La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, descartó que vaya a recurrir a una reforma fiscal para financiar el gasto de su gobierno, que arrancará el 1 de octubre, y ratificó que entre sus prioridades estará la reducción del déficit fiscal. Previo al encuentro Francisco Cervantes Díaz, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo: Confianza, unidad, es una reunión muy importante donde va a haber diplomáticos de primer nivel, empresarios, empresarias del más alto nivel. Durante un primer encuentro con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que entre los objetivos de su gobierno estará la reducción del déficit fiscal a un máximo de 3,5% del Producto Interno Bruto en 2025. Este año se prevé que el déficit cerrará alrededor de 5% del PIB, que será el nivel más alto en más de dos décadas. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, había adelantado a inicios de mes que entre las prioridades de la próxima mandataria estará la reducción del endeudamiento en torno del 3% del PIB y del déficit fiscal. Además de llevar una disciplina financiera, apegarse al Estado de derecho y respetar la autonomía del Banco de México. Claudia Sheinbaum descartó ante los empresarios que vaya a impulsar una reforma fiscal para financiar el gasto público, y anunció que promoverá un ambicioso plan de digitalización del Servicio de Administración Tributaria y las aduanas para lograr nuevos recursos. Anunció la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, organismo que no representa un mayor costo y que tiene el objetivo de lograr una reducción de 50% de los trámites para mayor inversión, pero a su vez mayor recaudación. Detalló que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones busca juntar las distintas áreas de digitalización del gobierno para agilizar los trámites. Nuestro objetivo es ambicioso, el 50% disminución de trámites, 50% menos tiempo, 50% menos requisitos y 80% de procesos digitalizados a través de ventanillas únicas que nos permitan la relación entre los distintos niveles de gobierno y que faciliten la inversión. El SAT tendrá una mayor eficiencia recaudatoria; inteligencia fiscal para el combate a la evasión y elusión. Mientras que en aduanas va creación de la Plataforma Aduana Única para la interoperabilidad. Ante las preocupaciones que le expresaron algunos empresarios por la reforma judicial, la próxima presidenta negó que sea una medida autoritaria y que busque la concentración del poder.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; CELEBRA DECISIÓN DE REGULARIZAR FAMILIAS MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el gobierno de Estados Unidos regularizará a miles de familias de migrantes, principalmente a las y los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), por decisión del presidente Joe Biden. Ciudadanos estadounidenses con cónyuges e hijos no ciudadanos podrán mantenerse unidos a sus familias; el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos garantizará el cumplimiento de esta medida. La residencia legal permanente podrá solicitarse sin salir del país. Es digno de reconocimiento que el presidente Biden actúe de esta forma. Nosotros hemos venido insistiendo en la regularización de mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no se les ha hecho justicia. Aun cuando es parcial, ya es un avance y celebro que el presidente Biden lo esté haciendo. Hay toda una corriente antimigrante en Estados Unidos, usan el tema migratorio con propósitos electoreros, politiqueros, y que él tome esta decisión habla muy bien de que es un hombre con convicciones y que está ofreciendo opciones, alternativas para el tema migratorio y lo ha venido haciendo. La decisión del presidente Biden, responde a la nueva política y las circunstancias del fenómeno migratorio. Dentro del decálogo que el Gobierno de México presentó al de Estados Unidos para atender en conjunto las causas del fenómeno migratorio, se encuentra la regularización de jóvenes DACA y mexicanos que hace más de cinco años viven, trabajan y aportan al desarrollo de ese país. El jefe del Ejecutivo indicó que continuarán los acuerdos entre México y Estados Unidos en materia de migración y cooperación económica bajo una política de buena vecindad y respeto a las soberanías. Reconoció al gobierno de Estados Unidos por crear un histórico mecanismo legal a través de la plataforma CBP One, que permite tramitar visas de trabajo o permisos humanitarios desde los países de origen. El presidente Biden, recordó, no ha ordenado construir parte del muro fronterizo. Va a pasar a la historia como el presidente que no hizo muros, pero que construyó puentes.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; DESTACA INCLUSIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, afirmó que la inclusión laboral de todas las personas, independientemente de sus capacidades, es un pilar fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. En la inauguración del foro internacional “Inclusión laboral de las personas con discapacidad: retos, oportunidades y experiencias”, la senadora enfatizó que trabajando juntos, podemos crear un entorno laboral inclusivo que valore y respete la diversidad, donde cada persona pueda alcanzar su máximo potencial. Agregó que este foro tiene el objetivo de compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas, que permitan avanzar en la eliminación de barreras y crear oportunidades equitativas para todas y todos, a fin de construir una sociedad más justa y equitativa. Gabriel García Hernández, senador de Morena, destacó que uno de los primeros pasos que se dio en favor de las personas con discapacidad fue el establecer una pensión para este sector de la población, lo que permitió mejorar sus condiciones de bienestar.

RICARDO MONREAL; SERA COORDINADOR EN SAN LAZARO Y ADAN AUGUSTO LOPEZ EN EL SENADO

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado y Adán Augusto López serán los próximos coordinadores de Morena en el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Así fue confirmado tras la reunión que las bancadas de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ tuvieron con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. La selección de coordinadores fue confirmada por el senador reelecto del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, quien explicó que los coordinadores serán Adán Augusto en el Senado de la República y el doctor Monreal en la Cámara de Diputados. Velasco, quien también participó en la interna de Morena en 2023 como miembro de la coalición, aprovechó para adelantar que él repetirá como coordinador del Grupo Parlamentario del Verde en la cámara alta y su compañero Carlos Puente Salas hará lo propio en la cámara baja. Claudia Sheinbaum dijo: en Morena los acuerdos se cumplen, hay que cumplir la palabra, expuso el aún senador Ricardo Monreal. Lo que dijo ella es que había un compromiso político que se firmó una vez que se logró el proceso interno. Esto al aludir a las reglas que las ‘corcholatas’ de Morena Sheinbaum, López, Monreal y Marcelo Ebrard, acordaron para que, quienes quedaran segundo y tercer lugar en la encuesta que ganó Sheinbaum coordinarían las bancadas de senadores y diputados, respectivamente, mientras que el cuarto sería llevado al gabinete. Aunque, el segundo lugar de la encuesta fue Marcelo Ebrard, quien también será Senador, los puestos del acuerdo se habrían recorrido debido al conflicto que este tuvo con la selección de Sheinbaum. Siendo que, incluso, mencionó antes de iniciar el encuentro que no ha sido invitado al gabinete que se presentará el hoy jueves.

IGNACIO MIER; REUNIÓN CON LA VIRTUAL PRESIDENTA Y LEGISLADORES ELECTOS CONFIRMA NUESTROS PRINCIPIOS Y UNIDAD

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, acudió a la reunión con legisladoras y legisladores federales electos de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” para la LXVI Legislatura con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta de la República. El líder parlamentario destacó que se trató de una reunión de unidad, de confirmación de nuestros principios, del mandato popular, de ampliar el diálogo, de respetar el proceso legislativo. Es un honor ser legislador, es doble honor ser constituyente del segundo piso de la Cuarta Transformación. El legislador de Puebla confió en que se logrará el objetivo que tiene la Presidenta electa: avanzar en las reformas que profundicen la transformación de la vida pública de México.

