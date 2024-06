Días después de imponer una nueva marca de rivales ponchados en su juego ante los Guerreros de Oaxaca, cuando retiró a 19 elementos en 8.2 entradas, el norteamericano Trevor Bauer asegura tener como principal objetivo en mente el título con los Diablos Rojos del México y como legado principal en el país aspira a ser una inspiración para las nuevas generaciones en el rey de los deportes.

“Nunca he ganado un título en mi carrera. Tengo un par en ligas menores, pero no en categorías máximas de cualquier lado en el que he jugado y quiero ganar. Es donde está mi enfoque principal con el equipo”, indicó el pelotero a medios nacionales

Tras igualar y posteriormente establecer una nueva marca como lanzador en un partido de nueve entradas, el pitcher de 33 años afirmó que trata de no comparar los récords que ha acumulado en su carrera, pero dijo que el beisbol mexicano es único a escasos tres meses de su aparición con la novena Escarlata.

“Veo cada récord como algo especial para mí. En México he podido disfrutar el juego como no lo había hecho en un largo período. Y es de las cosas que más he aprendido estando aquí, que hay mucha gente que así como viene a trabajar fuerte, tampoco olvida la parte de divertirse”, apuntó.

Motivado en ser la mejor versión posible en el montículo, Bauer evita conceptos relacionados a él como una nueva leyenda de la organización mexicana, aunque admite disfrutar los días especiales como el del pasado 21 de junio, que se sumó al previo récord de nueve strikeouts consecutivos que logró el 21 de abril ante los Bravos de León.

Sobre su pasado en Grandes Ligas o en la Liga Japonesa de Beisbol Profesional en 2023, el pitcher norteamericano apuntó que al menos en el caso de Diablos Rojos ve a un equipo capaz de pelear en el beisbol nipón y también en categorías de doble o triple A de Estados Unidos. “No sé si ganaríamos todo pero sí seríamos un equipo altamente competitivo. Si nos ponen a Diablos en Triple-A estoy seguro de que ganaríamos el campeonato”.

Cumplido el objetivo personal que él mismo tenía al considerar el tema de los strikeouts como la marca que más añoraba tener, Bauer indicó que para el resto de la temporada mexicana aún aspira a un par de récords en su experiencia por el país. “La triple corona es algo que me ilusiona, además del promedio de efectividad de la organización en una temporada, pero como parte del grupo lo que más me interesa es el título”.