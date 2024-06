Sin ofrecer detalles sobre la resolución entre la gente que dirige a Saúl Álvarez y al cubano William Scull, personal de AGOn Sports, empresa que trabaja con el boxeador caribeño, señalaron haber llegado a un convenio con el pugilista mexicano aunque definieron no dar detalles al respecto.

En palabras del Ingo Volckmann, promotor directo de Scull, refiere sentirse feliz de “haber podido conseguir algo nosotros”, en referencia a lo que muchos apuntan como un ‘step aside’ que realizó el mexicano, con una especie de indemnización para no combatir contra el cubano, rival que establecía como obligatorio la Federación Internacional de Boxeo en la categoría de los supermedianos, donde el tricolor es campeón absoluto.

“Estamos contentos de haber podido llegar a un acuerdo con TGB Promotions, acordando mantener la confidencialidad de los detalles y no podemos revelar nada más en este momento. Sin embargo, el equipo de Canelo dará a conocer la información relevante en el momento apropiado”, informó la promotora del cubano.

Scull, cuya marca profesional es de 22-0 con nueve triunfos conseguidos por la vía del knockout, semanas atrás fue confirmado como el boxeador número uno en la clasificación de la FIB para enfrentar al actual monarca de las 168 libras. Actualmente con 32 años, el cubano que reside en Alemania, solo ha combatido en dicha nación desde 2019, para lograr como mayor victoria un triunfo ante Evgeny Shvedenko en 2022.

Aunque la confirmación de lo que se presume fue este acuerdo para dejar vía libre a otro boxeador recae directamente en el equipo de Saúl Álvarez, el mexicano aún tiene pendientes las negociaciones con dos pugilistas que también han sido catalogados como rivales obligatorios de otros dos organismos internacionales.

El puertorriqueño Edgar Berlanga parte como la principal propuesta de la Asociación Mundial de Boxeo para enfrentar al mexicano en su siguiente presentación oficial, tras ser nombrado desde abril pasado como el mejor clasificado de dicha categoría.

Desde el Consejo Mundial de Boxeo, David Benavidez se mantiene como el indicado para retar a Canelo por sus títulos de supermediano, aunque el tapatío ha reiterado no estar interesado en concretar algo con el mexicoamericano, más allá de que especialistas y hasta ex pugilistas señalan a David como el rival ideal para que el mexicano de 33 años combata en su próxima pelea, que aún no tiene fecha o algo establecido.

Desde su victoria del pasado 4 de mayo ante Jaime Munguía, en su cuarta defensa como monarca absoluto de las 168 libras, Álvarez declaró no tener definido su futuro, incluso con la posibilidad de no volver a pelear más si no había algún combate que lo motivara a ello, aunque un retiro se vislumbra lejano, tras renovar meses atrás relaciones comerciales con televisoras en el país para la transmisión de sus combates./24Horas