Luego de que James Gunn anunciara al actor David Corenswet como la nueva cara de Superman en su plan de reconstruir el universo cinematográfico de DC Comics, se han filtrado las primeras imágenes de lo que será la nueva cinta del hombre de acero y su nuevo traje.

A través de redes sociales, se difundieron varias fotografías desde el set de la cinta de Gunn en donde se aprecian diversos aspectos del nuevo traje de Kalel, así como de su apariencia como Clark Kent en el “Daily Planet”.

En las fotografías filtradas por la prensa y redes sociales, no solo vemos a David Corenswet como Superman, también tenemos vistazos de Rachel Brosnahan como Lois Lane, de Skyler Gisondo como Jimmy Olsen y de Michael Holt como Mr Terrific, de este último también se aprecian varios detalles de lo que será este traje.

De acuerdo con la información, las imágenes tomadas de esta escena tendrían lugar en Metrópolis, la cual luce con varios escombros tras lo que parece ser un ataque y en donde personajes como Lois Lane o Jimmy Olsen descienden de una pequeña nave.

Recordemos que la nueva cinta de Superman actualmente se está rodando en el centro de Cleveland y que contará con la aparición de Nicolas Hulot como el nuevo Lex Luthor en una historia que mostrará una versión mucho más joven del hombre de acero.

Se tiene previsto que esta cinta haga justicia al personaje luego de lo visto en el “Snyder Verse”, de momento los fans han recibido de maravilla estas primeras filtraciones y esperan con ansias su llegada a todas las salas de cine el próximo 11 de julio de 2025.

The staff of the Daily Planet on the set of ‘SUPERMAN’.

Share your theories on what’s going on in this scene pic.twitter.com/z6TAr6CLV4

— DC Film News (@DCFilmNews) June 25, 2024