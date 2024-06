La virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, recibió el “bastón de las mujeres” como una muestra de confianza pero también la petición de ser la voz de las mexicanas y lograr, ahora sí, concretar la agenda feminista pendiente. Claudia Sheinbaum acusó que aún es víctima de ataques misóginos: Sorteamos una campaña llena de calumnias, de guerra sucia, de mentiras, de argumentos misóginos que aún se leen en las plumas del conservadurismo: calca, clon, pero el pueblo de México, pero dijo que ahora es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación. En reunión con mujeres en el Claustro de Sor Juana, Claudia Sheinbaum recibió el bastón, una artesanía oaxaqueña, y también la lista de pendientes por cumplir en su calidad de la primera presidenta, enumeró la senadora y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero: Garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres, educación gratuita para todas las mujeres, un sistema nacional de cuidados, derecho la salud y derecho a los derechos sexuales y reproductivos, igualdad salarial, igualdad de oportunidades económicas, derechos agrarios, la participación política igualitaria y en general garantizar el pleno ejercicio de todos nuestros derechos sin cortapisas. Sheinbaum asumió la transferencia de mando y de compromisos que le hizo Sánchez Cordero, quien se perfila para ser la próxima presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y responsable, por tanto, de entregar la banda presidencial. Te queremos decir que no estás sola, que cuentas con cada una de nosotras La virtual mandataria se comprometió a abrir el camino a las mujeres de hoy y dejar el camino abierto para las mujeres del mañana. Ofreció echar a andar el sistema de bienestar y anunció que este iniciará con las mujeres más pobres, las mujeres dedicadas a la agricultura y las trabajadoras de la maquila, por un sentido de justicia. El apoyo que implementaremos de mujeres de 60 a 64 años es un asunto de reivindicación y de reconocimiento pero significa que el trabajo del hogar debe compartirse con la pareja” para lograr que las mujeres tengan autonomía. En el encuentro estuvo su madre, Annie Pardo, y también la escritora Elena Poniatowska, las senadoras Ifigenia Martínez, Olga Sánchez Cordero y Susana Harp, Citlali Hernández, también secretaria general de Morena, la saxofonista María Elena Ríos, además de la feminista Martha Lamas, diputadas y senadoras.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; CELEBRA LIBERACION DE JUALIAN ASSANGE: “ESTATUA DE LA LIBERTAD ESTA CONTENTA COMO MILLONES EN EL MUNDO”

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la salida de Julián Assange de la prisión. Cuando menos en este caso, la Estatua de la Libertad no quedó como un símbolo vacío; está viva y contenta como millones en el mundo, expresó Lopez Obrador. Durante el actual Gobierno de la Cuarta Transformación, el jefe del Ejecutivo refrendó en diversas ocasiones el apoyo a Assange, a quien reconoció como un preso político víctima de agravios a la libertad de expresión. El 20 de abril de 2023 recibió en Palacio Nacional al padre y hermano de Julián Assange, Jhon y Gabriel Shipton, respectivamente. Lopez Obrador dijo que era muy injusto tenerlo detenido y era como tener en prisión la libertad. Felicitar a Julián, a sus familiares, a su papá, a sus hermanos, a sus amigos, a millones de mexicanos y de todos los países del mundo que participaron para hacer posible la libertad de Julián Assange. Nosotros también nos sumamos a esa campaña y como lo expresé, estamos muy contentos por la salida de la cárcel de Julián, era una cosa muy injusta, era como tener en prisión la libertad y en especial la libertad de expresión. El presidente leyó las cartas que en su momento envió a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, para solicitar la liberación del fundador de Wikileaks y en las que le ofrecía asilo. El 9 de enero de 2023, el presidente envió una carta a Joe Biden para pedir que se revisara la legalidad de las acusaciones contra Assange. De manera respetuosa, le pido que, en uso de sus facultades y autoridad moral, pueda solicitarle al fiscal general de Estados Unidos, Merrik Garland, se revise la legalidad de las acusaciones, así como la petición de extradición que la sustentan. Me atrevo a hacer esta solicitud pues considero que, además de ser una injusticia, este caso afecta la imagen de Estados Unidos en el mundo. Respecto a si piensa sostener alguna comunicación con Assange, el presidente lo descartó, sin embargo, manifestó su alegría porque desde su gobierno impulsó la liberación. Nos sentimos muy contentos, ellos saben lo que hicimos tanto con el gobierno del presidente Trump como con el gobierno del presidente Joe Biden.

