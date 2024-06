Coque Muñiz tuvo un concierto en Playa del Carmen como parte de su gira. Sin embargo, terminando el show empezó a sentirse muy mal y fue a dar al hospital donde le diagnosticaron bronconeumonía; afortunadamente ya se siente mucho mejor.

Salieron a la luz imágenes de los hijos de Aracely Arámbula y están muy guapos, la verdad es que la actriz los ha cuidado mucho y ha logrado mantenerlos lejos de los reflectores.

Cristian Castro se reunió con su familia durante su estancia en México, por ello cenó con Angélica Rivera y su prima Fernanda Castro.

Shakira agradeció en redes sociales a los doctores que cuidan a su papá y gracias a ellos logró recuperarse y pudo llevárselo a su casa.

Majo Aguilar dice que por favor no le pregunten nada sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal, porque no dirá nada al respecto y que las entrevistas que han salido son anteriores y no tienen nada que ver con el tema Nodángela.

Es impactante la cantidad de fragmentos de entrevistas que han subido a redes sociales relacionadas a Pepe Aguilar, Nodal y Ángela, recordando todas y cada una de sus declaraciones y acomodándolas al momento que están viviendo.

Danna dio un concierto y después festejaron su cumpleaños número 29. En su show mostró bailes muy sensuales y atrevidos, además de recibir el cariño del público.

En internet apareció una fotografía de Luis Miguel y Taylor Swift, lo que generó rumores sobre la posibilidad de trabajar juntos, pero se supo que era una broma, porque a primera vista se ve que es una edición digital, donde vemos a El Sol junto a Taylor Swift, vestida con un leotardo que ha usado en su Eras tour.

Aunque es un fotomontaje, desató muchas especulaciones.

José Manuel López Velarde fue el creador del musical Mentiras’, y a partir del 29 de junio presentará un nuevo espectáculo en el Teatro Aldama, bajo el título de La vida es mejor cantando, conformado con temas de la famosa banda mexicana Timbiriche como Somos Amigos, Y la Fiesta Comenzó, Mickey y Amor para Ti.

Edwin Luna reveló que le fue detectado hipotiroidismo y por eso debe tener mucho cuidado con su alimentación y con su estado de ánimo, para no caer en depresión, por eso está en tratamiento médico y va constantemente a sus chequeos.

Laura Zapata aseguró que ya no entrará en el juego de Wendy Guevara y no contesta nada, para evitar dimes y diretes, pero sostiene lo dicho: “Yo soy una dama y no me comparen con esa cosa”. Sin duda, esa expresión es muy despectiva y poco adecuada.

Tengo un pendiente, van varios cantantes que muestran su intolerancia arriba del escenario. Natanael Cano corrió a su ingeniero de audio durante un show; un día Luis Miguel le pegó un microfonazo o otro porque no oía nada y ahora Anuel pidió que abuchearan al que maneja el audio durante su concierto en Granada. ¿No sería mejor que lo hagan en privado? ¿Cuál es el afán de quemarlos públicamente?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

