La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo jueves dará a conocer a la primera parte de las personas que van a estar en su gabinete de gobierno y aclaró que la presentación de todos sus miembros se dará a conocer por partes. Dijo que también recorrerá las obras del Tren Interoceánico, que recorre el Istmo de Tehuantepec para conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. También anuncio que mañana miércoles sostendrá una primera reunión con los legisladores electos de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, con el fin de ir analizando las propuestas y estrategias legislativas del bloque oficialista. El jueves va a presentar una parte del gabinete legal, vamos a ir por partes entonces la primera parte del gabinete lo presentó este jueves. La presentación de la primera parte del gabinete de Sheinbaum Pardo se da tras la difusión de varias listas falsas de supuestos integrantes de su gabinete, cuya veracidad ha sido negada tajantemente por el coordinador de su equipo de transición, Juan Ramón de la Fuente. Hasta ahora, sólo ha informado que mantendrá en el cargo al actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O. Sobre las reuniones y giras que va a tener con el presidente López Obrador antes del 1 de octubre, Sheinbaum dijo que son muy informativas y que le sirven para conocer el avance de proyectos, obras y la situación actual del sistema de salud pública, derivado de los cambios que se han implementado para la creación del IMSS Bienestar y la coordinación de los estados con el gobierno federal en esa misma materia. No solamente me tocó ver el avance del IMSS Bienestar, sino que me tocó un día antes de salir del Gobierno de la Ciudad, me tocó firmar y revisar la basificación de los trabajadores de salud del gobierno local. Reconoció que en el tema de aduanas no tenía conocimiento del avance tan importante tecnológico logrado en las Aduanas para erradicar la corrupción y facilitar el comercio internacional, por lo que son útiles dichos encuentros con López Obrador. También se reunirá esta semana con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Por otra parte presentó los resultados de una encuesta al respecto de la polémica reforma al Poder Judicial. Sheinbaum Pardo confirmó que se realizaría el fin de semana una encuesta para conocer la opinión ciudadana al respecto de la iniciativa que modificará al Poder Judicial. Aunque destacó que se buscaba la opinión de la población al respecto de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular, ella misma ha dicho que está en favor de esta iniciativa, tal como la planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con los resultados presentados ayer lunes 17 de junio, luego del sondeo al respecto del Poder Judicial, estos son algunos datos relevantes dados a conocer por Sheinbaum. Fueron dos encuestadoras las que participaron en este ejercicio: Enkoll, que realizó mil 202 entrevistas a hombres y mujeres en domicilio; y De Las Heras, que entrevistó a mil 195 personas mayores de 18 años. La Comisión de Encuestas de Morena también hizo su propia versión, con la participación de mil 458 entrevistas más. Al respecto de la pregunta: ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte?, la gran mayoría de las personas consideró que debería ser por voto popular, según las tres encuestas presentadas por Sheinbaum. Según estos ejercicios de sondeo, el 75 por ciento de las personas encuestadas por Enkoll y Morena respondieron que los ministros deben ser elegidos por voto popular; De las Heras apuntó que el 68 por ciento de los encuestados consideró positiva esa opción. Pequeños porcentajes de entre 17 y 25 por ciento de los encuestados por las tres opciones indicaron que era mejor que los ministros fueran electos por el Senado de la República. Sheinbaum consideró que lo más relevante es que la gran mayoría de las personas encuestadas estuvo de acuerdo con esta reforma. La virtual presidenta apuntó también que Ricardo Monreal le adelantó que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reunirá pronto, en el Congreso permanente, para revisar a detalle cómo serán las mesas del Parlamento abierto sobre esta iniciativa. Además, dijo se reunirá con diputados y senadores electos el pasado 2 de junio. La reforma al Poder Judicial ha causado ruido desde que fue anunciada y ha tomado un nuevo impulso luego de las elecciones federales de principios de mes, debido a que el partido oficialista que la propuso ganó mayoría en el Congreso, lo cual quiere decir que la reforma podrá ser discutida y aprobada este año. Durante días pasados, al respecto de esta iniciativa, el peso mexicano tuvo fuertes caídas toda la semana pasada, luego de que tanto Sheinbaum como otros funcionarios morenistas dijeran que la reforma será discutida tan pronto como septiembre, cuando el nuevo Congreso con mayoría de ese partido inicie sesiones. Al respecto de la caída del peso, Sheinbaum consideró que estas encuestas presentadas no tendrían impacto en el tipo de cambio. Sheinbaum Pardo recordó que con el paso de los días, el peso ha retomado las ganancias y destacó que es una divisa fuerte.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; EN EL CAMBIO DE GOBIERNO, NO VA A HABER RETROCESOS: “NI UN PASO ATRÁS, NI SIQUIERA PARA TOMAR IMPULSO”

