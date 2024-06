Contundentes y eficaces en ambas facetas de su juego, Portugal se confirmó como otro país clasificado a octavos de final en la Eurocopa 2024, tras golear 0-3 a Turquía y reafirmar su liderato en el grupo F del campeonato continental.

Producto de un estilo de juego directo en ambas naciones, desde el silbatazo inicial tanto turcos como portugueses buscaron atacar el área rival, cosa que terminó por beneficiar al mayor talento del equipo de Roberto Martínez.

Mediante una combinación por banda izquierda entre Rafael Leão y Nuno Mendes, fue Bernardo Silva quien abrió el partido al sellar una diagonal por el centro del área que al minuto 21 puso el 0-1 para los lusos.

Con una presión alta aplicada durante gran parte del encuentro, Portugal propició errores en la salida de Turquía que al minuto 28 condujeron a un error infantil del zaguero Samet Akaydin, quien en un intento por retrasar el balón con su portero, metió el esférico a su propio marco para aumentar la ventaja a dos tantos.

Ya con el juego prácticamente resuelto pero sin reducir su intensidad con y sin el balón, Portugal encontró en el juego entre líneas un método para continuar sus ofensivas, método mediante el cual construyeron el tercer gol ya durante la parte complementaria.

Durante el minuto 55 y tras una habilitación que dejó solo ante el portero turco a Cristiano Ronaldo, el capitán portugués terminó por asistir a Bruno Fernandes para el 0-3 con más de media hora por delante en Dortmund y su clasificación a octavos ya amarrada, pendientes por cerrar la ronda ante Georgia.

