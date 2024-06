Si podemos describir en una palabra a la actriz Mabel Cadena sería sueños. Y es que la originaria del Estado de México se ha convertido en un referente para quienes buscan alcanzar metas en distintas áreas, ella lo logró en el cine.

Cadena además es la muestra clara de la representación pues ha abierto espacios a las mujeres en la industria fílmica y sigue con los pies en la tierra a pesar de haber formado parte de la película de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever (2022).

“Me siento dichosa, no sólo por representar a México en Hollywood, sino por todo un legado de mujeres que hay detrás construyendo el camino para que hoy las de mi generación podamos ir abriendo espacios en forma y muy feliz por mí.

“Hacer una película con Marvel me dio la posibilidad de verme internamente y empezar a sanar cosas y a construir nuevos sueños y objetivos a partir de lograr llegar a una industria así de grande”, compartió la actriz, en entrevista con este medio.

PRÓXIMOS PLANES ACTORALES

Mabel Cadena sigue activa en diversos proyectos, el próximo es Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip, una comedia de Disney en la que participa a lado de Eva Longoria, Jesse García y Cristo Fernández.

“Para mí ha sido una oportunidad súper linda poder empezar a explorar otras áreas de mi profesión en las que no soy tan experta de la mano de estas personalidades tan grandes, que aparte fueron muy generosas. Espero que la puedan ver pronto porque aún no sé cuándo se estrena”, adelantó Mabel.

De esta forma, la actriz mexicana espera seguir creciendo como hasta ahora.

“Nunca trabajé para estar en una industria como la que tiene Estados Unidos, todo mi conocimiento y las herramientas que tuve las puse al servicio de la industria fílmica en México.

“Hoy no quiero dejar este país, solo sé que existe la posibilidad de construir en otros países. Tengo muchísima hambre, muchísima seguridad y tranquilidad de querer empezar a caminar hacia otros lugares.

“Abrir esa mente me dio la posibilidad de acceder emocionalmente también a otras cosas muy nuevas en mi cuerpo y en mi vida y nada en mi registro como mujer que hoy pues pongo el servicio de mis actuaciones y de mis mujeres”, detalló.

La constancia y la disciplina son hábitos que ha construido Mabel Cadena. A pesar del éxito ella considera que aún le falta camino por recorrer y alcanzar nuevas metas y hacer realidad sus sueños.

“No sé cuál será el siguiente paso, porque nunca lo he sabido. No sé qué sigue, pero sí sé que el trabajo no es el que hago frente a cámaras, sino el que hago detrás y ese no falta, entonces tengo una constancia y una disciplina férrea, que no cambia en mi vida.

“Tengo mucha hambre de seguir estudiando, aprendiendo y construyéndome. Voy a tratar de estar siempre a la altura de lo que me exija”, concluyó.