Lo que sería un momento de inmensa felicidad, terminó en una lamentable tragedia en un casino de Singapur, ante la muerte de un hombre que ganó 4 millones de dólares.

En un video que circula en X- se aprecia a un hombre en el piso del casino, mientras algunos asistentes de la casa de apuestas rodean el cuerpo del desvanecido.

De acuerdo con medios locales, el percance ocurrió en un casino del complejo turístico de Marina Bay Sands, en Singapur, donde el hombre, tras resultar victorioso de una suma de más de 4 millones de dólares, se desplomó entre los aplausos y gritos de felicitación.

El personal del casino y los servicios de emergencia intentaron reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano, pues el hombre no mostró signos de recuperación y fue declarado muerto en el sitio, a causa del paro cardíaco que sufrió, presuntamente ante la euforia que vivió al ganar, tal cantidad de dinero.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del hombre, ni si padecía algún tipo de enfermedad cardíaca.

