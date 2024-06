La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a la primera parte de su Gabinete, tres hombres y tres mujeres, que la acompañarán durante su mandato que inicia el próximo 1° de octubre y concluirá en 2030, y de quienes aseguró que están comprometidos con la prosperidad compartida y con el principio del humanismo mexicano: por el bien de todos primero los pobres. Desde el Museo Interactivo de Economía (Mide), Sheinbaum Pardo aseguró que, durante su gobierno, se avanzará en la prosperidad compartida, soberanía energética y alimentaria y se promoverá la sustentabilidad. Nuestro objetivo es el desarrollo con justicia, con bienestar y también respetando al medio ambiente. Me siento muy orgullosa de que quienes están aquí hayan aceptado formar parte de nuestro equipo. Son hombres y mujeres de primera, con experiencia. En ese sentido, presentó los nombramientos: Marcelo Ebrard Casaubón: secretario de Economía (SE). Juan Ramón de la Fuente: secretario de Relaciones Exteriores (SRE). Julio Berdegué Sacristán: secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Rosaura Ruiz Gutiérrez: secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Alicia Bárcena Ibarra: secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ernestina Godoy Ramos: Consejera Jurídica. Durante la conferencia, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, explicó la trayectoria de cada uno y aseguró que todos y todas tienen una amplia experiencia en cargos públicos. Además, adelantó que el siguiente jueves 27 de junio dará a conocer a la segunda parte de su gabinete.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; PLAN MIGRATORIO DE BIDEN ES TAN BUENO, QUE TRUMP SE OPUSO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que es tan bueno el plan de regularización migratoria del mandatario estadounidense, Joe Biden, que el precandidato presidencial republicano Donald Trump se opuso. Fue muy bueno, fue tan bueno, que el precandidato, nuestro amigo Donald Trump, se opuso. Entonces quiere decir que sí fue buena la medida, y ya el presidente Biden está cumpliendo y el ex presidente Donald Trump pues está en su papel. Por otra parte López Obrador acusó a la ONU de no actuar con integridad tras una crítica del organismo internacional a la violencia por las elecciones del 2 junio, que fueron las más letales en la historia de México con decenas de aspirantes asesinados. El presidente López Obrador reaccionó a una declaración de Volker Türk, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien llamó a las autoridades mexicanas a garantizar la rendición de cuentas por la violencia y los asesinatos ocurridos durante el periodo electoral, incluidos los de políticos. Quiero decir que ese señor de la ONU también trae diferencias con nosotros, constantemente, porque todos estos organismos no actúan con integridad, con rectitud. López Obrador desestimó las alertas de los organismos internacionales al aseverar que son parte de los mismos esquemas, de las estructuras de dominación al servicio de intereses. Funcionarios de la ONU, de la OEA (Organización de Estados Americanos), y de muchísimos organismos, que ganan tres, cuatro o cinco veces más de lo que yo gano, se la pasan muy bien, con puras recomendaciones. El presidente reiteró que, según él, la preocupación por la violencia electoral y la injerencia del narcotráfico surgió desde la oposición y por una campaña internacional de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que dio información a ProPublica y The New York Times para publicar reportajes en su contra. Lo del narcotráfico, esa es una campaña que echaron a andar en el bloque conservador, Claudio X. González y los financieros, es decir, los que aportaron a esa campaña y también agencias del extranjero porque mandaron a buscar hasta periodistas famosos.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; CONSIDERA QUE HAY CONDICIONES PARA PERFECCIONAR REFORMA JUDICIAL