JULIAN ASSANGE; SE DECLARA CULPABLE, REALIZA ACUERDOS CON EUA POR SU LIBERTAD

El fundador de WikiLeaks, Julián Assange, acusado de espionaje salió libre de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, se le concedió libertad bajo fianza. Pese a su salida, Assange se declaró culpable de violar la ley estadounidense en espionaje como un acuerdo que hizo con el país norteamericano. Julián Assange declaró ante el Tribunal de Saipán, en las Islas Marianas del Norte; luego de aceptar ser culpable, la cuenta oficial de WikiLeaks informó que el periodista volará a su país natal, Australia, llegando a la ciudad de Canberra.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; PLANTEA UNA “REVOLUCIÓN ALIMENTARIA”

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, aseguró que nuestro país requiere una revolución alimentaria, que garantice el derecho humano a una alimentación sana por encima de intereses económicos, así como el bienestar de las familias mexicanas. La senadora Ana Lilia Rivera dijo lo anterior durante su participación en el foro sobre la “Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, derecho de todas y todos los mexicanos”, que se llevó a cabo en la explanada de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La legisladora advirtió que los verdaderos intereses del neoliberalismo en México se encuentran en la comida, por eso, avanzar con la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, fue muy importante. Destacó que una sana alimentación es un derecho humano fundamental, no solamente por lo que representa para la economía, sino por la salud del pueblo, por lo que en los próximos años se continuará con la lucha contra los intereses económicos que han asentado sus reales en nuestra pobre patria. Ana Lilia Rivera advirtió que hay intereses de quienes ganan dinero con el control de la comida de México, así como de quienes obtienen recursos con las enfermedades que provoca la malnutrición de las personas. Por ello, el Sistema de Salud en el país se encuentra colapsado, por enfermedades como insuficiencia renal, cáncer, diabetes y obesidad, que son causadas por el uso de jarabe de alta fructuosa, en el pan, las galletas, refrescos o yogurt. El maíz hoy cotiza junto con el petróleo y el oro en la Bolsa de Valores, entonces es una codicia inmensa la que se tiene, por controlar nuestra semilla. La senadora destacó que sacar adelante la Ley de Fomento y Protección al Maíz para que entrara en vigor antes que el T-MEC fue muy difícil, pero lo logramos; sin embargó, expresó que todavía no hay políticas y presupuestos para su implementación. Recordó que también se avanzó en el etiquetado de alimentos, para que ahora el consumidor sepa lo que come, pero también fue una lucha titánica contra las grandes empresas productoras de alimentos chatarra. La senadora agregó que en materia de agricultura hay dos países, el del norte con los ricos productores, que tienen financiamiento, riego, tecnología, son socios en el Tratado de Libre Comercio; y los productores pobres, que compran insumos y semillas caras. También se le tiene que garantizar mercado al pequeño y mediano productor, entonces tendremos que aprender a convivir con ellos y ellos con nosotros, porque los pequeños productores y los campesinos pobres de México no vamos a dejar de resistir.

SENADOR RICARDO MONREAL; LLAMÓ A LOS PRÓXIMOS LEGISLADORES A TRABAJAR EN UNIDAD: “NO ES VÁLIDO DISTRAERNOS CON CONFLICTOS INTERNOS”

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, cuestiono la exigencia del petista Gerardo Fernández Noroña por pretender liderar a la bancada de Morena en el Senado lo que provocó una molestia generalizada en las filas de Morena. El todavía jefe de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo: “No es válido, en este momento de diseño y construcción del segundo piso de la 4T, distraernos con conflictos o divisiones internas, debido a que nuestra energía debemos enfocarla íntegramente a la revisión de la agenda legislativa y a la fortaleza de la presidenta Claudia Sheinbaum. No le ayuda a la presidenta electa ninguna división interna. La historia en el mundo nos demuestra que cuando surgen facciones destruyen movimientos sociales trascendentes. Todos tienen derecho a opinar en un movimiento tan amplio como lo es Morena, pero frente a los ataques y descalificaciones le reitero a quien esté en esa posición mi respeto, pero los conmino a que trabajemos en unidad con la doctora Claudia Sheinbaum, cuya tarea es enorme y los desafíos del México moderno requerirán del esfuerzo y la coordinación de todos. No debemos distraernos. Fernández Noroña dejó de manifiesto su enojo por no haber sido considerado para coordinar a la bancada de senadores en la próxima legislatura. Ricardo Monreal señalo que la siguiente legislatura será histórica para consolidar el segundo piso de la 4T. Ricardo Monreal exhortó, a diputadas y diputados federales electos a trabajar en unidad y concentrarse en la construcción positiva del segundo piso de la cuarta transformación. Yo tengo muy claro el trabajo que viene y que vamos a hacer una legislatura histórica, vamos a ser determinantes para el proceso de transformación que vive México. Monreal llamó a los próximos legisladores a sentirse orgullosos de formar parte de la consolidación de 4T y a no distraerse con debates internos o con diferencias. Saben muy bien el compromiso que adquirimos con la gente y no podemos fallar ni a la población, ni al proyecto de nación que nos propusimos realizar.

