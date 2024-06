Durante la mañana de este martes 18 de junio, a través de sus distintos canales oficial de YouTube, la marca japonesa dedicada a los videojuegos tuvo un nuevo Nintendo Direct, donde en menos de una hora (alrededor de 40 minutos) se fueron a conocer los juegos que llegarán a Nintendo Switch para la segunda mitad de 2024.

La transmisión comenzó con un teaser de la nueva entrega de Mario & Luigi: Conexión Fraternal, que se posiciona como la primera en casi nueve años, según apuntó Shiya Takahashi, una de las mentes maestras detrás de las gestiones de la marca nipona. Será lanzada esta aventura de los dos amigos para el día 7 de noviembre próximo.

El siguiente anuncio puso énfasis en Nintendo World Championship: NES Edition, que es una recopilación de desafíos basados en juegos de NES, la vieja consola de 8 bits, también conocida como Family Computer. Esta entrega, inspirada también en campeonatos presenciales, estará disponible a partir del 18 de julio.

La princesa Zelda debe salvar Hyrule en una nueva historia de The Legend of Zelda. ¡The Legend of #Zelda: Echoes of Wisdom llegará el 26 de septiembre a #NintendoSwitch! pic.twitter.com/DNf3GJYfjo — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) June 18, 2024

Como parte del elemento nostálgico, que rescata juegos de otras consolas, también se anunció Donkey Kong Country Returns HD, que fue lanzado en primera instancia para Nintendo Wii, que llegará el próximo 16 de enero de 2025.

Asimismo, en Switch Sports, otrora secuela de Wii Sports, contará con una actualización gratuita en baloncesto, que llegará en verano de este año.

Volviendo a los clásicos, también se presentó lo nuevo de The Legend of Zelda, donde por primera ocasión en la historia de la franquicia será Zelda, y no Link, la protagonista de la historia, por lo que será ella la encargada de rescatar las tierras de Hyrule. Este lanzamiento estará basado en el remake de Link’s Awakening (2019). Este lanzamiento, que lleva por nombre The Legend of Zelda. Echoes of Wisdom, estará disponible a partir del próximo 26 de septiembre, fecha en que también podrá encontrarte una edición especial del Nintendo Switch Lite.

Además, dentro de la consola virtual Game Boy Advanced, también será lanzado The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords y Metroid: Zero Mission. Asimismo, habrá un par de nuevas sorpresas en Nintendo 64, sobre todo para los mayores, pues son juegos clasificados para mayores de edad.

Por otro lado, el próximo 17 de octubre estará disponible Jamboree, una nueva entrega de Mario Party basada en un resort vacacional que cuenta con más de 100 minijuegos y distintos escenarios. Unos días después, el 14 de noviembre, estará disponible Dragon Quest HD-2D-Remake, desarrollado por Square Enix.

No dejaron fuera a los fanáticos de Funko, ni Hello Kitty ni Capcom, pues para todos hubo anuncios sorpresas. Para los primeros, pendientes de la Funko Fusion que llegará el 13 de julio; para los segundos, una sorpresa que encantará si son fanáticos de Animal Crossing; para los últimos, será mejor que disfruten la nostalgia, porque el lanzamiento de juegos arcade en colaboración con Marvel encantará a cualquiera.

Finalmente, Metroid Prime 4. Beyond, que llegará en 2025 tras su cancelación en 2017 tras la idea de desarrollarlo nuevamente.