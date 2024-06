Una mujer de 22 años murió al caer desde la ventana de un tercer piso mientras usaba la caminadora de un gimnasio en Pontianak, Indonesia.

El angustiante incidente quedó grabado en video por una de las cámaras de seguridad del inmueble y se hizo viral en redes sociales.

En el video se puede observar la fila de caminadoras y cómo varias personas las utilizan; detrás de ellas hay una serie de ventanales y uno permanece abierto, es justo el que se encuentra detrás de la joven que al perder el equilibrio cae de espaldas al vacío.

La usuaria tuvo que ser trasladada a un hospital, sin embargo, debido a las lesiones provocadas por la caída no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Este hecho causó indignación en redes respecto a las medidas de seguridad del lugar, pues las máquinas de ejercicio se encontraban peligrosamente cerca de las ventanas y era un gran riesgo tenerlas abiertas.

De acuerdo con usuarios del gimnasio, las ventanas se mantienen generalmente cerradas, por lo que el hecho pudo deberse a un descuido del personal y pone en duda si el establecimiento contaba con las medidas de seguridad correctas para atender a los visitantes.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer la forma en que ocurrieron los hechos y fincar o deslindar responsabilidades al establecimiento.

