Casi 50% de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) carece de un programa de manejo, es decir, de candados legales de qué está permitido y que no dentro de estas zonas de valor ambiental, de acuerdo con especialistas.

De hecho, de las 43 Áreas Naturales Protegidas decretadas en el presente sexenio, solo dos ya cuentan con su programa de manejo.

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas al 5 de junio pasado, de 226 existentes, 125 cuentan con su programa de manejo.

Por ello, coincidieron expertos, el aumento en el número de áreas naturales protegidas, que en este sexenio fue del 19%, debe ir acompañado de más recursos para la atención de estos sitios, fundamentales para la conservación de la biodiversidad.

Aunque reconocieron que el cumplimiento del plazo de un año que marca la ley para tener listo el plan de manejo resulta muy difícil de cumplir, debido a la complejidad técnica que implica su elaboración.

Miguel Palmeros, investigador del colectivo Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), expuso de 226 áreas naturales protegidas que existen en la actualidad únicamente 125 tienen programa de manejo y de las 43 que se decretaron en la administración actual únicamente dos cuentan con estos estudios.

Lamentó también que no haya cálculos de cuánto dinero se necesita para cada área natural protegida, pues apenas en enero pasado su organización calculó que cada hectárea de las decretadas hasta ese momento, recibían en promedio 10.4 pesos para su mantenimiento.

Explicó que un área natural se decreta como protegida debido a su importancia ambiental, social y económica, para lo cual se debe presentar un estudio previo justificativo.

“El primer paso es el decreto, y eso es muy importante, igual de importante que el resto, pero lo que ha pasado con muchas áreas naturales protegidas del país es que ahí se quedan. Se quedan con un decreto. Que claro, ya es una protección para cierta área, eso sí.

“Pero para que realmente funcionen las estrategias de conservación de esa zona, es que se tiene que hacer la publicación de un programa de manejo, que es el instrumento de planeación para la Comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas”, explicó Palmeros.

Este documento detalló, es la guía para que se sepa cómo conservar el sitio, qué actividades se pueden permitir y cuáles no, así como todas las reglas de manejo en el interior del área, aunque reconoció que el puro decreto en papel ya representa una protección para estos sitios.

“Está padrísimo que estén publicando y publicando decretos, pero lo que pasa es que ahí se quedan muchas áreas sin programas de manejo, ahorita hay 226 áreas naturales protegidas decretadas, de las cuales solo 123 tienen programas de manejo.

“Pero también hay que dar el paso tres, es decir, darles presupuesto, darles personal, hay que darle equipamiento, todo lo que puedas hacer, todo lo que puedas escribir en un programa de manejo, si no hay personal, si no hay presupuesto y si no hay equipo, pues tampoco se va a poder lograr”, enfatizó el experto.

El investigador del colectivo NOSSA agregó que de las 43 áreas naturales protegidas que se han decretado en este sexenio, solo dos ya tienen su plan de manejo: el área de protección de recursos naturales Lago de Texcoco y el área de protección de flora y fauna Jaguar.

En total en la actual administración se han publicado ocho planes de manejo que se tenían rezagados, y hay 15 más que se encuentran en etapa de consulta.

“Realmente elaborar el programa es bastante complejo técnicamente, pero también después tiene que ser revisado jurídicamente, por varias instancias, porque el programa de manejo, al publicarse en el Diario Oficial, pues ya es ley.

“Si un programa de manejo dice que no puedes construir tal cosa, no puedes construirlo. Entonces, digamos que son un poco más de candados legales para poder realizar actividades. Y eso requiere toda una revisión de todas las leyes. Un programa de manejo no puede estar, por ejemplo, por encima de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, por ejemplo. Tampoco puede estar por encima de la Constitución (…) todo eso se tiene que revisar muy metódicamente para que no vaya a haber reglas que puedan ser contradictorias”, detalló.

Para Víctor Sánchez-Cordero, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, la política de las áreas protegidas en México no puede verse por administración, sino de una manera integral en el que se sigue una política ambiental de conservación, de biodiversidad y de servicios ecosistémicos.

“Más que ver las nuevas áreas que se decretaron en este sexenio, me parece importante ver la parte acumulada, porque eso nos va a dar un punto de vista mucho más objetivo de las políticas federales en términos de las áreas naturales protegidas, que son los principales instrumentos de conservación no solamente en México, sino a nivel mundial”, destacó el investigador.

Sostuvo que el resultado hasta el momento, con 226 áreas naturales decretadas con protección, sin duda es muy positivo.

“Lo que sí sucedió en este sexenio fue que hubo un aumento considerable en el número de decretos de áreas naturales protegidas federales y eso sí es un logro muy importante, porque se aumentó la superficie, tanto terrestre como marina, de protección y de conservación”, apuntó Sánchez-Cordero.

Con esta acción, abundó, México se acerca a los compromisos internacionales para que 30% de su territorio sea de conservación.

Sostuvo que con estos resultados, el aumento de áreas naturales protegidas ha sido una política transexenal muy exitosa.

“Falta mucho y quizá algo que haya que enfatizar es que este éxito debería de ir acompañado de un aumento de presupuesto, ya se probó que hay un éxito, pero a veces, la falta de recursos nos indica que esos éxitos pueden ser mayores o más importantes”, comentó.

El 30 de junio acaban parque de Texcoco

Con más de dos meses de retraso de la última fecha que la administración del presidente Andrés López Obrador indicó que sería inaugurado el Parque Ecológico de Texcoco, programado el 30 de abril pasado, el Gobierno anunció que este será terminado en 10 días.

Durante la Mañanera de este jueves, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó los detalles de las 18 obras hídricas prioritarias en el país, donde se hizo referencia a dicho proyecto con “fecha de conclusión: 30 de junio de 2024”.

Asimismo, se indicó un crecimiento en la inversión de recursos de 267 millones de pesos, al pasar de cinco mil 240 millones de pesos (mdp) a cinco mil 507 mdp.

El 30 de septiembre de 2023, López Obrador en compañía de la gobernadora Delfina Gómez realizó una visita de supervisión al Parque Ecológico donde mencionó “terminaremos el próximo año”, pero sin dar una fecha concreta.

Al respecto de los trabajos, Iñaki Echeverría, arquitecto encargado del Parque refirió que este “se convertirá en un ejemplo de cómo restaurar la naturaleza y devolver a las familias mexicanas la esperanza en el futuro”. /Luis Valdés