XÓCHITL GÁLVEZ; MANDARÁ A LOPEZ OBRADOR ‘MANUAL PARA VIOLENTADORES’.

La senadora Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial, anunció que le mandará a Andrés Manuel López Obrador un ‘manual para violentadores’, esto después de que las autoridades electorales resolvieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí violentó políticamente en razón de género a Xóchitl Gálvez. El presidente lo niega rotundamente. Dice que no hay pruebas y que es un hombre respetuoso de las mujeres. Por eso le estoy mandando este manual que el propio INE le da a leer a hombres violentadores como él. Señaló que este es el ‘Manual para el Uso no sexista del Lenguaje’, pues dijo que es importante que López Obrador se dé cuenta de que con sus acciones violenta a las mujeres en el ámbito político; además, adelantó, también le enviará un libro sobre violencia política. Seguramente le servirán al presidente para darse cuenta que dentro de su machismo a normalizado la violencia política hacia las mujeres. Señaló que en otros casos el presidente tendría que quedar inscrito en el registro de personas violentadoras políticas contra las mujeres, recibir una sanción económica, pedir una disculpa pública y leer el manual que le envía. Vamos a ver si el presiente es igual ante la ley como lo ha dicho una y otra vez, porque lo que estamos viendo es que al presidente no se le está sancionado, a pesar de haberse involucrado en la elección y a pesar de haber violentado políticamente a una servidora. Todo violentador político de mujeres es multado por el TEPJF y obligado a tomar un curso de violencia política de género, pero el Presidente no fue sancionado. En la sentencia, se determinó que el presidente violó la ley al señalar que Gálvez “obtuvo una candidatura ‘por decisión de un grupo de personas con poder político que la designaron para utilizar su imagen como una mujer de pueblo y que con ello pretende causar simpatía en el electorado’”.

CLARA BRUGADA; MORENA Y ALIADOS A UN DIPUTADO DE ALCANZAR MAYORÍA CALIFICADA EN EL CONGRESO CDMX

Clara Brugada, la virtual jefa de gobierno electa, podrá iniciará su mandato el 5 de Octubre con un Congreso capitalino con mayoría, pero no la necesaria para aprobar reformas constitucionales. La tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México iniciará en septiembre próximo con 43 diputados del bloque oficial (Morena, PT y PVEM) y 20 de la oposición (PAN, PRI, PRD y MC), quedando a solo una curul de la mayoría calificada. El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó recientemente un cambio en la fórmula de asignación de diputados plurinominales, lo que ayudó al bloque opositor a acercarse a esta mayoría y afectó a los partidos de oposición, por lo que ya hay a impugnaciones ante el Tribunal Electoral capitalino. Esta situación, reduce el margen de negociación de Morena y sus aliados en PVEM y el PT con partidos de oposición como el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano para avanzar en su agenda legislativa, impactando indirectamente a la jefa de gobierno electa, Clara Brugada. El consejero electoral Bernardo Valle presentó una modificación de última hora al acuerdo original, basada en siete escritos de diputados electos en las urnas el pasado 2 de junio que impugnaron su inclusión en las listas de Morena, argumentando que fueron postulados por el PT o el Partido Verde y pedían que se les tomara en cuenta para dichas fracciones parlamentarias. Lo anterior, generó controversia con partidos opositores acusando a Morena y aliados de manipular la ley para recuperar los siete diputados plurinominales. El 9 de junio, el IECM sesionó nuevamente para aprobar con mayoría de votos de los consejeros electorales la modificación al acuerdo original y reasignar plurinominales, con este movimiento, los siete plurinominales que fueron repartidos a la oposición, les fueron retirados y reasignados a Morena. Con ello, personajes como Valentina Batres, hermana del jefe de Gobierno, Martí Batres y de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, así como otros seis personajes, lograron ingresar al Congreso capitalino.

HILDA FLORES; PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN ALCALDES DE MEXICO: “SOLUCIONES PARA GOBERNAR”

La organización Alcaldes de México tuvo a cabo una reunión donde conto con la participación de Hilda Flores Escalera, Representante del Gobierno del estado de Coahuila en la Ciudad de México. Hilda Flores en su participación, expuso el tema: Soluciones Para Gobernar.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; INCONFORME CON MORENA POR NO CUMPLIR ACUERDO

