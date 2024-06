Despresuriza Boeing 737 de Korean Air; hay al menos 13 heridos

Un avión Boeing 737 de la línea Korean Air que viajaba a Taiwán el sábado pasado aterrizó de emergencia tras una despresurización del sistema.

La agencia de noticias Yonhap informó que esta ruta tuvo un accidente cuando volaban sobre la isla de Jeju al sur de Corea del Sur.

Unos 30 minutos después del despegue cayó drásticamente perdiendo 25 mil pies de altura en menos de cinco minutos, de acuerdo al sitio especializado FlightRadar24.

Algunos usuarios en redes sociales compartieron videos e imágenes del incidente con máscaras de oxígeno colgando del techo.

Al menos 13 pasajeros hiperventilaban y sufrían dolor de tímpano cuando el vuelo había descendido.

“Estamos cooperando plenamente con todas las autoridades pertinentes para investigar las circunstancias”, dijo un portavoz de Korean Air.

El avión no tiene más de cinco años y fue entregado en 2022.

Este incidente se suma a otros vuelos conflictuados con aviones Boeing donde uno perdió una de sus ventanas en pleno vuelo y ha llevado a la firma a acusaciones ante autoridades en Estados Unidos por graves fallos de seguridad en sus equipos.

