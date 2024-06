Siendo un total éxito en las taquillas de nuestro país y volviéndose todo un fenómeno en las redes sociales, “Intensamente 2”, la nueva cinta de Pixar y Disney, ha cautivado al público mexicano por la interesante trama acerca de las emociones de una “Rilley” adolescente.

Con motivo del estreno de esta secuela es que se inauguró una exposición gratuita en las calles de la capital, la cual reúne a los personajes principales que aparecen a lo largo de la cinta, esto con la finalidad de sumar una nueva experiencia a los amantes de esta franquicia.

Inaugurada desde el pasado 13 de junio, en los alrededores del Ángel de la Independencia, sobre avenida Paseo de la Reforma, fue que se instaló esta exposición gratuita con diversas figuras que representan a los personajes principales de la película “Intensamente 2”.

Se tiene estimado que chilangos y chilangas, así como personas que vengan de visita a la Ciudad de México, puedan acudir a tomarse la foto con “Alegría”, “Tristeza”, “Enojo”, “Envidia”, “Ansiedad”, así como con el resto de personajes de la película.

Todas las personas interesadas en asistir a esta exposición gratuita tendrán hasta el próximo 12 de julio para poder visualizar todos los elementos que fueron instalados para el deleite de los visitantes. Recuerda que acudir a esta presentación no tiene ningún costo por tomarte fotos en el lugar.

No olvides que puedes llegar a esta zona de Paseo de la Reforma mediante los diversos sistemas de transporte público de la ciudad, así como por medios propios como automóviles particulares.

🥳#InsideOut2 is a global phenomenon and now the #1 movie in the world! 🥳

Don’t miss it on the big screen and get tickets now! https://t.co/PIG2nAHCVc pic.twitter.com/cfubXyzqTz

— Pixar (@Pixar) June 15, 2024