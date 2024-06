Tras las elecciones realizadas el pasado 2 de junio en México, el diputado Gerardo Fernández Noroña ha realizado un reclamo a Morena.

Y es que, de acuerdo a Noroña, no se le hizo justo que no se le contemplara para el gabinete de la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum.

Mediante un video mencionó que en la encuesta que realizó Morena para elegir al candidato a la presidencia él quedó en tercer lugar y que hubo una serie de compromisos en las que se habló de ser coordinadores de bancada en el Senado o en la Cámara de Diputados.

“Dicen que yo no soy tercer lugar, que es Adán Augusto López Hernández, ah bueno entonces a Adán Augusto López Hernández le correspondería la coordinación de la Cámara de Diputados, no es cierto yo quede en tercer lugar, pero si lo que dice Ángel Balderas fuera cierto entonces a mí me correspondería ir al gabinete, en cuarto lugar. Ah pero te dieron una senaduría pluri, se las regreso, se las regreso. No se vale hacer trampa en la discusión, ahora resulta que quien quedó en último lugar le dan el tercer lugar y justifican eso, óiganme”, declaró.

Y es que Noroña mostró su molestia pues consideró injusto que Ricardo Monreal coordine a Morena en la Cámara de Diputados pues este obtuvo el último lugar.

“Es incorrecto que al último lugar le den la coordinación de la Cámara de Diputados…”, mencionó.

A pesar de esto, Gerardo Fernández Noroña aclaró que esta situación no hará que se salga de Morena pero sí tomará en cuenta el incumplimiento del acuerdo.

“¿Eso va a hacer que yo me vaya del movimiento? No ¿Que divida, que rompa, que diga barbaridades? No. Pues simplemente pues no se cumple el acuerdo, ah bueno está bien, pues tomo nota, no se cumple el acuerdo”. agregó.

Fernández Noroña sufriendo porque le vieron la cara 🥲🥲🥲 pic.twitter.com/gC3SizeZaH — Ana Lucía Medina 🇲🇽 (@analucia_medina) June 24, 2024