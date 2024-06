Luego de haber alcanzado un acuerdo de justicia con el Gobierno de los Estados Unidos, Julian Assange por fin quedó en libertad para poder volver a su hogar luego de haber huido y de estar refugiado en varias embajadas durante los últimos 14 años por el caso “WikiLeaks”.

El hacker y activista informático fue durante muchos años uno de los principales objetivos del Gobierno Norteamericano, esto por haber filtrado documentos clasificados respecto a la presencia de su ejército en países de medio oriente, destacando la revelación de presuntos crímenes de guerra.

Julian Paul Assange nació el 3 de julio de 1971, en Townsville, Queensland, Australia, desde su juventud, mostró un amplio interés en el mundo cibernético, haciéndose de un nombre importante dentro de la comunidad hacker en aquel país, hecho que le trajo bastantes problemas en su momento.

Para 2006, Assange funda el sitio conocido como “WikiLeaks”, página creada para ser una fuente de información sin censura y que mostrara la realidad que atravesaba el mundo en ese momento, en ella se podían publicar documentos sin censura para su análisis y difusión.

En un principio buscaba exponer a regímenes totalitarios o de alta censura como China, Rusia, Corea del Norte y algunas naciones en África, pero con el paso del tiempo también logró exhibir las actitudes cuestionables de los países más desarrollados, sobre todo de Europa y Occidente.

El problema estalló en 2010 cuando Julian Assange hizo públicos una serie de documentos pertenecientes al ejército de los Estados Unidos relacionados con sus incursiones en diversos países de Medio Oriente, en ellos se destaparon presuntos crímenes de guerra.

Durante esos años es acusado por presunto abuso sexual y tras filtrar nuevos documento, el Gobierno de EU presentó cargos en su contra por “conspiración y espionaje”, pidiendo su extradición para encarcelarlo.

Este caso terminó luego de que Julian Assange alcanzara un acuerdo para declararse culpable ante un tribunal de las Islas Marianas del Norte, hecho que le permitió recuperar su libertad tras haber estado un par de años encarcelado en Londres.

Imagine. From over 5 years in a small cell in a maximum security prison. Nearly 14 years detained in the UK.

To this.

For the “privilege” Julian Assange must pay over half a million US dollars. Please help if you can: https://t.co/bBkYB5mycE #AssangeJet pic.twitter.com/Qau948K94v

— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024