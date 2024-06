Gerardo Fernández Noroña, reclamó a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, que no se están cumpliendo los acuerdos establecidos para repartir cargos entre las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto a través de un video.

“Dicen que yo no soy el tercer lugar, que es Adán Augusto López Hernández. ¡Ah, bueno!; entonces a Adán Augusto López Hernández le correspondería la coordinación de la Cámara de Diputados. No es cierto, Yo quedé en tercer lugar, pero si dice lo que dice Ángel Balderas fuera cierto, entonces a mí me correspondería ir al gabinete, en cuarto lugar”, expresó.

Te podría interesar: Venden OCC México por 85 millones de dólares

A través de un video en redes sociales, el petista se quejó de que Morena favoreció a Ricardo Monreal y Adán Augusto como coordinadores en la cámara baja y alta, cuando ellos fueron los últimos lugares en la encuesta para elegir al aspirante presidencial.

“Públicamente Mario Delgado me decía: medalla de bronce por el tercer lugar. Yo había dejado pasar, pues dije ¡ya hombre!, está claro el mensaje de que Adán Augusto va encabezar el Senado, por ahí va el acuerdo, pero luego dije: es incorrecto, están pasando por encima de uno, eso no va hacer que yo divida, que rompa, simplemente no se cumple el acuerdo, también tomo nota”, expuso.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el tema, en conferencia de prensa, comentó que Noroña es un compañero de primera, sin embargo, no adelantó alguna posible postulación, pero aseguró que él será importante para el movimiento.Gerardo Fernández Noroña, reclamó a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, que no se están cumpliendo los acuerdos establecidos para repartir cargos.

“Ya voy a platicar con él en su momento”, expresó ante los medios de comunicación, desde su casa de transición, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.