gobierno de México. Consideró que ese episodio fue una atentado contra la democracia.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; PRINCIPIOS IRREVERSIBLES QUE TENDRÁN CONTINUIDAD EN EL PRÓXIMO GOBIERNO

El presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó los principios que a su juicio ya son “irreversibles” y tendrán continuidad en el próximo gobierno de su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum. A 98 días de que concluya su mandato, el 30 de septiembre, el jefe del ejecutivo federal afirmó que ya se sentaron las bases para la transformación y se logró, de manera pacífica, darle continuidad. Estos son los principios que, a juicio del presidente López Obrador, son irreversibles en su gobierno: Pago de impuestos: “Ya está muy claro que hay que pagar impuestos”. Condonación de impuestos: “Que no se deben de condonar, eso es irreversible”. Combatir la corrupción: “Ya está muy claro que no se debe permitir la corrupción”. Austeridad en la administración: “El gobierno debe actuar con austeridad, eso es irreversible”. Gobernar para todos: “El gobierno representa a todos”. Primero los pobres: “El gobierno no puede estar a favor de una minoría rapaz”. Garantizar las libertades: “Aquí no hay dictadura, esta es una auténtica democracia con libertades, a nadie se le persigue, no hay represión”. No actuar con autoritarismo, no realizar expropiaciones. Solo proceden, como en el Tren maya, cuando hay expropiaciones convenidas porque es el mecanismo más fácil para pagarle al dueño de la tierra, conforme a un acuerdo, o bien por causa de utilidad pública, como ocurrió en una planta dentro de una refinería, caso en el que rechazaron un acuerdo. El dinero del presupuesto debe regresar a la población. “Es dinero del pueblo, de todos los mexicanos, que regresen al pueblo”. Sí se han sentado las bases de la transformación, pero falta todavía bastante, falta mucho por hacer porque sí tocó profundo el modelo neoliberal no sólo en lo económico. Destacó que, a diferencia de las tres transformaciones anteriores que ha vivido el país, la Independencia, la Reforma, la Revolución, esas, se hicieron con las armas, no porque así lo hayan deseado los dirigentes, los padres de nuestra patria, los grandes próceres, sino porque así se presentaron las circunstancias. La “transformación que hoy se vive”, sostuvo, fue pacífica y debe continuar, por eso que haya resultado electa Claudia Sheinbaum como virtual nueva presidenta. Por otra parte el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el intento de golpe de Estado en Bolivia y manifestó su respaldo al gobierno de Luis Arce. Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano.

