Con un dominio abrumador del esférico y en situaciones de gol, España confirmó su presencia en los octavos de final de la Eurocopa como líder del grupo B, producto de su segunda victoria en grupos ante Italia por marcador final de 1-0.

Durante la primera mitad, España supo cargar con la responsabilidad de proponer un partido ofensivo y dinámico, en el que Italia se limitó a resguardarse en materia defensiva sin nunca apostar con total convencimiento por buscar la victoria y satisfechos con el empate después de 45 minutos.

Te podría Interesar: América hace oficial la salida de Julián Quiñones a Arabia

Adentrados en la segunda mitad del encuentro durante el minuto 55, producto de un desborde por banda izquierda de Nico Williams, el extremo español concretó un servicio al área rival que luego de superar a Gianluigi Donnarumma, el zaguero del Bologna, Riccardo Calafiori se encontró con el esférico y terminó por empujar el balón a su arco de manera accidental.

Ya con el marcador a favor de los ibéricos, la situación para el cierre del encuentro no cambió mucho con un protagonista claro de España y una carente respuesta del conjunto Azzurri, que finalizó el juego en Gelsenkirchen con apenas cuatro remates concretados y solo uno con dirección al arco defendido por Unai Simón.

Te podría Interesar: Esta es la lista completa de atletas mexicanos que van a París 2024

En el caso de España y con la tarea pendiente de mejorar en su definición, la Furia Roja contabilizó un total de 20 llegadas al arco rival y hasta nueve intentos bajo los tres postes italianos.

Con seis puntos el conjunto dirigido por Luis de La Fuente se sumó a Alemania como otra de las selecciones que ya esperan rival en la siguiente ronda, con un último encuentro ante Albania para la próxima semana y así finalizar la primera ronda, mientras que Italia estará forzada a ganarle a Croacia para no poner en duda su progreso en el torneo europeo.

🇪🇸 Spain through to the round of 16 as group winners 👏#EURO2024 | #ESPITA pic.twitter.com/BDj2p5N1nu

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2024