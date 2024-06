Luego del partido disputado entre Canadá y Argentina, que correspondía al encuentro de inauguración de la Copa América 2024, el cuadro canadiense, a través de sus redes sociales, compartió un comunicado breve en el que dicen estar enterados y abrumados por los comentarios racistas que recibió uno de sus jugadores.

“El seleccionado canadiense está al tanto y francamente consternado por los comentarios racistas que se han emitido de forma directa y a través de internet en contra de uno de nuestros jugadores durante el encuentro de esta noche. Estamos en comunicación con Concacaf y CONMEBOLpara tratar el hecho”, externaron.