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, luego de la recepción de las constancias de mayoría relativa y de primera minoría de las y los senadores electos para las LXVI y LXVII Legislaturas, aseguró que las y los legisladores están en condiciones de escuchar para perfeccionar la propuesta para reformar al Poder Judicial. Lo que vamos a hacer con el Poder Judicial no es solamente una reforma constitucional, es una reforma al Estado mexicano. Por tal motivo, es necesario abrir oídos y redactar con mucha seriedad un proyecto que sea útil para la sociedad. Estamos en condiciones de escuchar y modificar lo que sea para perfeccionar este, que va a ser seguramente uno de los grandes avances en materia de reforma del Estado, porque lo que vamos a hacer con el Poder Judicial no es solamente una reforma constitucional, es una reforma al Estado Mexicano. Destacó que ambas Cámaras del Congreso de la Unión se encargarán de la integración de las convocatorias, para lo cual, precisó, se va a impulsar un grupo plural, ya que por unanimidad todos los Grupos Parlamentarios aprobaron que se abran los foros y parlamentos, entonces será plural y todos tendrán oportunidad de hacer sus propuestas. Ana Lilia Rivera indicó que en estos días se dará a conocer a los invitados que estarán en los diálogos para analizar la reforma, pero serán ponentes de todos los puntos de vista y que cuenten con una vasta experiencia académica. Subrayó que, además de los foros nacionales que ya se anunciaron, se llevarán a cabo foros locales en todos los estados, para los cuales se convocará a los poderes judiciales locales, a universidades, colegios de abogados, académicos y conocedores del tema.

RICARDO MONREAL; SE ACORDARON REALIZAR 32 ASAMBLEAS SOBRE REFORMA JUDICIAL

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, dio a conocer que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum acordó con senadores y diputados de Morena y sus aliados organizar 32 asambleas informativas, una por cada entidad, para dar a conocer los pormenores de la reforma al Poder Judicial, que plantea elegir a ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular. El legislador, quien será el nuevo líder de la bancada de Morena en la Cámara baja en la próxima legislatura, explicó, que estas asambleas serán organizadas por Morena y los legisladores electos. Van a invitar los propios organizadores, que será el partido local, los senadores electos, los diputados federales electos, que, podrán abrir la participación a otros actores, pero lo que queremos es informar y retornar al territorio para hacer amplía la discusión del contenido de la reforma de estos 16 artículos de la Constitución que pretendemos modificar. El actual coordinador de los senadores morenistas informó además que, en el encuentro a puerta cerrada con Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que habrá filtros en la elección de ministros, magistrados y jueces para asegurar su independencia. El filtro lo hará cada uno de los poderes, de manera muy abierta para la selección final de la propuesta que se lleva a cabo en el momento oportuno. Lo digo contundentemente, está asegurado que los perfiles que se presenten tengan características de imparcialidad, independencia, profesionalismo y alto nivel de honestidad y ética. Por otra parte, el legislador zacatecano rechazó lo que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) advirtió de que el narcotráfico podría promover a sus propios jueces al plantear su elección por la vía del voto. Lo que la reforma pretende es liberarlos de estas relaciones peligrosas en inconvenientes, además de ilegales con la delincuencia organizada. Por otra parte, el pleno de la Comisión Permanente exhortó a la Cámara baja a ampliar el diálogo con la sociedad, con el objetivo de discutir los proyectos para reformar la Constitución que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero, en especial la reforma judicial.

IGNACIO MIER; DIPUTADOS; ABORDARON EL TEMA “SEGUNDO PISO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN”, EN LA COMISIÓN PERMANENTE