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no va haber retrocesos con el cambio de Gobierno y que su sucesora, Claudia Sheinbaum, dará continuidad a temas como garantizar agua en todo el país y mantener los programas sociales. No va a haber retrocesos, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos para adelante, a seguir transformando al país. López Obrador estuvo en Nuevo Laredo, para supervisar el programa Agua Saludable para La Laguna, con lo que cerró una gira de tres días en la región, acompañado de la candidata electa. Durante su discurso, aseveró que cuando termine su Administración, el próximo 1 de octubre, se irá contento porque está asegurado el relevo, refiriéndose a Sheinbaum, representante de su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y quien se impuso en las pasadas elecciones del 2 de junio. Explicó que Sheinbaum, va a seguir avanzando en el programa Agua Saludable para la Laguna y que además continuarán todos los programas sociales. Pienso que vamos a regresar para inaugurar ya todo el sistema, pero si hubiese alguna dificultad ya está la garantía de Claudia Sheinbaum de que se va a concluir todo este sistema de agua saludable para la laguna, que es muy importante, porque es la salud, no es posible seguir consumiendo agua contaminada. En cuanto a los programas de bienestar, dijo que habrán algunas reformas a la Constitución, como la que realizó en su sexenio para garantizar el apoyo a adultos mayores. Ya está en la Constitución que es un derecho, la pensión, a partir de los 68 años, pero ya vamos a corregir la Constitución porque ahora se tiene mayoría calificada en el Congreso y se va a establecer que es a partir de los 65 años, pero además, Claudia hizo el compromiso que en el caso de las mujeres desde los 60 va a haber apoyo. También destacó que acudieron a la supervisión del nuevo centro de Aduanas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para conocer todo el trabajo que se está haciendo respecto a las aduanas en nuestro país. Señaló que ello tiene que ver con combatir y erradicar la corrupción en México, el cual dijo, es el mayor daño que se le hizo a nuestro país.

