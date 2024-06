El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Gobierno de EU asiló con mentiras a José Ulises Bernabé, uno de los implicados en el caso Ayotzinapa.

Este jueves, el titular del Ejecutivo tocó por iniciativa propia el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y se detuvo en el asilo que recibió en Estados Unidos el exjuez de barandillas en Iguala, Guerrero, beneficio que, dijo, se le dio sin pruebas, solo con el testimonio, de una periodista que él mismo ha criticado en fechas recientes.

-¿El asilo que se le dio a este juez de barandillas se construyó con base en mentiras en EU?- se le cuestionó.

-“Sí (…) vamos a que se reciban pruebas, porque la señora Anabel (Hernández) no ofrece ni una sola prueba” señaló.

Además, dijo que el juicio de asilo no le fue informado a la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que se busca impugnar la decisión y que se está “pidiendo la revisión de todo”.

Y para sostener sus dichos el mandatario presentó un extracto del último libro de la mencionada comunicadora en la que se muestran copias de la resolución tomada en 2020 por una jueza de Arizona, quien con base “en su testimonio experto” Bernabé García no tuvo contacto con un grupo de 17 jóvenes la noche del 16 de septiembre de 2014.

A su vez, la reportera publicó una columna en febrero de 2020 en la que presumió que:

“Pregunté a Bernabé García por los estudiantes, me miró y con claridad me dijo: ‘nunca estuvieron ahí, que le pregunten al Ejército. La prueba de que no estuvieron ahí es que el Ejército llegó a las mismas horas en que dicen que los estudiantes estaban ahí’”.

Desde el 6 de enero 2015 pesaba en contra del exjuez de barandillas una orden de aprehensión girada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro, pero en 2023 se canceló por 11 días, el mandato.

Dicho exfuncionario municipal no fue detenido todos esos años y huyó a EU, donde está asilado.

AMLO coincide con el GIEI

Sobre este tema, el mandatario mexicano coincidió con lo dicho en varios informes por parte del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de que Bernabé García habría estado en contacto con una parte de los 43 normalistas en la “noche de Iguala”:

“Este señor dice que los muchachos no estuvieron en el juzgado. Incluso que llega un grupo de militares a ver si estaban y no los encuentran y sí, llegaron los militares y no estaban, pero tenemos testimonios del jefe de la policía en donde el juez le dice que sí habían estado”.

Al respecto de este caso, el GIEI publicó en 2023 su Quinto Informe sobre el caso, en el que sostiene, con base en su investigación, que:

“Un grupo de jóvenes fue llevado a la comisaría de barandillas, donde tanto la telefonía como testimonios de los propios policías refieren que fue llevado un grupo de entre 17-20 estudiantes, donde permanecieron durante un tiempo (…) Un testigo proporcionó información de que el juez de barandillas tenía imágenes de un grupo de 17 jóvenes tumbados en el patio de dicha instalación”.

Nuevos informes antes de irse

Por último, el titular del Ejecutivo Federal adelantó que alista, cuando menos, 3 informes que presentará a los padres de los estudiantes desaparecidos hace casi una década.

Dijo que el primero de ello será el 3 de julio, 2 días después de celebrar su sexto aniversario de su triunfo electoral, y en el marco de su reunión mensual con las familias de las víctimas:

“Yo voy a presentar un informe, no uno, dos o tres antes de irme. Uno se los voy a entregar el día 3 de julio a los padres, a uno por uno de los padres, aquí, porque no quiero entregar los documentos nada más a los representantes, porque esos están ya con una postura”.