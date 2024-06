El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, que parecía tener unos buenos primeros ensayos al quedar quinto en la primera práctica del Gran Premio de España de la Fórmula 1, en la segunda no fue así.

“Checo” presentó problemas en la segunda sesión de entrenamientos y terminó en el lugar 13, mientras que su compañero de Red Bull, Max Verstappen, fue quinto.

Al comienzo de la práctica, tanto Sergio Pérez como Verstappen salieron con llantas medianas. En el avance, el tapatío se colocó décimo y luego volvió a los boxes.

Casi a la mitad de la práctica, “Checo” hizo su último intento con llantas medias, pero no estuvo cómodo con su RB20, por lo que bajó a la posición 16.

Ya con 22 minutos de recorrido, el piloto mexicano volvió a salir a pista, pero no logró empujar lo suficiente al final, con llantas suaves, por lo que se tuvo que conformar en el sitio 13.

Aunque salió a boxes y entró a pista, faltando 12 minutos, sus registros no le permitieron mejorar en la tabla de posición.

Por otro lado, el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton se quedó con el mejor tiempo de la segunda práctica. En tanto, el actual campeón de la F1, Max Verstappen se quedó en el quinto lugar.

Could it be Mercedes on pole again this weekend? 🤔

It’s only practice – but Hamilton heads up an FP2 packed with qualifying sims. Here’s the order 📋#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/m8sZJgj5Qm

— Formula 1 (@F1) June 21, 2024