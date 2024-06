La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador celebró que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se comprometió a consolidar la integración de esa corporación a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Junto a la futura comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, recordó el lema de la institución que la siguiente semana cumplirá cinco años de garantizar la seguridad pública en México. Justicia y paz. Creo que eso es lo esencial: justicia y paz. Y en esas dos vertientes, en esos dos caminos, se está transitando. No puede haber tranquilidad, paz, sin justicia. La paz es fruto de la justicia. Por eso se han destinado muchos recursos del presupuesto público, que es dinero del pueblo, para atender las necesidades de todos los mexicanos, dándoles preferencia a los más pobres. Creo que nunca en la historia se había orientado tanto presupuesto público para apoyar a los mexicanos. El mandatario enfatizó en la importancia de atender las causas de la violencia a partir del Estado de Bienestar, de la familia, de crear oportunidades de empleo y aumentar salarios. Informó que el otro componente de la estrategia de seguridad del Gobierno de México es estar pendiente todos los días de lo ocurrido en la materia y en coordinación permanente con estados y secretarías. López Obrador y Claudia Sheinbaum felicitaron a los integrantes de la Guardia Nacional a pocos días de su quinto aniversario. Se consolida esta institución con todos los apoyos. Ahora se cuenta con instalaciones, cerca de 500 instalaciones. Los ingenieros militares han construido alrededor de 400 cuarteles e instalaciones para la Guardia Nacional que están participando, tienen presencia en todo el país, instalaciones muy dignas como esta. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a la creación de instituciones fundamentales durante el Gobierno de la Cuarta Transformación, entre las que figura la Guardia Nacional. Nos corresponde seguir fortaleciendo y consolidando a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo que, para mantener los altos niveles de aceptación que la Guardia Nacional tiene entre la población, sus más de 130 mil integrantes, mujeres y hombres capacitados para realizar acciones de proximidad social y operativa de inteligencia, deben conservar la disciplina y formación que le brindan las Fuerzas Armadas. El presidente López Obrador reiteró que Claudia Sheinbaum será una presidenta con visión social. En su siguiente gobierno, adelantó, las mujeres de 60 a 64 años recibirán un apoyo económico previo a ser beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Oaxaca, en compañía de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el trabajo de regularización territorial y la entrega de escrituras que realiza la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en Huatulco. Me da muchísimo gusto que aquí en Huatulco y como en otras partes, se esté haciendo justicia porque no se pueden los contrastes. No puede ser que haya una zona turística de gran lujo y la gente que trabaja, que vive en esos centros turísticos, tenga que vivir en colonias que no están regularizadas, en donde no tienen sus escrituras, en donde no hay agua, no hay drenaje, no hay luz, no hay nada. Eso no lo queremos. Tenemos que buscar que siempre haya justicia, no debe haber esa desigualdad. El jefe del Ejecutivo destacó que, al mismo tiempo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rescata áreas naturales para conservarlas y heredarlas a las siguientes generaciones. Felicidades a los que llevan este programa de regularización. Felicidades a María Luisa Albores, felicidades a Lyndia Quiroz por el trabajo que han hecho de convertir terrenos de la nación en áreas de reserva natural para que se puedan disfrutar por las nuevas generaciones, que las bahías, las playas sean públicas, que no se privaticen. El presidente López Obrador sostuvo que si no se concluyeran las acciones para el bienestar por falta de tiempo, el gobierno de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, dará continuidad. Si no nos alcanza el tiempo, yo ya hablé con la presidenta y ella le va a dar continuidad, nada más por cuestiones de tiempo. Se van a seguir entregando las escrituras.