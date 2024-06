A un par de días de haber hecho pública su relación con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, Ángela Aguilar rompió el silencio, sobre todo el escándalo y las críticas que se han generado debido a la cercanía que hubo con el rompimiento del cantante con Cazzu.

En entrevista para la “Revista Quién”, la cantante habló por primera vez acerca de su relación con Nodal y señaló que ella no tiene por qué darle explicaciones a nadie y que por ello ha dejado que la gente “hable lo que tenga que hablar”.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, platicó la cantante en entrevista.

Además de ello, también mandó un mensaje al público, recordándoles que ellos también fueron jóvenes, que también se enamoraron de alguien más y que en su momento estaban ansiosos por vivir una experiencia como esa.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes”, aseguró la hija de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar desmiente boda y embarazo

Aprovechando la oportunidad, Ángela Aguilar aclaró los rumores que indicaban que ella junto a Nodal habían ido a Roma a casarse y que ya se encontraban a la espera de su primer hijo juntos

“No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”, mencionó Ángela Aguilar.

Por último, en las fotografías tomadas por la revista para esta entrevista, se confirma que la cantante se tatuó las iniciales de Christian Nodal en una de sus manos, reafirmando los dichos del presunto tatuador.

MC