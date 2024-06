Luego de que la actriz y modelo, Martha Cristiana fuera anunciada como directora de Miss Universo México, la tarde del lunes dio a conocer su renuncia.

“Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera y por eso motivo el día de hoy presento mi renuncia ante todos ustedes”, aseguró.

Y es que Cristiana acusó al certamen mexicano de tener varias anomalías y de falsa inclusión pues expuso que no estaban aceptando a mujeres trans para participar en el certamen de este año.

“Las cosas no han sido como me lo prometieron y yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda, en donde la respuesta a todo es: ‘¡Nombre! ¿Trans? Para nada. Cero’”, según videos de los asistentes a una conferencia de prensa.

Martha Cristiana además señaló que parte del equipo le puso algunas trabas para evitar que mujeres trans participaran. De igual manera habló de edadismo pues también mencionó que no querían mujeres de arriba de 40 años.

“Lo que se maneja en las juntas es: ‘¡Nombre! ¿40 (años de edad)? ¡Viejísima! Olvídalo’. ‘¿(Mujeres) trans? Eso no va a pasar. No pasará, Martha Cristiana’; palabras textuales, y yo necesito denunciar esto porque ustedes saben que toda mi vida he alzado la voz; y más si se trata de las causas que están cerca de mi corazón”, agregó.

“Al final del día, somos seres humanos todos y tenemos el mismo derecho; esos derechos también pertenecen al mundo de la belleza. Porque si la belleza no es inclusiva, no es revolucionaria. La belleza es revolucionaria cuando abraza la diversidad y ese lema fue mi bandera para entrar en la organización”, cerró su intervención.

LDAV