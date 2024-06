La Megafarmacia del Bienestar que inauguró el presidente Andrés Manuel López Obrador el 29 de diciembre del año pasado tiene 17 claves en estatus de “caducos”, a la par de haber surtido, en casi seis meses, apenas 750 piezas de distintos medicamentos.



En 146 días, es decir del 29 de diciembre al 23 de mayo de este año, la Megafarmacia recibió 356 solicitudes de medicamentos y surtió 750 piezas. Lo que se traduce en 2.3 recetas surtidas al día, que significa el 0.00037% de las recetas que diariamente surte el IMSS, que a decir de su director general, Zoé Robledo, son alrededor de 613 mil.

De acuerdo con la solicitud de información 330022124000168, que 24 HORAS realizó a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), entidad encargada de administrar el almacén, “con corte al 23 de mayo se cuenta con 17 claves en estatus de ‘caducos’ en la Megafarmacia del Bienestar”.

No obstante, la dependencia aclaró que “todos se encuentran en proceso de canje por parte del almacén dispensador o el proveedor de bienes terapéuticos correspondiente”.



“Esto comprueba que nunca compraron medicamentos para la Megafarmacia”, aseguró el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de San Lázaro.



Explicó que cuando se compra un medicamento por licitación, se marca con claridad en cuánto tiempo va a caducar, “por ley son 12 meses o dependiendo del tipo de producto puede ser hasta dos años … estas claves caducas significan entonces, que nunca compraron medicamentos para la Megafarmacia”, aseguró.



El diputado panista consideró que la existencia de claves caducas puede obedecer a que la Megafarmacia se surtió de almacenes donde tenían medicamentos casi caducos que no se habían usado, porque estos no prescriben en menos de un año.



En el documento proporcionado por Birmex, también se informa que del 29 de diciembre al 23 de mayo de este año, tuvo 356 solicitudes de medicamentos a través de los institutos correspondientes y todos fueron atendidos favorablemente.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (Issste) y el IMSS-Bienestar son las dependencias que más solicitudes de medicamentos han realizado al gran almacén de medicamentos que buscaba remediar el problema de desabasto en los hospitales del país.

En total, se surtieron 750 piezas siendo los principales medicamentos solicitados escitalopram, sitagliptina, metformina, duloxetina, alprazolam, levodopa y carbidopa, letrozol, venlafaxina, risperidona, atorvastatina y paracetamol.

“Tienen medicamentos que no usaban en el sector salud, claramente ningún medicamento que no se use en el sector salud o que han sido usado poco, es el que no han estado pidiendo y no pueden surtirse los que falta porque los que en teoría compraron aún no les han llegado, porque el medicamento tarda de producirse alrededor de cuatro meses una vez fincado el pedido” y tomando en cuenta que Birmex apenas cerró su licitación, “falta mucho rato para que les surtan”, declaró Ramírez Barba.

Al respecto, la senadora Claudia Anaya consideró que guardar los medicamentos y ocasionar que se caduquen “es parte del problema central de la decisión de crear la Megafarmacia y centralizar”.

Ante ello, dijo que el Gobierno debe devolver a los estados sus facultades de administración de la salud: “Total, si el principal argumento es que los gobiernos estatales eran corruptos, ahora la gran mayoría de las entidades federativas son gobernadas por Morena, ¿no le tienen confianza propios compañeros de equipo político?”.

En tanto, el senador Damián Zepeda, destacó que además de una burla, “es un crimen” que estén dejando caducar los medicamentos.

Dijo que la demanda de medicamentos en el país supera por mucho la capacidad logística, “en México se consumen 5.5 millones de medicinas al día, es verdaderamente una cifra estratosférica que requiere de insumos y de logística y la Megafarmacia está vacía”.