BOLIVIA; FRUSTRAN GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA, DETIENEN AL GENERAL JUAN JOSÉ ZÚÑIGA

El presidente de Bolivia, Luis Arce, nombró nuevos mandos militares y frustró el golpe de Estado que era liderado por el general Juan José Zúñiga. Miembros del ejército de Bolivia rodearon el Palacio de Gobierno en La Paz e intentaron un golpe de Estado. Ante la situación, el presidente Luis Arce hizo un llamado al pueblo para movilizarse en contra del despliegue militar y defender la democracia. El levantamiento fue liderado por el General del Ejército, Juan José Zúñiga. Durante al menos tres horas provocó una gran preocupación en el gobierno, sin embargo, fue relevado de su cargo. Luis Arce designó una nueva cúpula militar y eso fue suficiente para que los militares se retiraran poco a poco del Palacio de Gobierno. Tanto los soldados como los vehículos militares se fueron poco a poco e incluso el mismo Zúñiga acabó por retirarse. La tensión en Bolivia estuvo al máximo. Se confirmó un intento de golpe de Estado y el presidente Luis Alberto Arce denunció las movilizaciones irregulares del ejército e hizo un llamado a respetar la democracia. Por su parte, Evo Morales también confirmó el golpe de estado e informó de un despliegue de las Fuerzas Armadas y de tanquetas en la Plaza Murillo. Evo Morales, ex presidente de Bolivia, aseguró que un grupo de francotiradores tomó la Plaza Murillo en La Paz. Esto pareciera indicar que prepararon con anticipación el Golpe de Estado. Pido al pueblo con vocación democrática a defender la Patria de algunos grupos militares que actúan contra la democracia y el pueblo. Debido a esto, se convocó a una reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores. El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, denunció a la comunidad internacional que en Bolivia hay un golpe de Estado contra su gobierno. Por lo pronto, Celinda Sosa Lunda, Ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, denunció las irregularidades del ejército y pidió respetar el gobierno de Luis Arce y la democracia. Horas antes del golpe de Estado, el general Juan José Zúñiga fue destituido de su cargo de Comandante del Ejército por órdenes del presidente Luis Arce. Posteriormente, es el mismo José Zúñiga quien lideró el levantamiento militar y sus tropas tomaron la Plaza Murillo y rodearon el Palacio Presidencial. Se denomina golpe de Estado cuando una acción violenta, generalmente realizada por fuerzas militares, provoca que un grupo determinado se apodere del gobierno, desplazando por la fuerza a los mandatarios en turno. Luis Arce le exigió al General Juan José Zúñiga desmovilizar las tropas militares que ya tomaron el Palacio Presidencial. De igual manera, señaló que se encuentra firme en la Casa Grande para enfrentar todo intento golpista que atente contra la democracia de Bolivia. A los pocos minutos de que comenzó el golpe de Estado en Bolivia, los mandatarios de diversos países y organizaciones emitieron su postura. Josep Borrel, representante de la Unión Europea, condenó los intentos de quebrantar el orden constitucional en Bolivia y derrocar a un gobierno que fue elegido democráticamente. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, también condenó el golpe de Estado en Bolivia y expresó su apoyo a Luis Arce. De igual manera, Claudia Sheinbaum, presidenta electa, condenó los hechos y expresó su respaldo al gobierno boliviano. Algunos otros países que han condenado el golpe de Estado son Paraguay, Guatemala, Perú, Venezuela, Colombia y Argentina.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; LAMENTA Y CONDENA INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, condenó el intento de Golpe de Estado en Bolivia, por parte de un sector de las fuerzas armadas de ese país en contra del gobierno de Luis Alberto Arce Catacora. Además, hizo votos para que la comunidad internacional cierre filas a favor del respeto de la democracia, la paz y los derechos humanos. La senadora manifestó su apoyo incondicional al pueblo de ese país y a sus legítimos gobernantes. También se sumó a la posición del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresó la más enérgica condena a estos hechos y respaldó a Luis Alberto Arce como la auténtica autoridad democrática de ese pueblo. En el Senado mexicano lamentamos y condenamos el intento de Golpe de Estado en Bolivia por parte de un sector de las fuerzas armadas en contra del gobierno de Luis Arce. Manifestamos nuestro apoyo incondicional a este pueblo hermano, a sus legítimos gobernantes y nos sumamos a la posición del gobierno de México. Hago votos para que la comunidad internacional cierre filas a favor del respeto de la democracia, la paz y los derechos humanos.

SENADOR RICARDO MONREAL; REFORMA AL PODER JUDICIAL BUSCA DARLE PRESTIGIO Y FORTALECERLO

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseveró que la reforma al Poder Judicial busca detener su deterioro y desprestigio, así como fortalecerlo para que se erija un equilibrio real entre poderes. El legislador acompañado de legisladoras y legisladores de Morena y sus aliados, subrayó que se fortalecerá al Poder Judicial para combatir el descrédito derivado de la falta de atención a la ciudadanía. Además, indicó que el desprestigio de este poder se debe a la falta de impartición de una justicia pronta y expedita, que es uno de los principales reclamos del pueblo, por lo que trabajarán para fortalecerlo. El líder de la mayoría legislativa subrayó que, la reforma tiene el objetivo de, liberar al Poder Judicial de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Ricardo Monreal informó que, se ha reunido con jueces, magistrados y ministros para recoger sus propuestas e inquietudes, las cuales presentará, en su momento, a la Cámara de Diputados, pues le han pedido que no se difundan sus planteamientos hasta que inicien los foros. Subrayó que, los filtros para elegir los mejores perfiles que integrarán al Poder Judicial serán confiables y seguros, por lo que descartó que existan riesgos en la elección de jueces, magistrados y ministros; va a ser una reforma en beneficio de la gente, no hay riesgos. Ricardo Monreal también expresó el respaldo del Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados a la ex candidata de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, quien denunció fraude y exigió la nulidad de la elección del 2 de junio. El senador aseguró que, la ex candidata cuenta con todo el apoyo jurídico, político y moral de la Cuarta Transformación; lo que ella está haciendo es lo que la Constitución, la ley y el pueblo de Jalisco le está pidiendo: agotar la vía jurisdiccional, pues hay elementos suficientes para que la verdad se imponga. Claudia Delgadillo declaro: Su servidora, las y los jaliscienses estamos pidiendo a la autoridad electoral que anule la elección a la gubernatura del estado de Jalisco. Todo está debidamente ya presentado ante la autoridad responsable, estamos nosotros y nosotras exigiendo que, se realice una nueva elección transparente y justa, que verdaderamente refleje la voluntad del estado de Jalisco.

