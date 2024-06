AMLO advierte: sin principios Morena se acaba

A 99 días de dejar su cargo y jubilarse de la política, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que Morena se acabaría si el partido se queda sin principios y se enfoca sólo en la “lucha por el poder”.

Este domingo en una larga entrevista en Canal 22, el mandatario saliente y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidió a quienes continuarán en el partido una vez que él se retire, a:

“Seguirle imprimiéndole principios al movimiento, porque eso es lo que protege (…) porque es muy grande ya, y se tiene que mantener el equilibrio entre principios y eficacia, que no se vuelva pura eficacia, que no sea el pragmatismo, que no sea la lucha del poder por el poder lo que termine por imponerse, porque se acaba”.

E insistió que se debe dar prioridad a ello, debido a que la tentación del poder es mucha, pues este obnubila, y sin principios se puede caer en su tentación.

Esto, luego de ser cuestionado sobre las alianzas políticas que ha hecho a lo largo de su sexenio con personajes “impresentables”; incluso se le recordó un par de frases recurrentes en él, “no se puede poner vino nuevo en botellas viejas” y “la política es optar entre inconvenientes”, a lo que respondió:

“Los moneros como ustedes (…) son como ‘monjes’ (…) son ‘principistas’ y la política también requiere de la eficacia. Claro, cuando hay que optar entre principios y eficacia, no hay que dudar, los principios (…) pero si te quedas sólo en principios, hay que irse a un monasterio”.

De ahí que justificara que si se quiere hacer una transformación se requiere un equilibrio entre principios y eficacia; a la par reconoció que esas decisiones están entre los momentos más difíciles de su Gobierno.

Y, cuestionado sobre qué se necesita para que el movimiento continúe y se refuerce una vez que él se retire, dijo que:

“El que se avance haciendo conciencia de manera colectiva, que no sea sólo una vanguardia la que toma conciencia para llegar al poder y transformar, sino que sea todo un pueblo. Ese es el fenómeno mexicano, aquí fue una politización masiva”.

“Morena podría correrse al centro”

Cuatro meses antes de su aparición en Chamuco TV, el Presidente concedió una entrevista a la periodista rusa Inna Afinogenova, a quien dijo que el Movimiento podría correrse a la derecha una vez que él deje el poder.

En la extensa conversación de más de 2 horas, la reportera del medio digital español Canal Red, le cuestionó al fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) si no “tiene miedo que se termine corriendo más a la derecha”.

A lo que reviró que “no, sí se podría correr al centro y no hay problema por lo que comentábamos, el cambio en México los hechos desde abajo y entre todos, no es una vanguardia, a veces una revolución la conducen hombres y mujeres, pero no dejan de ser una minoría y pueden llegar al poder, pero el pueblo sigue pensando igual, por eso también hay revoluciones que fracasan y hay muchos casos dolorosos”.

Lo dicho por el mandatario mexicano se dio en el contexto de que la dirigencia de Morena incluyó en su lista de candidatos a “conversos” de otros partidos, en particular del PAN y del PRI.

