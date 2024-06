En redes sociales circula un video que captó a un ciclista conduciendo de manera “imprudente” en Naucalpan.

En X- antes Twitter- se viralizó un video que muestra cómo un ciclista condujo de manera imprudencial sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio en Naucalpan.

En el clip de 37 segundos se puede apreciar cómo el ciclista de manera irresponsable viajaba entre los carriles centrales del Boulevard Luis Donaldo Colosio en Naucalpan, Estado de México.

Te podría interesar: Potencial ciclón tropical mantendrá lluvias torrenciales en varios estados de la República

Asimismo, se observa cómo se va metiendo entre los autos y rebasando camiones, incluso en un momento se agarra de la puerta de un coche para darse impulso y metros adelante incluso se aprecia que por poco y lo atropellan.

Dicha acción fue criticada por internautas en redes sociales, ya que no solo puso en riesgo su vida, sino que pudo provocar un accidente.

Te podría interesar: Docentes de Hidalgo obtuvieron segundo lugar en competencia internacional de iniciación científica

Reacciones

“Igual de idiota que los motociclistas metiéndose por todos lados y cuando los atropellan la culpa es del conductor”.

“Si lo atropellan pues que nadamas le echen cal … si a él no le importa su vida por que a nosotros nos habría de importar”.

“Tampoco a los automovilistas ni a los motociclistas No hay un trabajo de educar y evitar accidentes”

“Por favor no lo hagan banda, así apachurraron a un compa mío, se metió sin fijarse al otro carril y un tortón no pudo frenar para no apachurrarlo, por favor banda si familia quedó bien mal después de eso, sean conscientes”

😡 🚴 NO HAY QUIEN LES DIGA NADA A LOS CICLISTAS CUANDO SE VAN METIENDO EN DONDE NO Y YENDO POR DONDE NO DEBEN DE IR 🚨 😨 Es así como captan a este ciclista, el cual va sobre carriles centrales en #Naucalpan, @Edomex, y donde no deben de ir ellos, se mete entre coches, pudiendo… pic.twitter.com/QoF5TmqoMj — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) June 11, 2024

CSAS