RICARDO MONREAL; ESTA SEMANA INICIARÁN LOS FOROS DE DISCUSIÓN DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL

El senador Ricardo Monreal Ávila confirmó que esta semana iniciarán los foros de discusión sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada en febrero por el presidente López Obrador, y que cuenta con el respaldo de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. El legislador dijo que se espera una participación y discusión amplia y plural. Consideró que junto con el Parlamento Abierto, serán un ejercicio auténtico que enriquecerá la iniciativa, y muestran con claridad la voluntad política de Claudia Sheinbaum. Previamente, informó que se trabajaba en la elaboración de un calendario de actividades de los foros y en el contenido por materia de la reforma judicial. Son dieciséis artículos de la Constitución, desde la elección de ministros, magistrados y jueces de distrito, hasta la eliminación de la pensión vitalicia o el haber de retiro, la disminución de 11 a 9 ministros de la corte, la existencia de un tribunal de disciplina judicial y un órgano administrativo del Poder Judicial. Aseguró que si la mayoría calificada en el Congreso de la Unión así lo decide, se realizarán las modificaciones constitucionales necesarias para sacar adelante la reforma. Monreal Ávila señaló que se analiza el procedimiento de elección de los ministros por voto popular, mediante un proceso a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE). Recordó que en diciembre de 1994, al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, se llevó a cabo una reforma que redujo de 26 a 11 los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En ese momento no hubo expresiones de inconformidad, todos los partidos la apoyaron, salvo algunas voces disidentes. Mencionó que la Constitución de 1857 establecía la elección del presidente de la Corte y los ministros por voto universal. Llamó a las y los mexicanos a estar tranquilos, porque la iniciativa de reforma es una expresión de la voz que se expresó en las urnas el pasado 2 de junio y apuntó que se hará un amplio ejercicio de análisis, diálogo y deliberación sobre el contenido del proyecto, donde podrán participar ministros de la corte, jueces de distrito, magistrados, académicos, universitarios, barras de abogados. El senador Ricardo Monreal, quiere ser el coordinador de diputados de Morena en la LXVl Legislatura- El legislador envío una carta para asegurar que lo respalden los diputados ganadores en las elecciones 2024. Ricardo Monreal quiere pasar de tener el control en el Senado a tenerlo en San Lázaro. Alejandro Armenta es cercano a Ricardo Monreal y en el tercer año de la LXlV Legislatura, con su apoyo, logró ser el presidente de la Mesa Directiva del Senado. Mientras Ricardo Monreal fue coordinador de senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cargo de mayor peso, durante prácticamente los seis años de funciones en la Cámara de Senadores, a excepción del periodo en el que fue aspirante presidencial. El documento en el que se difundió en el que los candidatos electos únicamente tendrían que poner su nombre y firma se resalta la experiencia de Ricardo Monreal y que respaldará las decisiones de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa. “Deseo expresar mi determinación de respaldar al doctor Ricardo Monreal Ávila para que coordine a nuestro grupo parlamentario en la LXVl Legislatura. Lo menciono por convicción, y sobre todo, por su experiencia en el Poder Legislativo, respaldará las decisiones de nuestra virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo”. Con este respaldo se señala que busca ganar la posición que también buscan Alfonso Ramírez Cuéllar y Leonel Godoy Rangel. El gobernador Sergio Salomón y Alejandro Armenta señalaron a diputados y diputadas electas en una reunión que celebraron el 13 de junio pasado, que era una instrucción de Claudia Sheinbaum elegir a Ricardo Monreal.

IGNACIO MIER; LA CIUDADANÍA REFRENDÓ LA CONFIANZA EN LA TRANSFORMACIÓN, NO PODEMOS FALLAR AL MANDATO QUE NOS HAN DADO

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, señaló que, en atención al mandato popular refrendado en las urnas el pasado 2 de junio, se comenzó a discutir las rutas institucionales, legales, políticas y sociales que permitirán informar a los ciudadanos el avance legislativo de las reformas constitucionales que completan la agenda programática de la transformación. Recordó que en la última sesión de la Comisión Permanente se presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados amplíe el proceso de análisis a través de una serie de diálogos nacionales, los cuales incluirán todas las voces interesadas en analizar las primeras cinco reformas constitucionales en materia de justicia y derechos sociales. Explicó que la Mesa Directiva de la Permanente turnará a la Primera Comisión el exhorto. Conforme a los tiempos reglamentarios, el mañana miércoles la Comisión Permanente podría someterlo a discusión, aprobarlo y enviarlo a la Cámara de Diputados. Al arribar a la Cámara baja la Mesa Directiva tendrá que turnarlo a la Comisión de Puntos Constitucionales, y ésta tendrá que llamar a su Junta Directiva e inmediatamente proceder a convocar a ampliar el Parlamento Abierto en su modalidad de diálogos nacionales. Por otro lado, destacó que, rumbo a una reforma al Poder Judicial, se ampliará el diálogo que ya inició desde enero y febrero, donde especialistas coincidieron en la necesidad de reformar este Poder, y nuevamente tendrán la oportunidad de participar en el debate que busca garantizar el derecho de los mexicanos a contar con una justicia pronta, expedita y gratuita.

ALEJANDRO MORENO; PRI Y PAN RECHAZAMOS ENCUESTAS DE MORENA SOBRE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, criticó la realización de encuestas y foros organizados por el gobierno, calificándolos como simulaciones de apertura en el proceso de reforma judicial. Los líderes nacionales del PRI y del PAN han expresado su rechazo a las encuestas sobre la reforma al Poder Judicial organizadas por Morena para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la iniciativa legislativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Moreno afirmó que el PRI rechaza enérgicamente cualquier iniciativa que pretenda alterar el equilibrio de poderes, politizar la elección de jueces, magistrados y ministros, y socavar la independencia del Poder Judicial”. El líder del PRI declaró que no cederán ante lo que calificó como una acometida autoritaria del gobierno. Por su parte el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, advirtió que las encuestas anunciadas son una simulación destinada a justificar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que las encuestas buscan validar una decisión ya tomada de controlar al Poder Judicial y comparó la situación con la consulta realizada sobre el aeropuerto de Texcoco. El pasado jueves, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, informó que ya estarán listos los resultados de la consulta para reformar el Poder Judicial, con encuestas aplicadas este fin de semana.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; NO ES COMPARABLE LA ELECCIÓN DE JUECES EN MÉXICO CON LA DE ESTADOS UNIDOS

