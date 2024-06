Legisladores y partidos políticos de oposición exigieron al Gobierno federal una explicación por dejar caducar medicamentos en la Megafarmacia del Bienestar, en el marco del desabasto en el sector salud, y confiaron que la próxima administración revise la operación de este gran almacén.

24 HORAS publicó en su edición de ayer que, de acuerdo con la solicitud de información 330022124000168, que hizo este diario a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), que es la entidad encargada de administrar la Megafarmacia del Bienestar, con corte al 23 de mayo “cuenta con 17 claves en estatus de caducos”.

“Es un verdadero crimen que no haya medicinas y las poquitas que logran acopiar ahí, las dejen caducar”, señaló el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería.

Consideró que este gran almacén de medicamentos, “es un proyecto que nació sin rumbo, es una vil ocurrencia más de este gobierno para intentar descalificar a los que en algún momento el gobierno supone sus adversarios”.

No obstante, el legislador veracruzano confió en que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, revise este tema:“yo esperaría que lo pudiera hacer mejor”, declaró a 24 HORAS.

En tanto, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza consideró que “lo que iba a ser un remedio, no ha sido más que … pues no llega ni al calificativo de burla; no resuelve nada, no atiende nada, no proveé nada. Medicamentos caducos, mínimo abastecimiento de recetas, es el costo de las ocurrencias”.

Y declaró que si la próxima Presidenta, “sigue con las ideas, las ocurrencias, las improvisaciones, la opacidad, la falta de transparencia y la falta de planeación, el resultado va a ser el mismo”.

En tanto, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, que encabeza Ana Lilia Herrera, calificó de “inaceptable” que la Megafarmacia del Bienestar deje caducar medicamentos esenciales, como lo reveló este diario; por lo que exigió “responsabilidad y una gestión eficiente de los recursos”.

Finalmente, el diputado federal Héctor Saúl Téllez (PAN), aseveró que en los hechos el gran almacén de medicamentos ubicado en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México, resultó ser “una gran simulación”.

Afirmó que la administración federal, que ya va de salida, se retirará sin haber cumplido la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de elevar la calidad de la salud pública a los niveles de países como Dinamarca.

“No alcanzaremos esa meta, y esto no es otra cosa más que la ratificación de una política fallida en materia de salud, en donde más de 50 millones de personas se quedaron sin acceso a los servicios básicos después de la errónea decisión de llevar a cabo la desaparición, primero, del Seguro Popular y después del Insabi.

“El Gobierno Federal ha dado muchos tropiezos en materia de salud, esta Megafarmacia lucra con lo más sensible de los mexicanos que es la salud; no podemos permitir que el Presidente se haya burlado de esa forma de la ciudadanía y que haya hecho un gasto de más de tres mil millones de pesos para la inauguración de esta Megafarmacia”, dijo Téllez.

El panista recordó que ese almacén creado por la administración federal no cuenta con los medicamentos suficientes y apenas “ha surtido 750 recetas en seis meses; cualquier farmacia por pequeña que sea en cualquier colonia popular de nuestro país, estoy seguro que puede surtir muchas más recetas que la Megafarmacia del Gobierno Federal”.

Adelantó que solicitarán a la Secretaría de la Función Pública lleve a cabo una investigación sobre el gasto de esta infraestructura para saber si se justifica el gasto que se realizó.

Además, pedirán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haga una revisión pormenorizada sobre el gasto y sobre la operación de la megafarmacia para que con los elementos que arrojen esas investigaciones, en su momento interponer la denuncia penal contra quien resulte responsable por lo que consideró es una fallida y criminal operación en contra de la salud de los mexicanos.