Gerardo Fernández Noroña reclamó a Morena por incumplir con los acuerdos establecidos con los aspirantes a la candidatura presidencial, pues dijo que, por haber quedado en tercer lugar en la contienda, debería ser el coordinador de los senadores. Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir, señaló Fernández Noroña. Explicó que el acuerdo era que el primer lugar de la encuesta, que realizó la Comisión de Morena, ocuparía la candidatura presidencial; el segundo y el tercero, la coordinación del Senado y de la Cámara de Diputados, mientras que el cuarto, el gabinete, y quinto y sexto una candidatura plurinominal. Aseguró que él obtuvo el tercer lugar con 12.2%, mientras que Adán Augusto López y Ricardo Monreal quedaron en cuarto y quinto lugar con 10% y 6.5%, respectivamente. Sin embargo, estos últimos, mencionó, serán los coordinadores en el Congreso de la Unión. No se vale hacer trampa en la discusión. Ahora resulta que quien queda en último lugar le dan el tercero y justifican eso diciendo que quedé en cuarto y no es cierto. Señaló que si hubiera quedado en cuarto lugar en la encuesta entonces le tendría que tocar encabezar alguna secretaría de Estado. Aseguró que aspira a coordinar el Senado legítimamente porque obtuvo el tercer lugar. Fernández Noroña, quien llegará al Senado por Morena, comentó que si hubo una campaña dispendiosa para la candidatura presidencial fue la de Adán Augusto López. Además, recordó que Mario Delgado le llamaba camarada de bronce por haber tenido el tercer lugar en la encuesta de Morena y enfatizó que ahora ni siquiera Adán Augusto le ha llamado para que lo apoye. Adán Augusto, que es amigo, no me ha buscado, nada. Dan por hecho que uno tiene que apechugar un atropello y pues no.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP; MAÑANA SERA EL PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL DE EE.UU. TEMA MEDULAR “INMIGRACION”

El presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, están a un día de enfrentarse cara a cara en el primer debate presidencial de EE.UU., el cual se llevará a cabo mañana jueves 27 de junio y es organizado por CNN. Por parte de Joe Biden su estrategia durante el debate se enfocará en los temas de aborto, democracia y los planes económicos. Mientras que Donald Trump, el ex mandatario estadounidense se ha centrado en reforzar su mensaje en materia de economía, inmigración, delincuencia, aborto, las guerras en el Medio Oriente y Ucrania, y su condena por 34 cargos de fraude empresarial. Estos temas, y uno de los más importantes para ambos aspirantes presidenciales y para los votantes estadounidenses es el de inmigración. Donald Trump ha tomado el tema de inmigración como la piedra angular de su campaña. De varias maneras: ha sacado a la luz, haciendo un llamado a las minorías para que voten por su futura candidatura republicana, pues, según él, dichas minorías están perdiendo puestos de trabajo a manos de los inmigrantes indocumentados. Joe Biden tiene su mirada puesta en la inmigración, aunque no lo anuncie de forma textual en sus temas clave para el siguiente debate. Prueba de ello son las recientes acciones ejecutivas que puso en marcha para frenar el flujo migrante en la frontera sur de EE.UU. y, en contraste, para permitir a algunos migrantes indocumentados la obtención de la ciudadanía de forma más rápida. Donald Trump, promete que si los votantes lo regresan a la Casa Blanca, lanzar una campaña sin precedentes contra la inmigración e incluso llevar a cabo deportaciones masivas. Trump declaró a la revista Time que su objetivo sería deportar entre 15 y 20 millones de personas, tal vez recurriendo a la Guardia Nacional. Sin embargo, esta promesa no es reciente: a finales de 2023, una fuente con conocimiento del tema dijo que Trump planea detenciones masivas de migrantes indocumentados para colocarlos en campos de detención mientras esperan ser deportados. Y ni siquiera es nueva, ya que Trump también prometió deportaciones masivas en su campaña presidencial de 2016, Los cinco motivos por los que un segundo mandato de Trump sería diferente del primero. Lo nuevo se centra en el número de inmigrantes indocumentados a los que se dirigirían sus políticas de gobierno. Como se mencionó antes, hasta 20 millones de migrantes que cruzaron la frontera de forma ilegal; no obstante, el número exacto de inmigrantes indocumentados en EE.UU. no está claro. Probablemente sea más pequeño de lo que dice Trump. Trump quiere militarizar el asunto de inmigración si llega de nuevo al poder, pero empezaría utilizando a las fuerzas policiales locales y centrándose en cualquier inmigrante con antecedentes penales. Trump señalo que su iniciativa incluiría a militares. “Sí los incluirá” y añadió: “Cuando hablamos de militares, en general, hablo de la Guardia Nacional.

BENJAMÍN NETANYAHU; PREPARADO PARA UN “ACUERDO PARCIAL” CON HAMÁS PERO “NO PARA DETENER LA GUERRA” EN GAZA

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado estar preparado para un “acuerdo parcial” con Hamás para lograr el retorno de parte de los rehenes que continúan secuestrados en Gaza, pero insistió en que no pondrá fin a la guerra hasta destruir al grupo islamista. Estamos obligados a continuar luchando tras una pausa para lograr nuestra meta de destruir a Hamás”. La Oficina del Primer Ministro envió un comunicado clarificando que es Hamás quien se opone al acuerdo, no Israel, ante las críticas surgidas hacia Netanyahu por sus declaraciones.

