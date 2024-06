Noviembre es el mes del Corona Capital y la incertidumbre por saber el cartel del 2024 estuvo latente en redes desde hace meses, pero la misma terminó ayer, cuando se publicó el line up definitivo, que, entre muchas cosas, contiene grandes sorpresas.

Las fechas en las que se llevará a cabo son los 15, 16 y 17 de noviembre, en el Autodromo Hermanos Rodríguez y fue la banda Toto la que filtró el cartel al publicarlo unas horas antes que el mismo festival, por la mañana. Ellos mismos forman parte de los actos principales del viernes.

Esta primera jornada incluye también el regreso a los escenarios mexicanos de Green Day, quienes la última vez que estuvieron en el país, fue precisamente en el Corona Capital en 2017.

Tras esta noticia, existen también diferentes suposiciones sobre lo que la banda vaya a presentar, pues se cumplen 30 años de su icónico álbum Dookie, en el que se incluyen clásicos inmortales como When I Come Around y Basket Case, pero a la vez, el grupo presentó en enero su álbum Saviors. Asimismo, son 20 años de American Idiot, del cual han tocado canciones raras en otros conciertos.

Ese día destacan actos como The Mars Volta, Blonde Redhead, French 79, Honne y más.

Para la segunda jornada se espera una peculiar alineación principal con sangre muy joven donde destacan Shawn Mendez, Melanie Martinez y en esa misma sección también están los ochenteros New Order, quienes regresan al festival tras su participación del 2018.

Otros nombres de ese día son Boy Harsher, Explosions in the Sky, Black Pumas, Travis, Thee Sacred Souls, entre otros.

El domingo tendrá el cierre más grande posiblemente de toda la historia del Corona Capital, pues el exBeatle, Sir Paul McCartney será el encargado de clausurar la edición 2024, a un lado de bandas como Queens of the Stone Age, Empire of the Sun, Crumb y el esperadísimo regreso de Iggy Pop.

ESPERANZAS ROTAS

Previo a que se publicara el cartel oficial del festival, se hicieron muchas versiones falsas del mismo entre las que destacaron Pearl Jam, King Gizzard and the Lizard Wizard, Lana del Rey, Foo Fighters, y hasta Avril Lavinge.

Sin embargo, se cumplieron algunas profecías como Paul McCartney, Black Pumas, Green Day, Cage Elephant y Beach Fossil, entre otros.

Pero la manifestación de tantos carteles falsos son la muestra de lo que la mayoría quiere ver.

En redes sociales, hubo muchas opiniones negativas como: “Tantas especulaciones para que estuviera bien feo”, “dejaron la vara muy alta con la edición del año pasado”, “mejor nos vemos en 2025” y “gracias. Así me ahorro 10 mil pesos”.

Los precios de los abonos no se han publicado oficialmente, pero según posts en X, estos podrían variar desde los 5 mil 477 pesos hasta los 10 mil 711 pesos, en la primera fase. Pero habrá que esperar a los organizadores.