El Gobierno de los Estados Unidos oficialmente presentó una demanda en contra de Adobe, famosa compañía de software de diseño, luego de detectar presuntas irregularidades y ‘trabas’ en los términos y condiciones para hacer uso de sus programas.

De acuerdo con Lina Khan, integrante de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, por sus siglas en inglés) se inició una investigación en contra de la compañía y de dos ejecutivos por aplicar cláusulas y tarifas “absurdas” por cancelar la suscripción a este servicio.

Te podría interesar: 4 muertos y 120 heridos en terremoto en Kashmar, Irán

Esta demanda en contra de Adobe y de Maninder Sawhney y David Wadhwani afirma que han engañado a miles de usuarios por presuntamente haber ocultado la tarifa por cancelación anticipada de su plan de suscripción más popular y dificultando que los consumidores cancelen sus suscripciones.

La FTC señaló que al contratar el plan anual que ofrece la compañía, se hace omisión de que cancelar el plan en el primer año podría costar cientos de dólares, además de varios obstáculos posteriores al pago de estas multas.

“Cuando los clientes intentan cancelar, el DOJ alega que Adobe les exige pasar por un proceso de cancelación “oneroso y complicado” que implica navegar a través de múltiples páginas web y ventanas emergentes. Luego, supuestamente “tiende una emboscada” a los clientes con una tarifa por cancelación anticipada, lo que puede disuadirlos de cancelar”, se lee en el comunicado de la FTC.

Te podría interesar: Autoridades piden evacuar por incendios forestales en California

El organismo encargado de proteger a los consumidores de Estados Unidos aseguró que hará todo lo posible para acabar con estas prácticas ilegales que solamente merman y dañan la economía de los ciudadanos.

Tras darse a conocer la noticia, algunos expertos aseguraron que este “engaño” promovido por Adobe presuntamente viola la Ley de Restauración de la Confianza de los Compradores en Línea.

1. @FTC has taken action against Adobe and two executives for pushing people into subscriptions and then making it absurdly hard to cancel.

Adobe ambushed users with hefty “early termination fees” and threw up obstacles when people tried to cancel.https://t.co/lyWAv4GMm1

— Lina Khan (@linakhanFTC) June 17, 2024