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, reitero que es un error equiparar el sistema de elección de jueces de Estados Unidos (EU) con el de México, debido a las diferencias educativas y de formación entre ambos países. Asimismo destacó que en Estados Unidos la elección de jueces por voto popular se realiza solo en algunas entidades federativas. En EU los abogados deben pasar exámenes periódicos para ejercer, a diferencia de México que pueden trabajar libremente después de obtener su cédula profesional. Criticó la idea de elegir ministros, magistrados o jueces por voto popular, pues esto podría generar imprecisiones y falta de garantías en el sistema judicial. En EU el sistema judicial se basa en precedentes, mientras que en México, los jueces interpretan la ley escrita, lo que otorga mayor seguridad jurídica. En EU muchos juicios penales se resuelven mediante acuerdos previos y se utilizan jurados populares, lo que no existe en México.

MARKO CORTÉS; ENCUESTA, TOTAL SIMULACIÓN PARA JUSTIFICAR SU PERVERSA REFORMA AL PODER JUDICIAL

El presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, advirtió que las encuestas que supuestamente se realizaron este fin de semana para consultar a la ciudadanía sobre la reforma al Poder Judicial es una total simulación para justificar la perversa propuesta de López Obrador. Continúa el circo, Morena y teatro con esto de las encuestas, es una tomada de pelo más que van a consultar a la gente respecto a una reforma al Poder Judicial. Lo que buscan es validar la decisión que ya tienen tomada de controlar al Poder Judicial. Puntualizó que podríamos pasar de tener un fiscal carnal a tener jueces carnales y esto será muy peligroso, similar a la encuesta que se hizo en el aeropuerto de Texcoco. Propuso que la presidenta electa más bien profesionalice los ministerios públicos, porque no integran de forma adecuada las averiguaciones previas y por eso terminan saliendo de la cárcel los delincuentes, que haga un análisis de derecho comparado con otros países para ver dónde funciona mejor el Poder Judicial, escuchar a las barras de abogados, universidades y académicos. Sin definición de la metodología que se aplicará, el costo, sin participación de expertos. Morena realizará sondeos sin ningún valor jurídico, solo político, que seguramente reflejarán una decisión manipulada, que hará eco de los constantes ataques del gobierno en contra de ministros, magistrados y jueces. El presidente todos los días acusa que hay intereses detrás de los jueces, que están controlados, que son corruptos, es previsible que sus seguidores voten en consecuencia. Pero estas encuestas las organiza y presenta Morena, un partido político, ni siquiera es la autoridad electoral, por lo que no tienen ninguna validez y es lamentable que esta sea también la confirmación, en el caso de que se valide su elección, la forma en que va a gobernar Claudia Sheinbaum. El jefe nacional de los panistas aseguró que, si bien la participación de la ciudadanía es esencial para la democracia, el que elijan directamente con su voto a ministros, jueces y magistrados ocasionaría una politización extrema en el Poder Judicial, porque las y los candidatos serían electos no por su experiencia, trayectoria o conocimientos jurídicos, sino por acuerdos con los diferentes grupos de interés, en el mejor de los casos, por su popularidad o afinidad política. Beneficiarían con sus sentencias a quienes los apoyaron en sus campañas electorales y perjudicarían a quienes apoyaron a sus adversarios. El apoyo popular condicionaría sus decisiones, puede convertirse en una herramienta más para proteger a afines y perseguir a opositores y precisamente el distintivo del Poder Judicial ha sido su independencia, autonomía y el único que ha generado contrapesos y equilibrios en el país. El dirigente del PAN adelantó que Acción Nacional votará en contra de todo aquello que vulnere la democracia, instituciones y los contrapesos de Poder. Desde Acción Nacional, desde nuestros gobiernos, pero sobre todo desde la tribuna del Congreso de la Unión, defenderemos la Constitución, las instituciones y a México.

