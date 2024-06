La presencia femenina en la escena nacional del rock ha sido un hecho innegable y Ely Guerra es la muestra de ello. Sin embargo, asegura que su bandera es la de “la libertad”, más allá de otras ideologías y cree que hoy ya se pueden ver sus frutos.

“Yo creo que el Festival Hera ya no es parte real de la lucha, es más bien la cosecha de las luchas en el pasado. Las mujeres siempre existimos y tuvimos un lugar importante en las escenas, nos metían a lo mejor a la fuerza, pero lo hacían y es ahí cuando luchábamos por un lugar y resistíamos.

“Ahora ya nos podemos dar el lujo de tener un festival compuesto completamente por mujeres en el cartel y hasta con el nombre de una diosa”, mencionó la intérprete en conferencia de prensa.

Esta es la primera edición del Festival Hera y la intérprete considera que es un antes y un después a la hora de pensar en llenar un cartel con puros proyectos femeninos, por ello recordó otro momento importante en festivales, el de su participación en el primer Vive Latino en 1998.

“Cuando me invitaron en aquel entonces abandoné cosas importantes que estaba haciendo con la música para atender este festival que reconocí como algo importante, pero al aceptar sabía que no me iban a poner en el mejor escenario ni en el mejor horario y que a lo mejor mucho público no me iba a querer, pero yo quería estar ahí y experimentar eso”.

Pero ahora, cree que todas estas decisiones a lo largo de su vida, son reconocidas al haber sido invitada al Hera.

“Cuando eso pasó, les dije que no tenía un set eléctrico trabajado y que no podría pero me dijeron que no importaba, que querían que yo expresara mi música como yo quisiera.

“Entonces creo que se vio reconocido mi esfuerzo, mi trabajo y me siento honrada en que me hayan considerado de esa manera para lo que significa este festival”, agregó.

La cantautora dijo que está por iniciar los ensayos para ese día histórico y dijo que aunque aún no está definido todo lo que va a sonar en el escenario, adelantó que ha meditado en celebrar 20 años de su Sweet & Sour, Hot y Spicy, un disco en el que considera que tomó muchas libertades como artista.

“Me acuerdo que vi a alguien con un afro y me gustó como se veía y fui con mi estilista para que me lo hiciera y de pronto como que todos me cuestionaron el por qué y además el por qué quería salir de espaldas en la portada. Creo que fue porque soy libre y eso quise demostrar.

“La cosa es que siempre les gusté en la industria como cantante pero para interpretar la música de alguien más y como cantautora me menospreciaban.

“Yo no era una cara bonita. Yo quise defender mi música y es un gusto ver que hoy hay muchas mujeres que lo hacen y van a estar en Hera”, finalizó.

El Festival Hera se llevará a cabo el 24 de agosto y tendrá artistas como Bomba Estéreo, Danna, Demi Lovato, Evanescence, Francisca Valenzuela, Kesha, Las Villa, Lido Pimienta, María Becerra, Natalia Lacunza, Rubio, Tash Sultana, Sorry Papi, Viento Florido, Villano Antillano, Ximena Sariñana, entre otros.