XÓCHITL GÁLVEZ; PIDE TIPIFICAR COMO TRAICIÓN A LA PATRIA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE EN PROCESOS ELECTORALES

La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, registró una iniciativa con la finalidad de tipificar y sancionar como traición a la patria las conductas del titular del Poder Ejecutivo federal, cuando éstas violen las leyes electorales, ya sea dentro o fuera del proceso electoral. Acompañada por el coordinador de la bancada panista, Julen Rementería del Puerto, así como diputados federales del mismo partido, Gálvez Ruiz explicó que el modelo electoral vigente proviene de lo ocurrido en 2006, cuando el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó de intervención electoral al titular del Ejecutivo Vicente Fox. Sin embargo, señaló que a pesar de reformas posteriores, este modelo está agotado y ello quedó plenamente demostrado durante el proceso electoral 2023-2024, debido a que se mantuvo de forma permanente la intervención del presidente López Obrador, antes y durante cada una de las etapas del proceso electoral para favorecer a Morena y sus candidaturas. Muestra de ello, es que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó medidas cautelares ante el riesgo de la violación en al menos 22 ocasiones, respecto de 31 conferencias Mañaneras. En 14 ocasiones se declaró procedente la tutela preventiva para que el Presidente de la República se abstuviera de opinar sobre temas electorales y de difundir propaganda gubernamental. Además, en al menos 55 expedientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencia a causa de actos del Presidente, en el sentido de declarar que intervino para favorecer a las candidaturas de Morena. La senadora dijo que a pesar de estas sentencias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que no es posible sancionar al Presidente de la República debido a que constitucionalmente no cuenta con un superior jerárquico. Ante esto es inevitable admitir que es necesario reformar el Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales para que estas conductas del titular del Poder Ejecutivo federal sean tipificadas como traición a la patria.

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA; BANCADA NARANJA EXIGE A MORENA RECONOCER TRIUNFO DE PABLO LEMUS EN JALISCO

La Bancada Naranja en el Senado de la República exigió a Morena reconocer el triunfo de Pablo Lemus Navarro como Gobernador de Jalisco y que dejen de fabricar pruebas y hacer montajes burdos para intentar engañar a la población de que hubo fraude electoral. De acuerdo con los cómputos oficiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura obtuvo 1 millón 626 mil sufragios, esto representa 186 mil votos más que la candidata de Morena, Claudia Delgadillo González. Además, Pablo Lemus ganó en 11 de los 20 distritos electorales y la mayor diferencia entre el primer y segundo lugar se dio en los distritos 10 de Zapopan y 8 de Guadalajara, municipios en los que él fue Alcalde en los últimos años. El coordinador de la Bancada Naranja en el Senado, Clemente Castañeda, subrayó que en su impugnación Morena no aportó ni una sola prueba real o contundente para demeritar la clara victoria de Pablo Lemus en Jalisco. La impugnación que presentó Morena no tiene pies ni cabeza: piden recuento de votos, pero también quieren anular la elección. De las casi 11 mil casillas que se instalaron en el estado solo tienen 11 videos de redes sociales que no prueban nada más que una turba provocada por el mismo equipo guinda. Los videos que Morena ofrece como prueba retoman los jaloneos que ocurrieron el pasado 5 de junio en algunas sedes distritales entre personal del IEPC y simpatizantes de Morena que querían impedir que se trasladaran los paquetes a las sedes municipales que corresponden. El partido guinda también acusa que hubo bodegas donde se resguardaban los paquetes electorales que quedaron abiertas y sin vigilancia, pero no aporta fotos ni videos ni testimonios para probar sus dichos. Ante el planteamiento tanto del Presidente Andrés Manuel López Obrador como del senador Ricardo Monreal para el conteo voto por voto, el coordinador Clemente Castañeda se pronunció a favor para que se brinde absoluta certeza del triunfo de Pablo Lemus y para que Morena pare sus mentiras y sus montajes. En Movimiento Ciudadano les tomamos la palabra, que se cuenten los votos y cuando se confirme la victoria electoral de Pablo Lemus en Jalisco, que Morena se disculpe por los agravios contra el ejército de hombres y mujeres que organizaron el proceso electoral y contaron los votos y que de una vez por todas aprendan a perder. Exigimos a Morena que respete el voto de las y los jaliscienses, y que reconozca el triunfo de Pablo Lemus como Gobernador de Jalisco para el periodo 2024-2030.

LA UAS, REFERENTE NACIONAL, SE UBICA ENTRE LAS TRES MEJORES UNIVERSIDADES DEL PAÍS, DE ACUERDO AL RANKING MUNDIAL POR EL TIMES HIGHER EDUCATION*

El Secretario Académico, doctor Jorge Milán Carrillo, durante la Presentación de Resultados de Proyectos de Investigación del Programa de Fomento a Proyectos de Investigación (PROFAPI) 2022, entregó la información del Ranking Mundial al Encargado del Despacho de Rectoría, doctor Robespierre Lizárraga Otero en el cual se toman en cuenta indicadores como docencia, investigación, proyección internacional, estudiantes extranjeros, inclusión por género, relación maestro-alumno, publicaciones de impacto. La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se ubica en el tercer lugar por sus indicadores de excelencia entre las universidades mexicanas de acuerdo al Ranking Mundial de Universidades elaborado y difundido por el Times Higher Education, instrumento de medición de indicadores más grande y diverso en el sector académico del mundo. Robespierre Lizárraga señalo que este es un logro colectivo, de los estudiantes, de los maestros, de los trabajadores, de los padres de familia, es un ranking que nos coloca en una excelente posición en donde hay 13 variables que son tomadas en cuenta, felicito al doctor Mario Nieves por la concreción de estos resultados, a su equipo de trabajo, pero sobre todo a los investigadores e investigadoras de nuestra Universidad. Expuso que la Universidad está dando sus mejores resultados pese a la persecución política de sus autoridades y el ataque mediático en contra de la institución. Qué somos hoy, un referente nacional con reconocimiento internacional por la calidad del trabajo de todas y todos ustedes, esa es la realidad de la Universidad y atendiendo a esa realidad es que asumimos esa instrucción de nuestro Rector Titular separado del cargo y seguimos trabajando. El Secretario Académico, doctor Jorge Milán Carrillo, externó que la UAS cuenta con cerca de 600 investigadores reconocidos por organismos externos y hoy se tiene una muestra del trabajo tan importante en una de las funciones esenciales de la Universidad que es la investigación ya que de acuerdo a este Ranking Mundial en 2022, el primer año de la presente administración rectoral, la UAS estaba en el onceavo lugar y en 2023 en el segundo. Si algo tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa es una calidad académica reconocida nacionalmente y hoy este documento habla de que tiene un reconocimiento internacional, podemos decir con satisfacción que somos la Universidad Pública Estatal mejor colocada en ese Ranking Mundial en nuestro país, y hoy aparece en el 2024 la UAS en el tercer lugar, debajo del Tecnológico de Monterrey, universidad privada y de la UNAM, universidad nacional. El director General de Investigación y Posgrado (DGIP), doctor Mario Nieves Soto, detalló que son 377 proyectos en todo el estado que fueron apoyados por la institución con recursos propios a través del PROFAPI y de ellos se expusieron resultados 257. La investigación que no se exhibe no se ve y no existe, si nosotros no exhibimos esta investigación y no la materializamos en tecnología, si el conocimiento se queda en los anaqueles de las bibliotecas, se queda en los índices de las revistas no es de gran trascendencia finalmente, a pesar de todo lo que nos está aconteciendo como Universidad nuestra Universidad está logrando avanzar y se ha estado posicionando, y creo que el tejido de investigadores está sacando la casta a nivel regional, nacional e internacional, somos una de las universidades que tiene mucha mayor visibilidad científica que muchas públicas del país, eso habla muy bien de nosotros y habla bien de cada uno de los investigadores.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; PENSEMOS Y DÉMOSLE A MÉXICO LA REFORMA JUDICIAL QUE MERECE

El coordinador de las Senadoras y los Senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, exhortó a los legisladores de Morena y aliados a pensar y reflexionar sobre la Reforma Judicial que pretenden aprobar y que no beneficiará en nada a la autonomía del sistema de justicia. Lo digo con respeto, pero con absoluta sinceridad: no es ésta la vía. Pensemos y démosle a México la reforma judicial que merece. La reforma sí es una necesidad urgente, pero en la que se plantea no está la solución a los problemas del sistema judicial; la elección de jueces y magistrados por voto popular no garantizará menor corrupción, más independencia o menos nepotismo. Rementería del Puerto cuestionó que en la reforma que propuso el presidente, existe en ella algún dato que permita prever que va a haber mejores condiciones en cuanto a la reducción de la corrupción, y cómo sería esa medición. Yo estaría votando a favor de una propuesta judicial que permita realmente pensar en que esto se va a lograr, que vamos a conquistar justo con estas reformas un mejor sistema judicial, pero sinceramente, yo no creo que simplemente por elegir a los jueces, ministros y magistrados se vaya a lograr ello. Y tampoco creo que, mediante este método, se logre una mayor independencia. Destacó que no ha encontrado en ninguna parte de dicha reforma algo la metodología o la medición el cómo se lograría acabar con la corrupción y tener autonomía. Reconociendo, como se ha dicho aquí, que hay que acabar con los males que existen en el Poder Judicial, vayamos encontrando, pues, en estos, digamos, en estos foros que se van a realizar, que ojalá sirvan para escuchar y entonces enriquecer la propuesta, vayamos viendo qué es lo que puede servir, qué es lo que podemos obtener de lo que se tenga que decir. Porque estoy seguro de que en esos foros habrá posiciones, y no me refiero a la del PAN, ni a la de cualquier otro partido de oposición, la de los ciudadanos, la de gente que conoce el tema, que habrá cosas valiosas que escuchar y que a lo mejor que aporten para corregir. Rementería del Puerto condenó el intento de golpe de Estado en Bolivia y señaló que nunca un acto como este tipo será bueno para una nación ni para un pueblo. En nombre del Partido Acción Nacional condenamos los hechos tan lamentables que están ocurriendo en nuestro país hermano de Bolivia.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP; LLEGÓ LA HORA DE DEBATIR CARA A CARA

El presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, prácticamente todo listo para el debate presidencial: moderadores, duración, reglas y formato. El debate de CNN entre el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, que se lleva a cabo en Atlanta hoy jueves 27 de junio, marca el primer enfrentamiento en persona de la campaña de 2024 entre ambos aspirantes. Ambos candidatos aceptaron la invitación de la cadena y acordaron aceptar las reglas y el formato del debate, como se describe en cartas enviadas a las campañas por la cadena en mayo. Algunos aspectos del debate, incluida la ausencia de una audiencia en el estudio, serán distintos a los debates anteriores. Pero, como en el pasado, los moderadores utilizarán todas las herramientas a su disposición para hacer cumplir el tiempo y garantizar una discusión civilizada. Los moderadores del debate. Jake Tapper y Dana Bash de CNN moderarán el evento. El debate de 90 minutos incluirá dos pausas comerciales, según la cadena, y el personal de campaña no podrá interactuar con su candidato durante ese tiempo. Biden y Trump serán los únicos candidatos presidenciales que participarán en el debate. Para poder calificar, los candidatos tenían que cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo II, Sección 1 de la Constitución de EE.UU. para ser presidente, además de presentar una declaración formal de candidatura ante la Comisión Federal Electoral. Según los parámetros establecidos por CNN en mayo, todos los participantes debían aparecer en un número suficiente de papeletas estatales para alcanzar el umbral de 270 votos electorales para ganar la presidencia y obtener al menos el 15% en cuatro encuestas nacionales separadas de votantes registrados o probables que cumplan con los estándares de CNN para la presentación de informes. Biden y Trump también acordaron participar en otro debate organizado por ABC el próximo 10 de septiembre. Ambos candidatos acordaron aparecer en un podio uniforme, y sus posiciones en el podio se determinarán lanzando una moneda al aire. Los micrófonos se silenciarán durante todo el debate, excepto para el candidato que tenga el turno de hablar. No se permitirán accesorios ni notas preescritas en el escenario, aunque se proporcionará a los candidatos un bolígrafo, un bloc de notas y una botella de agua.

EHUD OLMERT; PIDE ECHAR A NETANYAHU ANTES DE QUE DESTRUYA EL PAÍS

El ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, culpó a Netanyahu tanto de buscar una guerra con Hizbulá en el Líbano, como de haber abandonado a los rehenes israelíes o de estar alargando el conflicto en Gaza sin objetivos precisos para las tropas. Cada día extra que este hombre maldito sigue asumiendo la responsabilidad nominal del funcionamiento del Estado es un día que plantea un peligro concreto para su futuro y existencia. Netanyahu quiere destruir a Israel, nada menos. Ha llegado el momento de expulsarlo, exige Olmert, al igual que lo hacen cada sábado miles de israelíes que, desde hace meses, salen a las calles contra el Gobierno y a favor de un acuerdo para la liberación de los 120 rehenes que siguen en Gaza.

