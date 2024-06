Ernesto Gómez Cruz dedicó su vida al cine y a través de grandes papeles como el de El Azteca en la histórica cinta Los Caifanes, su trayectoria es única e irrepetible en la historia del séptimo arte en México. Por ello, el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para recordar al primer actor.

El encargado de dar las palabras de bienvenida fue el también actor Esteban Soberanes, quien compartió créditos con Gómez Cruz en una de sus cintas más recordadas: El Callejón de los Milagros.

La primera actriz María Rojo, dedicó unas palabras a El Último Caifán: “Te homenajeamos a ti, el que las puede de todas todas y las pudiste”, dijo en su discurso la actriz.

Y recordó el momento en el que conoció a Ernesto, cuando interpretó en el teatro a Don Desiderato, de la compañía teatral de Oscar Chávez. “Después creciste en películas de los grandes directores del cine mexicano; algunos de ellos ya no están con nosotros pero se sintió siempre la admiración y el respeto que sintieron por ti”, agregó.

Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional y quien conoció al homenajeado durante la filmación de su cinta La Víspera dijo que cuando estaba trabajando apenas en el argumento, “fui al cine a ver Cadena Perpetua y pensé que ya tenía a mi actor. Era tal el trabajo de Ernesto, que me cautivó. Nunca había visto a nadie brincar tanto de papel en papel”, agregó.

También se dio tiempo para recordar la entrega del Primer Actor que contó una historia que difícilmente ha sido documentada.

“Cuando salíamos a comer, nos juntábamos todos, pero Ernesto se apartaba y uno podía pensar en que quizá estaba disgustado, hasta que un día le grité que se acercara y me contestó: ‘No porque me alejo del papel'”, compartió.

Por su parte, el presidente de la AMACC, Armando Casas reconoció el que Gómez Cruz fuera el más ganador de premios Ariel en toda la historia del cine en México. Con él trabajó en la cinta Los Confines.

“Había una escena en la que él llegaba en caballo, lo detenía, miraba algo, después lo arriaba y salía a galope. Me quedé espectante e inquieto de saber que era toda la escena. No sabía que acababa de presenciar una clase de actuación”, reconoció Casas.

Por su parte, Alberto Estrella buscó entre sus memorias sobre cómo el actor se negó a darle su “patada” durante su debut en la cinta El Imperio de la Fortuna.

“Se dio la vuelta y me dijo que eso no servía de nada y me acercó su gallo que me dio un picotazo y entre risas me dijo que eso sí servía”, destacó.

Por su parte, Salvador Sánchez habló de Gómez Cruz como un amigo y compartió datos acerca de la reacción del homenajeado a finales de los 60, cuando tuvo en sus manos el guión de Juan Ibáñez.

“Llego muy misterioso y yo le pregunté que qué traía ahí, entonces me dijo que era un guión de cine y por recomendación no podía enseñarlo a nadie pero confió en mí para verlo y esa fue la primera vez que tuve en mis manos un guión de cine y era el de Los Caifanes“, agregó.

Hacia el final del homenaje, su hija Marta presentó las cenizas de su padre y recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

SABÍAS QUE

Ernesto Gómez Cruz falleció el pasado 6 de abril a los 90 años

Es el actor con más Premios Ariel en su trayectoria; recibió el Ariel de Oro en 2014 de manos de Carmen Salinas

A pesar de tantos reconocimientos, Gómez Cruz siempre se mostró humilde y modesto; decía que esos reconocimientos no significaban gran cosa

Entre su trayectoria destacan más de 100 filmes incluidos El Imperio de la Fortuna , El Callejón de los Milagros y El Infierno .