MARIO DELGADO; MAYORÍA CALIFICADA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y CASI EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA: “AQUÍ ESTÁ LA MAYORÍA DEL PUEBLO”

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo ante las y los legisladores federales electos de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que tienen la misión más importante de sus vidas: convertirse en las y los constituyentes del segundo piso de la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México. En la reunión que encabezó la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el dirigente morenista enfatizó que las y los legisladores electos llegan con una victoria inédita en la historia de la democracia mexicana. Nunca en la historia de nuestra joven democracia se había obtenido una victoria tan contundente. Ganamos 7 de 9 gubernaturas y llegaremos a 24; en total tendremos 10 mujeres gobernantes de Morena; 27 mayorías en congresos locales se obtuvieron el 2 de junio pasado; en 10 de esos estados se ganó carro completo: diputados locales, diputados federales y el Senado de la república; se obtuvo la victoria en 1139 ayuntamientos, el 61% del total. Y claro, aquí está la mayoría del pueblo: la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi en el Senado de la República. Asimismo, remarcó que la victoria del 2 de junio significó la confirmación de que la revolución pacífica iniciada por el pueblo de México en 2018 está en marcha y ha evolucionado a la consciencia de la gente. La revolución transformadora que se vive ha llegado a las raíces más profundas de nuestra patria. Hoy es una realidad algo que parecía impensable para nuestras abuelas: una mujer será presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Una mujer que ha hecho de la honestidad su forma de vida, que se ha convertido en la inspiración de niñas, jovencitas y mujeres de todas las edades, y que ha dedicado su vida a trabajar por la ciencia y por la conciencia de su pueblo. Tiene razón el presidente López Obrador: ella es lo mejor que le ha pasado a México. Mario Delgado afirmó que la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mayoría simple en el Senado de la República se usará para seguir impulsando reformas en beneficio del pueblo de México. Se preguntan ahora allá afuera: ¿y qué vamos a hacer con la mayoría? Pues a quienes les gustó el FOBAPROA, el aumento de impuestos, los gasolinazos, las pensiones a ex presidentes y los presupuestos plagados de privilegios y de moches se van a quedar con las ganas, porque la mayoría del pueblo, como ya se hizo desde 2018, impulsará reformas en beneficio del pueblo de México.

KAREN CASTREJÓN; COORDINADORA DEL PVEM PARTICIPA EN LA REUNION CON SHEINBAUM

La presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón, subrayó que las y los legisladores de este instituto político están listos para gobernar con Claudia Sheinbaum Pardo y su gabinete. Como Partido Verde, nos sentimos ampliamente representados por su formación científica y ambiental. Le reiteramos nuestro compromiso, doctora Claudia Sheinbaum, con el proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación y le auguramos mucho éxito, por supuesto, en su próximo gobierno.

ALBERTO ANAYA; COORDINADOR DEL PT PARTICIPA EN LA REUNION CON SHEINBAUM

Alberto Anaya, coordinador nacional del Partido del Trabajo, puntualizó que no hay mejor nombre para la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues la Cuarta Transformación de la vida pública de México continuará. Con Claudia Sheinbaum vamos a continuar esa revolución pacífica que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, inició. Con Claudia Sheinbaum va a continuar la política que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que por el bien de México, primero los pobres.

MIGUEL ANGEL MANCERA; FOROS DE REFORMA AL PODER JUDICIAL DEBEN GARANTIZAR DERECHOS LABORALES

El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, pidió incluir en los foros de reforma al Poder Judicial, propuestas de posibles candidatos hechos por la ciudadanía, así como pensar en el destino de 1, 686 personas funcionarias de carrera judicial, que en muchos de los casos llevan toda su vida dedicada a la impartición de justicia. Habrá que tener mucho cuidado en lo que se toca de manera somera que es, ¿qué sucederá con las 1,686 plazas que van a cesar en sus encargos?, ¿qué sucederá con todas estas personas que han desarrollado una carrera judicial?”. El senador reiteró que en los parlamentos abiertos es necesario garantizar el principio de máxima difusión de los foros para que tengan conocimiento los habitantes de todo el país de los posibles cambios a realizar al Poder Judicial de la Federación (PJF). Durante la discusión del Dictamen en la Comisión Permanente el legislador exhortó a la Cámara de Diputados ampliar el diálogo entre todos los sectores de la sociedad para analizar y discutir los proyectos de reformas constitucionales presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, el senador se mostró a favor de una separación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Poder Judicial de la Federación (PJF), en apegó a los derechos laborales. ¿Cuál será su destino? y por supuesto también lo que implica y que hasta ahora no se ha tocado con la justicia laboral que forma parte del Poder Judicial, pero que no está incluido hasta ahora en ninguna de estas propuestas.

FEDERICO SALOMÓN Y MARKO CORTÉS; ACCIÓN NACIONAL DENUNCIA PERSECUCIÓN POLÍTICA DE ROCÍO NAHLE CONTRA PANISTAS Y VIOLACIÓN AL ESTADO DE DERECHO EN VERACRUZ

Los Comités Ejecutivo Nacional del PAN y el Directivo Estatal de Veracruz denunciaron la persecución política contra el senador electo Miguel Ángel Yunes y su familia por parte de la gobernadora electa Rocío Nahle, mediante acusaciones falsas, difamaciones, artimañas legales, violando claramente el Estado de Derecho y el uso de la Fiscalía para perseguir y amedrentar a opositores. Los presidentes Marko Cortés Mendoza y Federico Salomón Molina demandaron a Rocío Nahle y a su jefe López Obrador que ya pare esta persecución, porque está incurriendo en abuso de autoridad y violando claramente la ley, al declarar que intervendrá ante la Fiscalía General del Estado para evitar que el senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez rinda protesta de su cargo y al pedir se reactive el proceso penal en su contra para proceder a detenerlo. Las dirigencias nacional y estatal en Veracruz consideran que esta declaración es más que un abuso y encierra toda una visión autoritaria del ejercicio del gobierno y es una violación al estado de Derecho, ya que una gobernadora electa de ninguna manera puede dictar instrucciones al Fiscal, que se supone tiene autonomía. Asimismo, está dejando muy claro que pretende regirse bajo un régimen autoritario, pues ya dijo que va a gobernar con el garrote en la mano y perseguirá a cualquiera que se atreva a disentir, pretendiendo así intimidar a quienes desde la oposición tenemos derecho a mantener y sostener visiones distintas del rumbo de México y de Veracruz. La persecución política en contra del senador Yunes la sustentan burdamente en su intención de ser candidato a Presidente Municipal de Veracruz en el año 2021, argumentando que no vive en este municipio, cuando tanto el Tribunal Federal Electoral, como el INE y el propio juez que siguen esta causa reconocen que tiene su domicilio en el estado, es decir, no hay delito alguno, solo una clara intención política de frenar su llegada al Senado. Es igualmente contradictorio que Nahle acuse al Senador Yunes Márquez de violar la ley por no tener domicilio en Veracruz, cuando ella es originaria de Zacatecas y nombró como secretario de Gobierno a un ciudadano nacido en Hidalgo. Es también contradictorio que la gobernadora electa pida que se aceleren procesos en contra de sus adversarios, pero no solicite que se esclarezcan las investigaciones de miles de homicidios, feminicidios, crímenes contra periodistas, así como de cientos de miles de robos y extorsiones. Tampoco ha solicitado a la autoridad competente que se aceleren las investigaciones en las casi 40 denuncias que han sido presentadas en su contra por enriquecimiento ilícito, corrupción y otros delitos, por lo que solicitamos que se le investigue por estos delitos. Ambas dirigencias de Acción Nacional demandan que la Fiscalía General del Estado actúe libre de presiones, que ejerza su autonomía y no sea utilizada con fines de persecución política. Hacerlo, como lo están haciendo, corresponde a un régimen autoritario, no a una democracia.

DIPUTADO DANIEL GUTIÉRREZ; REFORMA AL PODER JUDICIAL, NECESARIA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y GARANTIZAR DERECHOS CIUDADANOS

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) destacó que la reforma al Poder Judicial es un mandato del pueblo y una necesidad urgente para combatir la corrupción y garantizar la aplicación real de los derechos ciudadanos. El diputado reiteró que la reforma busca fortalecer dicho Poder del Estado para que funcione de manera más eficiente y justa. Respecto de los posibles riesgos de la reforma, el diputado insistió en que el proceso será transparente y participativo. Es una iniciativa poderosa que se tiene que analizar. Les compete a las cámaras, tanto a diputados como a senadores, ver qué es lo que más ayuda al Estado mexicano. Dijo que se debe revisar y modificar la iniciativa según sea necesario; sobre todo en la composición del Poder Judicial, a fin de brindar justicia pronta y expedita. Pero esa etapa le corresponde a la siguiente Legislatura. El diputado también abordó la importancia de terminar con la impunidad y la corrupción en el sistema judicial. Hoy en día se justifica que, porque no está bien fundamentada la carpeta, se dejan libres a los delincuentes. Eso es necesario cambiarlo. Subrayó la necesidad de escuchar a los expertos y analizar detenidamente cada aspecto de la reforma. En cuanto a los diálogos y consultas que se llevarán a cabo, aseguró que no serán una simulación y se escucharán todas las voces para ampliar la iniciativa. Siempre hemos escuchado a todos los sectores de México. Naturalmente, se escuchará a los expertos y a todos para tener una propuesta robusta. Por otro lado, recordó que la virtual presidenta ya propuso varios puntos para que se aborden en la siguiente Legislatura, además de la reforma al Poder Judicial. Los temas son: pensión universal a mujeres de 60 a 64 años, beca para todos los niveles básicos, la no reelección de diputados, senadores y alcaldes, y adecuaciones en materia de comunidades afromexicanas e indígenas. El diputado enfatizó que estas reformas son necesarias para adaptarse a la realidad actual de México y garantizar un ejercicio de la ley de manera expedita y apegada a derecho. Estas propuestas buscan modernizar y fortalecer las instituciones mexicanas.

MARKO CORTÉS; AGRADECE ESFUERZO DE ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL PAN

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, agradeció el esfuerzo de la estructura territorial del partido en las pasadas elecciones. Felicitó a quienes participaron en el proyecto “Los Mejores a la Calle” por salir a tocar puertas, distrito por distrito en el país, para transmitir confianza y ánimo a la ciudadanía, respaldar las campañas y hacer la diferencia. Acompañado del secretario de elecciones del CEN, Armando Tejeda, el dirigente de Acción Nacional aseguró que se tuvo a las y los mejores candidatos y destacó que el blanquiazul sí tuvo triunfos y resultados. Por lo que llamó a la militancia a seguir en lucha por un mejor México, sobre todo desde el Congreso de la Unión, en donde confió los legisladores del PAN van a resistir y a defender a los mexicanos.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP; SE POSICIONAN PARA EL PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL

El presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, se posicionan para el primer debate presidencial. La campaña se intensifica de cara al primer debate presidencial de 2024, en CNN el 27 de junio, un momento potencialmente decisivo de una campaña que podría ver, por segunda vez en la historia, a un ex presidente derrotar al presidente en ejercicio que a su vez lo derrotó. El enfrentamiento de Atlanta tendrá lugar con Biden, sometido a una presión extrema para demostrar que está preparado para otro mandato de cuatro años, en medio de la preocupación generalizada de los votantes por su avanzada edad y tras las incesantes burlas de Trump sobre la agudeza mental y el estado físico del presidente, visiblemente envejecido. La constante ridiculización de las facultades de Biden por parte del ex presidente puede, sin embargo, estar reduciendo las expectativas sobre la actuación de Biden, aumentando la perspectiva de que una actuación enérgica del presidente podría tener un impacto similar al de su gran discurso sobre el Estado de la Unión de este año, que acalló temporalmente las preocupaciones sobre su edad. El comportamiento volátil del ex presidente en los últimos días, incluso después de celebrar su cumpleaños 78 el pasado viernes, está llevando a la campaña de Biden a argumentar que el estado mental de Trump, así como su intento de aplastar la democracia estadounidense hace cuatro años, significa que no es apto para volver al cargo. La semana pasada, la campaña de Biden describió a Trump como más desquiciado que nunca después de que volviera al Capitolio por primera vez desde el atentado del 6 de enero de 2021 para ser abrazado por los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado. Las campañas de Biden y Trump acuerdan usar podios y silenciar micrófonos, entre las reglas del próximo debate. El primer debate presidencial de esta campaña es inusualmente temprano, lo que significa que podría dar al presidente la oportunidad de sacudir una carrera por la Casa Blanca que ha sido en gran medida estable durante meses. Trump está obteniendo buenos resultados en los principales estados indecisos. Biden parece aferrarse a un estrecho camino a través del mapa electoral de todo el país hacia los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia. El presidente se está viendo obstaculizado por el dolor que sienten muchos estadounidenses por los altos precios y los elevados tipos de interés que han dificultado el acceso a nuevas viviendas y préstamos para automóviles, lo que da a Trump una oportunidad para evocar la nostalgia de la economía anterior a la pandemia durante su mandato. Nuevos detalles para el debate, acordados por ambas campañas. El evento tendrá lugar en un estudio de televisión en lugar de ante una audiencia en directo. Incluirá dos pausas publicitarias, durante las cuales el personal de campaña no podrá interactuar con su candidato. Ambos han acordado subir a un podio uniforme, y sus posiciones se determinarán lanzando una moneda al aire. Los micrófonos estarán silenciados, salvo cuando sea el turno de un candidato. Se espera que Biden se dirija a Camp David a finales de esta semana para un intenso entrenamiento de debate en el que participará su ex secretario general de la Casa Blanca, Ron Klain, que lleva décadas instruyendo a los candidatos demócratas antes de los debates. Trump celebró un foro político con un grupo de asesores y los senadores Marco Rubio de Florida y Eric Schmitt de Missouri cuando estuvo en Washington la semana pasada. Sus asesores insistieron en que el ex presidente no se dedicaría necesariamente a la preparación tradicional de los debates, sino que se basaría en entrevistas y mítines para perfeccionar su enfoque. Sin embargo, las entrevistas de Trump, la mayoría con medios conservadores, suelen estar llenas de preguntas blandas. Y se saltó todos los debates de las primarias del Partido Republicano, por lo que podría no estar totalmente preparado cuando Biden se meta en su parrilla.

KEN SALAZAR; APHIS SUSPENDE INSPECCIONES DE AGUACATES Y MANGOS EN MICHOACÁN TRAS AGRESIÓN A SU PERSONAL

Dos empleados del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos fueron agredidos y detenidos recientemente mientras realizaban su trabajo en el estado de Michoacán inspeccionando aguacates. Ya no están en cautiverio. En la Embajada de los Estados Unidos, nuestra principal prioridad es proteger a nuestro personal en todo el país. Para garantizar la seguridad de nuestros equipos de inspección agrícola, APHIS ha suspendido las inspecciones de aguacates y mangos en Michoacán hasta que se hayan resuelto estos problemas de seguridad. Esta pausa no afecta a otros estados mexicanos, donde continúan las inspecciones del APHIS. Esta acción no bloquea todas las exportaciones de aguacates o mangos a los Estados Unidos, ni detiene los productos actualmente en tránsito. Esta determinación está basada en la preocupación existente por la seguridad del personal en Michoacán, no a preocupaciones fitosanitarias. He estado siguiendo de cerca la situación y permanezco en contacto directo con funcionarios del gobierno estatal y federal de México. Junto con el secretario de Agricultura Tom Vilsack, el jefe adjunto de Misión Mark C. Johnson, la agregada del Departamento de Agricultura Holly Higgins y el director regional de APHIS para América del Norte, Cristóbal Zepeda, continuaré trabajando estrechamente con las autoridades estatales en Michoacán para garantizar la seguridad de nuestros equipos de inspección agrícola. La próxima semana viajaré a Michoacán para reunirme con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de México (APEAN) para abordar, entre otros temas importantes, la seguridad.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz