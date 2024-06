Sin siquiera haber debutado con su nuevo equipo, el griego Giorgos Giakoumakis aseguró en su presentación con el Cruz Azul que el futbol mexicano tiene un nivel superior al de la liga norteamericana de la MLS.

Colocado como el primer refuerzo para la Máquina rumbo al torneo Apertura 2024, el delantero de 29 años aseguró haberse puesto al tanto del nivel que proyecta el balompié mexicano, desde que conoció sobre el primer acercamiento que tuvo Cruz Azul antes de concretar su fichaje.

“Como el equipo mostró interés en mí, comencé a seguir todos los partidos, vi los cuartos de final, las semifinales y las finales. Creo que el nivel aquí en México es mayor al de Estados Unidos”, afirmó.

Ubicado ya como el próximo referente en ataque del cuadro Celeste, Giorgos asegura que buscará centrarse en su juego individual con la idea de rendir al máximo para conseguir goles a favor de su cuadro. “Lo que hago mejor es anotar y creo que por eso me eligieron y me contrataron. Entonces es una responsabilidad pero me encanta tenerlas. Es una motivación extra para mí y puedo manejarlo. Así que no puedo esperar para empezar”.

El futbolista helénico también se dijo motivado por el interés que Cruz Azul mostró durante todo el proceso de contactarlo y establecer las negociaciones iniciales, para decidir su partida hacia México, con ilusión y motivación por concretar el movimiento rápidamente.

“Mi agente me contó del interés que tenía en mí, me preguntó si yo estaba interesado y le dije que sí, que quería hacer ese pase. Después tuvimos una reunión entre todos no más de 39 minutos y me convencieron. Yo ya estaba atraído por el futbol que el Azul mostró en las fases finales”, agregó.

Giakoumakis no negó que tiene como expectativas el ganar trofeos con el club y admitió que trabajará para también buscar un campeonato de goleo como objetivo secundario, sin olvidar el objetivo colectivo en primer plano.