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informo que Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM y MC fijaron comentarios sobre el tema “Segundo piso de la cuarta transformación”, el cual fue acordado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente en el apartado de agenda política de la sesión. La reforma al Poder Judicial dará certidumbre a la inversión. De Morena, la diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz consideró necesaria una gran reforma de fondo al Poder Judicial, porque la mayoría de la población la quiere y porque es la que más certidumbre dará a la inversión nacional y extranjera, ya que se impulsará la transparencia y rendición de cuentas. Es indispensable el criterio de austeridad. Queremos que México siga avanzando, queremos impartición de justicia desde una perspectiva de justicia social y bienestar. Importante, analizar temas como la corrupción e impunidad. Por el PAN, el diputado Ignacio Loyola Vera hizo un llamado a la concordia y la cordialidad, porque es fundamental matizar y reducir la división que se vive en el país, pues el encono no llevará a nada. Destacó la importancia de analizar temas como la corrupción e impunidad que son esenciales para la procuración de justicia. Dijo que están de acuerdo con propuestas como el apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años, ampliar las becas de educación básica, eliminar la reelección de diputados y senadores, así como los cambios a la Ley de ISSSTE para jubilaciones de 100 por ciento. Luis Edgardo Palacios Díaz, diputado del PVEM, indicó que, a semanas de las elecciones, es clara la ruta hacia la continuidad del proyecto de nación iniciado en 2018, con el cual se apunta a consolidar un régimen en donde predomine el interés del pueblo y se erradiquen toda clase de privilegios; sin embargo, queda mucho por hacer para seguir transformando la vida pública del país. Relató que la próxima presidenta del país anunció los primeros pasos que se darán para consolidar lo que hasta ahora se ha conseguido, como es la reforma al Poder Judicial. Asimismo, otras reformas que buscan promover la justicia social y generar bienestar para las y los mexicanos, tales como el rescate de las pensiones de los trabajadores del Estado y priorizar la beca universal para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Para un segundo piso debe haber cimientos sólidos. De MC, el diputado Carlos Alberto León García subrayó que para construir un segundo piso tiene que haber bases y cimientos sólidos, pero los resultados indican lo contrario. No se habla de los retos y problemas que tiene este país y aunque lo quieran negar, los datos muestran que el gobierno no puede pensar en un segundo piso cuando los cimientos no están bien. Comentó que para el partido en el gobierno todo está bien, no hay nada que arreglar e ignoran muchas áreas que se han desatendido al dejar en el abandono a millones de mexicanos. El diputado Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN) expresó que la reforma al Poder Judicial tiene que ser en un entorno de mejorar el sistema de justicia, no solo reformarlo y politizarlo, así como reajustar la organización interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no para controlar políticamente al máximo órgano jurisdiccional del Estado mexicano. Hizo mención que la consigna que tendrá la mayoría legislativa a partir de septiembre no debe ser para eliminar la autonomía y la independencia de la Suprema Corte y menos para controlar políticamente los tribunales federales. Hoy la realidad política y social implica que todos participen en una reforma jurisdiccional amplia, clara, profunda y con una visión de lo que se quiere para el próximo México en los siguientes seis años.

XÓCHITL GÁLVEZ; SE REUNE CON MARKO CORTES: ACUERDAN CONSTRUIR UNA OPOSICIÓN FUERTE

Xóchitl Gálvez Ruiz, ex candidata presidencial de la oposición, se reunió con Marko Cortés, líder nacional del PAN, con quien acordó seguir trabajando y sumar esfuerzos para construir una oposición fuerte y propositiva. Xóchitl Gálvez informó que conversó con la dirigencia de partido blanquiazul, a la que también acudieron la secretaria general del partido, Noemi Luna, y su secretaria general adjunta Cecilia Romero. Nos hablamos de frente, transparente y con la verdad. Les comenté que empezaré un recorrido por todo el país para agradecer a quienes se sumaron a este movimiento. La coincidencia es que debemos seguir trabajando y sumando esfuerzos para construir una oposición fuerte y propositiva que beneficie a los mexicanos. La reunión se da después de que Xóchitl Gálvez regresó a sus actividades legislativas en el Senado, en donde buscará participar en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para presentar algunas iniciativas relacionadas con los procesos electorales. Xóchitl Gálvez pretende concluir su periodo como senadora, el cual concluye el 30 de agosto de este año, y también busca presentar un paquete de reformas, como que el presidente de la República enfrente la justicia si interviene en las elecciones.

DIPUTADO LEONEL GODOY; SEÑALA LA IMPORTANCIA DE DIÁLOGOS NACIONALES PARA PERFECCIONAR LA REFORMA AL PODER JUDICIAL

El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) subrayó la relevancia de los diálogos nacionales para escuchar y perfeccionar las propuestas de reformas planteadas por el Ejecutivo Federal, entre ellas la del Poder Judicial. Explicó que en este ejercicio se analizarán propuestas para definir cómo se elegirán a las y los integrantes de dicho Poder. Indicó que, aunque los requisitos para seleccionar a magistrados y ministros ya están en la Constitución, aún hay espacio para añadir más y fortalecer el proceso. Estos foros nos van a servir para extender el diálogo, escuchar y perfeccionar las propuestas. Godoy Rangel destacó la importancia de evitar la participación de partidos políticos y el uso de recursos indebidos durante estos procesos, así como la necesidad de evitar que el crimen organizado tenga influencia. Por ejemplo, ya se dijo que los partidos políticos no deben participar ni a favor ni en contra, no deben utilizarse recursos y deben ser en los tiempos del Estado. Ese tipo de cosas requieren perfeccionamiento en el método de elección y quizá revisar los requisitos de elegibilidad. Con relación a las reformas adicionales propuestas por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, enumeró cinco principales: la eliminación de la reelección, la implementación gradual de becas para estudiantes de nivel básico, la creación de una pensión para mujeres de 60 a 64 años, reformas al ISSSTE y la inclusión de derechos para pueblos indígenas y afrodescendientes. Expresó su confianza en el tiempo disponible para avalar estas reformas, ya que los diálogos nacionales se realizarán entre julio y agosto. Por otro lado, ante el cuestionamiento sobre si esto representará que el actual gobierno cerrará con broche de oro, dijo que la verdadera recompensa sería para el pueblo de México. Bueno, es una propuesta del Presidente, ratificada por Claudia Sheinbaum. Los que anduvieron en la campaña con ella saben que en cada mitin preguntaba quiénes estaban a favor de que los jueces, magistrados y ministros fueran electos por el Senado o por el pueblo, y abrumadoramente siempre se decía que por el pueblo.