JOE BIDEN VS DONALD TRUMP; JOE BIDEN ATACO A TRUMP A TRAVÉS DE LOS “DREAMERS”

El presidente Joe Biden, reacciona durante una reunión con el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington. El presidente Joe Biden dio voz a los “dreamers” o “soñadores” en un video en español-ingles, en el que un puñado de estos migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos llaman cobarde a Donald Trump. El demócrata ha subido el tono hace unos meses para atacar de frente a su predecesor y rival en las elecciones de noviembre y no pierde ocasión para hacerlo. Lo hizo aprovechando que se cumplen 12 años del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) lanzado por el ex presidente Barack Obama cuando Biden era su vicepresidente. En el video, un grupo de soñadores pide el voto para Biden porque dicen que ha cumplido la promesa de preservar DACA. En cambio llaman a Trump “cobarde” porque “quiere separarnos y demoniza a los migrantes” Los migrantes están envenenando la sangre de nuestro país, se oye decir en el vídeo al ex presidente republicano, una frase que repite con frecuencia en sus mítines. Hasta ahora estos se han decantado mayoritariamente por los demócratas pero desde hace unos años aumenta el apoyo de esta comunidad a los republicanos, como se vio en las elecciones de 2020 con Trump. Pese a su retórica antimigrante el republicano lanzó recientemente la campaña “Latinos americanos por Trump” para atraer su voto. No me importas, solo quiero tu voto, bromeó Trump recientemente en un mitin en Las Vegas. Donald Trump quiso poner fin al programa DACA alegando que era inconstitucional. Un juez del tribunal federal de Texas estimó que DACA viola la ley de inmigración de Estados Unidos, pero no ordenó al gobierno de Joe Biden que la clausurase ni que dejase de procesar las solicitudes de renovación. Tras su llegada a la Casa Blanca en enero de 2021, Biden pidió al Congreso, sin éxito, que brinde un camino hacia la ciudadanía a los “soñadores”. Hace mucho que se necesita una solución legislativa duradera. El Congreso necesita actuar, afirmó el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas. Desde el lanzamiento de este programa federal, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) han aprobado más de 800,000 solicitudes y cuenta con unos 580,000 beneficiarios, según datos oficiales.

BENJAMIN NETANYAHU; DISUELVE EL GABINETE DE GUERRA DE ISRAEL TRAS LA DIMISIÓN DE DOS DE SUS MIEMBROS

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha disuelto el Gabinete de Guerra, el mecanismo creado el 11 de octubre para tomar las decisiones sobre la operación militar en la Franja de Gaza a raíz del ataque de Hamás unos días antes. La disolución del Gabinete de Guerra llega apenas una semana después de que el líder de Unidad Nacional, el ex general Benny Gantz, y su socio Gadi Eisenkot lo abandonaran por sus desacuerdos con Netanyahu, unas plazas que ahora reclamaba la extrema derecha. Las decisiones sensibles sobre la guerra se tomarán en un foro de consulta más reducido en el que participarán el ministro de Defensa, Yoav Gallant; el de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer; el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, y el líder ultra ortodoxo del partido Shas, Arieh Deri, del círculo de confianza de Netanyahu.

VLADÍMIR PUTIN; REALIZARÁ HOY 18 Y MAÑANA 19 DE JUNIO SU PRIMERA VISITA A COREA DEL NORTE DESDE EL AÑO 2000

El presidente ruso, Vladímir Putin, realizará el día de hoy 18 y mañana 19 de junio, su primera visita a Corea del Norte desde la que efectuó cuando llego al Kremlin en el año 2000. El Kremlin confirmó que Putin efectuará una amistosa visita de Estado a Pionyang a invitación del líder norcoreano, Kim Jong-un. Kim invitó a Putin a visitar su país durante la histórica reunión que mantuvieron en el Lejano Oriente ruso en septiembre de 2023. Según informó la Presidencia rusa, Putin viajará hoy martes a la República de Yakutia, desde donde volará a Pionyang.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz