Pese a que el Tribunal Electoral consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, este rechazó la sentencia y respondió que “no ofende a nadie, mucho menos a una mujer”.

Este jueves, a casi una semana de que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitiera su resolutivo, el cual contabiliza 8 Mañaneras en las que habría cometido las ofensas, el titular del Ejecutivo respondió:

“Decir que yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso. No lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé de dónde salió eso”.

El 13 de junio el Tribunal determinó que López Obrador cometió violencia política en razón de género entre julio y agosto del año pasado, al referir que sus comentarios:

“Configuran violencia simbólica con el objeto de menoscabar el reconocimiento de sus derechos políticos, con base en carácter de mujer e indígena, al reforzar el estereotipo de inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos, y que no es autónoma en sus decisiones”.

Además, durante la campaña, la exabandera presidencial del PAN-PRI y PRD denunció en 11 ocasiones que el mandatario mexicano, en una de ellas señaló que éste redujo “su capacidad por su calidad de mujeres” y limitó su candidatura a un consenso entre hombres.

El año pasado el propio Tribunal echó para atrás una decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) referente al tema, y reconoció que el Instituto alteró sus dichos de las conferencias matutinas del 10 y 11 de julio, con la intención de mandatarle que no se refiriera a la candidata de Fuerza y Corazón por México.

En su momento, el vocero presidencial, Jesús Ramírez indicó en redes sociales que:

“El Tribunal ya está reconociendo que las citas del presidente no son textuales, son interpretaciones. Hubo imprecisiones en el expediente”.

Mientras que López Obrador comentó que: “La malicia efectiva es de ellos, alteraron lo que expresé. Es que no tienen límite, es mucho el cinismo”.