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, aseveró que una reforma democratizadora del Poder Judicial es justa y necesaria, pues el pueblo de México exige poner fin a la impunidad, la corrupción, la violencia y el contubernio entre autoridades, jueces y criminales de todo tipo. En un artículo titulado “Transformar el Poder Judicial para garantizar la justicia y consolidar la democracia”, la senadora afirmó que la separación de poderes debe tender a la cooperación armónica entre los órganos del Estado, para que la voluntad popular se exprese y materialice en leyes, instituciones y decisiones para beneficio del pueblo. Sin embargo, denunció que, actualmente, el Poder Judicial no coopera, sino que bloquea las transformaciones que requiere el proceso democratizador actual y no está en armonía con las demandas de la ciudadanía. La legisladora subrayó que es importante poner atención especial en los procedimientos y jueces de distritos locales, ya que muchos de los vicios y corruptelas ocurren ahí. La administración de justicia en favor de los más desfavorecidos encuentra a ese nivel sus primeros obstáculos, pues quien puede comprarla obtiene los fallos judiciales a su favor y quienes no, frecuentemente, solo obtienen el oprobio, el presidio o el olvido. Por ello, Ana Lilia Rivera detalló que la reforma propuesta tiene entre sus principales elementos que todos los jueces y magistrados, desde los locales hasta los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sean electos mediante voto directo de la ciudadanía. Eso no significa que los jueces y magistrados vayan a emprender campañas electorales a través de algún partido político, sino que, para dar a conocer sus propuestas, programas de trabajo y perfiles profesionales tendrían acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión. Otros puntos importantes de la reforma, son la reducción del número de ministros de la SCJN, de 11 a nueve; la disminución de su periodo como magistrados de 15 a 12 años; y la eliminación de las dos salas superiores de la Corte. Además, las y los candidatos a ministros de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral serían propuestos de la siguiente manera: 10 por el Poder Ejecutivo, 10 por el Poder Legislativo (cinco por cada Cámara) y 10 por el pleno de la Corte, y en todos los casos, con respeto a la paridad de género. En lo que respecta al Consejo de la Judicatura Federal, se propone sustituirlo por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Con esta modificación se logra que ningún magistrado o magistrada concentre atribuciones y facultades que puedan derivar en autoritarismo y arbitrariedades. Ana Lilia Rivera, concluyo diciendo que la reforma propone garantizar la justicia pronta y expedita al establecer como máximo un año para que los jueces y magistrados resuelvan asuntos en materia penal y seis meses en materia fiscal, y así evitar demoras que terminan por afectar a los más pobres y favorecer a los oligarcas que pueden pagar abogados durante años para no ser afectados en sus intereses.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, será quien coordine a su bancada en San Lázaro, lo cual se oficializara hasta que se emitan las constancias de mayoría de las plurinominales. El acuerdo de unidad de la 4T desde las precampañas de dar cargos a los aspirantes a candidatos que no ganaran las encuestas fue refrendado por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, por lo que Adán Augusto Lopez será el coordinador de Morena en el Senado. El compromiso de la próxima mandataria Claudia Sheinbaum, de respetar el acuerdo lo hizo en reunión celebrada el pasado 18 de junio con senadores y diputados federales electos, y los nombramientos se harán oficiales cuando todos tengan la constancia de mayoría. Oficialmente ellos reciben sus constancias del cargo que vayan perfilados, como la mayor parte van por listas plurinominales en el mes de agosto, pero se conoce en una previa hasta qué número de lista, hablando de senadores y de cada circunscripción por la vía plurinominal, es ahí cuando podría oficializar algunos de los cargos. Asimismo el coordinador del Partido del Trabajo en el Senado de la República será Gerardo Fernández Noroña, y del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello. Sheinbaum Prado, consideró que la gran ventaja de darles el nombramiento como coordinadores a los ya mencionados, es que no se perderá tiempo, ya que cuentan con el aprendizaje que se requiere, porque tienen amplia experiencia en el servicio público y en el Poder Legislativo y eso les ayudará a tener avances favorables para el país. Explicó que de los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de México por Morena que no serán coordinadores es porque se sumarán a su gabinete, tal es el caso específico de Marcelo Ebrard, quien se convertirá en el próximo secretario de Economía.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, y quien suena para ser el presidente de la mesa directiva en el senado, informo que en una reunión con legisladores federales electos de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” junto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, destacó que la reunión fue de unidad y reafirmación de los principios y el mandato popular, subrayando la importancia de ampliar el diálogo y respetar el proceso legislativo. El legislador expresó su apoyo al objetivo de la presidenta electa de avanzar en las reformas necesarias para profundizar la transformación de la vida pública de México. Mier, confía en que estas reformas fortalecerán el proceso de la Cuarta Transformación. Es un honor ser legislador, es doble honor ser constituyente del segundo piso de la Cuarta Transformación. Ignacio Mier hizo votos por el éxito de las reformas propuestas por Claudia Sheinbaum, que buscan avanzar significativamente en la transformación de México. Asimismo también indico que en una reunión que celebraron con los coordinadores de los Grupos Parlamentarios, en la Junta de Coordinación Política, en un acto de buena fe, de voluntad política, de diálogo, de apertura, todos los grupos parlamentarios aceptarán un Punto de Acuerdo para ampliar los diálogos y análisis de las primeras cinco reformas constitucionales, entre las que se encuentra la reforma al Poder Judicial de la Federación. En dicha reunión, ahondó el legislador por Puebla, se acordó que dicho Punto de Acuerdo se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales “para que se amplíe el parlamento abierto que ya tenía como antecedentes los conversatorios realizados el año pasado y el parlamento abierto que se inició con los foros nacionales de la libertad, la justicia, el bienestar y la democracia”. Además, se acordó invitar a todo el sistema público de radiodifusión para que participe, como sucedió en el caso de la reforma en materia de Guardia Nacional y de la eléctrica. Asimismo, los coordinadores parlamentarios aprobaron que los tiempos oficiales de la Cámara de Diputados se destinen exclusivamente para difundir en los próximos días la realización de los diálogos nacionales en las entidades donde se llevarán a cabo. Ignacio Mier, apunto que se conoció de manera económica el calendario que se aprobará para la realización de los diálogos la Comisión de Puntos Constitucionales, su formato, su mecánica, su dinámica y que gire las invitaciones para que el día jueves den inicio los diálogos nacionales respondiendo, como primer acercamiento, a qué Poder Judicial tenemos y qué Poder Judicial queremos. El legislador comentó que el primer foro se llevará a cabo este jueves 28 en la Cámara de Diputados, donde se invitará a todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Asociación de Jueces y Magistrados, así como a los trabajadores al servicio del Poder Judicial. Además a la presidencia de los tribunales superiores de justicia en los estados, para que vengan de entrada a fijar su primer posicionamiento y después ya están invitados todos, la Barra de abogados, todas las asociaciones, interesados a la discusión y análisis de cada uno de los temas centrales de la reforma en los diferentes foros que se van a realizar en el país.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que hoy lunes se reunirá con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para tratar las exportaciones del aguacate y mango de la región. El mandatario estatal destacó que Michoacán es líder nacional en la producción de aguacate, por lo que abordarán el tema desde el enfoque de la formalización laboral, medioambiental y de seguridad. Previamente, Ramírez Bedolla anunció la reincorporación gradual de personal del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, luego de que el país vecino del norte suspendiera la semana pasada las importaciones de aguacate tras la supuesta agresión a dos de sus inspectores. En este sentido, agradeció la disposición de la embajada norteamericana y se comprometió a garantizar las condiciones de seguridad de los inspectores. Agradecemos la disposición de la embajada y seguiremos trabajando para cumplir y garantizar condiciones de seguridad en el desempeño de sus labores. Esperamos que pronto haya noticias positivas y se reactive la exportación de aguacate y mango, de la que dependen comunidades y familias michoacanas.

El cambio de gobierno va en marcha, y los primeros nombres de quienes formarán parte del gabinete de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, generaron tranquilidad, pues para los especialistas representan una “buena señal”, porque todos y todas son expertos en su ramo. En este sentido Julio Berdegue, va a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por ende y por la gran cercanía que tiene con el Ex gobernador de Sinaloa y actualmente Embajador en España Quirino Ordaz Coppel, podría ser el titular de alguna subsecretaria, estaremos atentos.

En el 2023 el monto de las transferencias de recursos de la Federación a las entidades se ubicó en 2 billones 400,381.6 millones de pesos (mdp), lo que significó un crecimiento del 2.9% en términos reales con respecto al año anterior, según un reporte de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD). El “Análisis de los recursos federales erogados en las entidades federativas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2023”, realizado por el investigador Vladimir Herrera González, señala que este crecimiento del llamado gasto federalizado, se debió principalmente a que se asignaron mayores recursos al Ramo 33 Aportaciones Federales (7.2%), al Ramo 28 Participaciones Federales (3.5%), al Ramo 25 Previsiones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (3.9%) y a los Convenios de Reasignación (18.1%). El análisis también identifica que, en el 2023, los recursos para la Salud Pública en el gasto federalizado tuvieron una reducción del 33.7%, mientras que el Ramo 23 sobre Provisiones Salariales y Económicas se redujo en 18.0%. Por otro lado, resalta el hecho que 30 entidades federativas presentaron crecimientos reales en su Gasto Federalizado respecto de 2022, entre las que destacan: Quintana Roo (14.5%), Campeche (12.2%), Durango (10.0%), Baja California Sur (9.5%) y Querétaro (9.4%). Mientras que la Ciudad de México y Zacatecas tuvieron disminuciones, 11.1% y el 2.0%, respectivamente. Cabe recordar que el gasto federalizado son las transferencias que realiza la Federación a los gobiernos locales, las cuales representan la principal fuente de financiamiento para el cumplimiento de sus obligaciones de gasto.

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseguro que en la próxima Legislatura, en especial en la Cámara de Diputados, es probable que haya una sobrerrepresentación de Morena que, aprovechando vacíos y malas interpretaciones de la ley, quiere imponerla, lo que es un atraco en contra de los principios de la Constitución Política, El legislador acompañado del economista Mario Di Costanzo y del politólogo Miguel Ángel Sulub, expuso que el espíritu de la Carta Magna es que en las Cámaras se vea reflejada la proporción de votos de las y los mexicanos. Por ello, señaló, las listas de representación proporcional garantizan a los partidos que obtuvieron menos votos su participación en la integración del órgano legislativo. Explicó que Morena trata de inflar su porcentaje para quedarse con el 75 por ciento de las y los diputados, cuando en realidad en su alianza con el PT y el PVEM obtuvo 54 por ciento de los sufragios, mientras la coalición opositora 46 por ciento. No sacaron los mismos votos que la Presidenta, fue una elección más o menos pareja, que la oposición con otros puntos la empataba. En ese sentido, Moreira Valdez sostuvo que con ese artilugio Morena no cumple con la sobrerrepresentación del 8 por ciento y lo va sumando de manera incorrecta hasta llegar al 75 por ciento. Dicen tener mucho porcentaje, pero pocos diputados para exigir que le completen esos lugares y ahí le rascan de los que le tocarían a la oposición, incluso a Movimiento Ciudadano. El líder parlamentario aseveró que si no se corrige lo anterior, la democracia mexicana estará en peligro y seguramente Morena se aprovecharía de esa falsa mayoría para trastocar todas las grandes instituciones de este país. Magistradas y magistrados, consejeros del INE, es muy importante que asuman su responsabilidad y que pongan alto a este fraude a la ley.

El presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, expreso que la aprobación de una reforma que tramposamente implica la elección de jueces, ministros y magistrados a través del voto directo de la ciudadanía implica enormes riesgos como la politización de la justicia, la falta de experiencia de jueces y magistrados, además de la probable complicidad con la delincuencia organizada. Marko Cortés expuso que se deben considerar estos y otros riesgos que, lejos de fortalecer el sistema de justicia, más bien podrían afectar la independencia, imparcialidad e idoneidad en la impartición de justicia. El gobierno debe reconsiderar una reforma que afectaría gravemente el Estado de Derecho y también pondría en riesgo los acuerdos y tratados internacionales de los que México forma parte. Entre los riesgos de esta reforma, mencionó la politización de la justicia, ya que la elección de jueces y magistrados se convertiría en un proceso altamente politizado, habida cuenta de que los candidatos podrían ser seleccionados en función de su afiliación política en lugar de su idoneidad y capacidad para ejercer la justicia de manera imparcial. También la falta de conocimiento y experiencia es un factor a considerar, pues podría llevar a la elección de jueces y magistrados que no cuenten con las habilidades y competencias requeridas para ejercer su función de manera efectiva. Otro grave riesgo es que los candidatos a jueces con tal de ganar generen pactos inconfesables con los grupos de la delincuencia organizada, tal como lo ha señalado la agencia norteamericana antidrogas (DEA), lo que podría comprometer su independencia y objetividad en la toma de decisiones judiciales y poner la justicia en manos criminales. El dirigente de Acción Nacional también mencionó que la elección directa de jueces podría implicar cambios frecuentes en la composición de los tribunales, ya que podrían ser elegidos por períodos de tiempo limitados y esto podría afectar la estabilidad y continuidad del sistema judicial, lo que a su vez podría tener un impacto negativo en la calidad y consistencia de las decisiones judiciales, además sus compromisos y resoluciones podrían estar más pensadas en poderse elegir o reelegir como jueces o magistrados, que en verdaderamente hacer justicia. La elección directa de jueces se daría en un contexto de conocimiento limitado por parte de la ciudadanía sobre el funcionamiento y los principios del sistema judicial, lo que podría generar una total falta de confianza en la justicia y afectar la legitimidad de las decisiones judiciales. Por el contrario, expresó, existen áreas de mejora al Poder Judicial, pero todas estas deben fortalecerlo, buscar mecanismos que garanticen la independencia, imparcialidad y la idoneidad en la impartición de justicia. Pero así como está planteada la reforma podría generar graves retrocesos, porque los primeros beneficiarios serían la delincuencia, el gobierno y el partido en el poder, manipulando el sistema judicial y sesgando la verdadera impartición de justicia. Los jueces y magistrados estarían obligados a someterse a los intereses de quienes financiaron sus campañas y de esa manera se compromete su independencia. No podemos permanecer indiferentes ante un proyecto que socava la independencia judicial y debilita las garantías constitucionales, por lo que hacemos un llamado a la sociedad civil a informarse y a estar en alerta ante la eventual discusión y aprobación de una reforma dañina para el país.

El presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, cara a cara en el primer debate que será el próximo jueves, en la sede de la CNN en Atlanta. El ex presidente Donald Trump atacó nuevamente a los migrantes a los que tildó de “violentos” y propuso que deberían tener su propia liga de lucha, similar a la conocida UFC, que maneja el campeonato de artes marciales mixtas en EE.UU- Frente a una multitud en Filadelfia (Pensilvania), el republicano dijo que le había sugerido a su amigo Dana White, presidente de la UFC, crear una competencia dedicada a migrantes con la que ganaría “mucho dinero”. Vas a empezar una nueva liga de lucha de solo migrantes y al final del año el campeón migrante va a pelear contra tu campeón, el de la UFC, y odio decirte Dana, que creo que el migrante va a ganar. Así son de duros. Como en otros mítines, se refirió a la mayoría de los migrantes como “traficantes de drogas, pandilleros y asesinos”. El republicano usó nuevamente como caballo de batalla política varios casos en los que los sospechosos acusados son extranjeros. Mencionó el asesinato esta semana de Jocelyn Nungaray, de 12 años, en Houston, Texas, por el que fueron arrestados y acusados dos venezolanos, que ingresaron recientemente al país. El ex presidente reiteró sus planes de comenzar la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos y de cerrar la frontera sur del país si es reelegido. Trump nuevamente criticó al presidente Joe Biden al que calificó de corrupto y el peor presidente de la historia. Donald Trump se prepara para enfrentar a Joe Biden en el primer debate del próximo jueves, realizado en la sede de la CNN en Atlanta, el primero de los dos cara a cara televisados que habrá entre los dos aspirantes antes de las elecciones del 5 de noviembre. De momento hay prácticamente un empate entre los dos candidatos. Biden se sitúa en cabeza con el 40.7 por ciento de las intenciones de voto, según la media de sondeos elaborada por la web FiveThirtyEight, y Trump le sigue con el 40.5 %.