DIPUTADO BENJAMÍN ROBLES; PODER JUDICIAL TIENE QUE SER REFORMADO; LA GENTE EXPRESÓ EN LAS URNAS ESTA PROPUESTA

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, Benjamín Robles Montoya, presentó posicionamiento a favor del dictamen de la Primera Comisión por el que exhorta a la Cámara de Diputados a ampliar el diálogo entre todos los sectores de la sociedad para analizar y discutir los proyectos de reformas constitucionales presentados por el titular del Ejecutivo Federal, especialmente el que corresponde a la reforma al Poder Judicial. El legislador por el estado de Oaxaca aseveró que el Poder Judicial en México tiene que ser reformado, toda vez que este mandato lo expresó la ciudadanía a través del voto en las urnas y, con ello, respaldó esta propuesta, por lo que no se le puede fallar al pueblo de México. Por ello, llevaremos a cabo los foros de Parlamento Abierto para escuchar diversas ideas y posturas con el fin de enriquecer esta reforma tan importante que limpiaría ese poder. Agregó que no se puede tener un Poder Judicial que solape a evasores fiscales, cuyos jueces y magistrados se oponen a dejar de ganar más que el Presidente de la República, como si su responsabilidad fuese mayor. No podemos aceptar un Poder Judicial que amenaza a los legisladores y a los magistrados electorales, cuya ministra presidenta en la Corte se reúne en lo oscurito con algunos presidentes de partido y sin tapujos dice que son amigos y aliados. No podemos aceptar un Poder Judicial que asume el papel de comparsa de la oposición, en contra de un gobierno democráticamente establecido.

MARKO CORTÉS; CONVOCA COMISIÓN PERMANENTE DEL PAN A CONSEJO NACIONAL

El presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, presentó los resultados electorales del proceso, así como un comparativo de las últimas cinco elecciones presidenciales y del Congreso de la Unión, donde destacó que a pesar de enfrentar una elección de Estado, Acción Nacional resistió y se mantuvo como la segunda fuerza política del país. La Comisión Permanente Nacional del PAN aprobó por unanimidad la convocatoria para la sesión extraordinaria del Consejo Nacional que se realizará el próximo sábado 29 de junio. En la sesión se hizo una profunda reflexión y análisis sobre las pasadas elecciones, que continuará en la reunión de las y los consejeros nacionales. En su mensaje, el dirigente nacional reconoció el esfuerzo del panismo en todo el país, de quien fuera nuestra candidata, Xóchitl Gálvez Ruiz y el coordinador de campaña, Santiago Creel Miranda. Reconozco a todos y cada uno de los panistas por salir a las calles, tocar puertas y almas, estar en los mítines, hacer campaña y participar de manera incondicional, mi más amplio agradecimiento por todo el apoyo y acompañamiento. En la sesión de Consejo Nacional se propondrá integrar la Comisión Especial de análisis de los resultados electorales, diagnóstico del partido y del país, a fin de que se generen propuestas específicas para la implementación de mejoras concretas en el partido, la conducción de nuestros grupos parlamentarios y gobiernos, ante la nueva realidad que enfrenta México. También se conformará la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional, para que en su momento convoque a la renovación de la Dirigencia Nacional. A la reunión asistieron entre otros liderazgos: la secretaria general del partido, Noemí Luna Ayala, el coordinador en la Cámara de Diputados Jorge Romero, los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue, de Aguascalientes, Tere Jiménez y Maru Campos de Chihuahua. Las y los candidatos ganadores de las alcaldías de Querétaro, Felifer Macías y León, Ale Gutiérrez. El director jurídico del CEN del PAN, Raymundo Bolaños, Enrique Vargas del Villar, y los ex presidentes del partido, Marcelo Torres, Cecilia Romero y Luis Felipe Bravo Mena. Finalmente, se acordó dar una batalla jurídica y política conjunta de todos nuestros liderazgos para evitar una sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP; LAS ÚLTIMAS CONTIENDAS DEL CALENDARIO DE PRIMARIAS DE 2024.

El presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump ganaron elecciones primarias demócratas y republicanas en varios estados, que son algunas de las últimas contiendas del calendario de primarias de 2024. Trump, que aparece en las papeletas por primera vez desde que fue declarado culpable de delitos graves, ganó las primarias en Nuevo México, donde los votantes podían optar por sus rivales que ya han abandonado la contienda, así como en Montana y Nueva Jersey, donde no tuvo oposición. Joe Biden ganó las primarias demócratas en Nuevo México, Dakota del Sur, Nueva Jersey, Montana y Washington, D.C. Los republicanos de Washington D.C. celebraron primarias en marzo. Dakota del Sur canceló sus primarias presidenciales del Partido Republicano porque Trump no tenía rival. Se preveía que Trump y Biden se impusieran con facilidad en todas las contiendas, ya que son los últimos candidatos importantes que siguen compitiendo. Sin embargo, muchos estadounidenses han expresado en encuestas que no desean una repetición de las elecciones de 2020, por lo que los resultados fueron observados por posibles preocupaciones de los votantes sobre sus opciones a medida que se acercan las elecciones de noviembre. El dominio de Trump en las primarias republicanas también se ha visto ensombrecido por el continuo apoyo de una minoría de votantes del Partido Republicano a la ex embajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley, quien abandonó la contienda en marzo. Las votaciones fueron las primeras desde que Haley dijo que votaría por Trump en noviembre. En Nuevo México, donde todavía aparecía en la papeleta, varios miles de votantes eligieron a Haley, aunque tenía menos del 10 % de los sufragios. Joe Biden ha enfrentado su propio voto de protesta en las últimas contiendas, ya que los votantes demócratas, inconformes con su manejo de la guerra de Israel contra Hamás, tratan de hacer sentir su desaprobación. En varias contiendas demócratas, se organizaron campañas para elegir la opción no comprometida. En la primaria de Nueva Jersey, “no comprometido” aparecía en la papeleta en muchos condados con la frase “Justicia para Palestina, alto el fuego permanente ahora”. Más de 35.000 personas habían votado “no comprometido” en Nueva Jersey. El candidato presidencial republicano Donald Trump se presentó como un defensor de la criptomoneda y criticó los intentos de los demócratas de regular el sector durante una recaudación de fondos en San Francisco. Trump recaudó 12 millones de dólares en la colecta de fondos organizada por los capitalistas de riesgo David Sacks y Chamath Palihapitiya en la casa de Sacks en el elegante barrio de Pacific Heights. Dijo que sería el presidente de las criptomonedas, dijo Trevor Traina, un ejecutivo en tecnología de San Francisco y ex embajador de Trump en Austria. Las elecciones en EEUU son unas de las más caras del mundo. Las presidenciales y para las del Congreso de 2020 costaron 16.400 millones de dólares, y los expertos afirman que es probable que el costo de las de 2024 sea mucho mayor.

CHRIS SIDOTI; EL EJÉRCITO ISRAELÍ ES UNO DE LOS MÁS CRIMINALES DEL MUNDO

Chris Sidoti, uno de los prominentes juristas que integran una comisión de la ONU que investiga los crímenes que se están produciendo en Gaza y que ha concluido que las autoridades de Israel son responsables de crímenes de guerra y de esa humanidad, dijo, que el Ejército de Israel es uno de los más criminales del mundo. No tengo la autoridad para hacer juicios sobre moralidad, pero tengo autoridad para hacer valoraciones sobre conductas criminales y la única conclusión a la que se puede llegar es que el Ejército de Israel es uno de los más criminales en el mundo.

