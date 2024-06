Bajo el argumento de haber entregado resultados históricos en citas deportivas como los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023, con dos terceros lugares en el medallero y un título centroamericano en San Salvador 2023, Ana Gabriela Guevara asegura estar satisfecha con su labor al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, sin sentir presión alguna por el concepto negativo que se ha creado alrededor de su nombre.

En entrevista exclusiva con 24 Horas, la también ex deportista dice estar acostumbrada ya a que se le vea como la única responsable de los problemas que atañen al deporte nacional, sin que exista un pleno conocimiento de la administración pública enfocada en este sector.

“A mí se me ha señalado y enjuiciado por cosas que no comprenden, pero al final de cuentas yo no soy una persona unilateral que toma decisiones y ejecuta los botones para que todo funcione. El único “pero” que le veo a esta administración y tampoco lo veo como negativo, fue haber tenido el covid-19, que nos quitó dos años de tiempo, pero fuera de ello ha sido un gran momento laboral y personal”, aseguró.

Constantemente asociada con el manejo y la entrega de recursos a los deportistas, Guevara trata de explicar la realidad que engloba al deporte en materia pública, al ubicar a las federaciones deportivas, incluído el Comité Olímpico Mexicano, como coadyuvantes del Estado. Detalla que Conade tiene como principal responsabilidad la correcta administración del recurso y que en ello estuvo el principal cambio para este sexenio, al haber establecido mayor control, responsabilidad y transparencia.

“A muchos les disgustó ese nuevo planteamiento. La Conade no tiene facultades para incidir en una asociación civil más que para otorgar el recurso y cuando las federaciones tuvieron incumplimientos y fueron desconocidas por instancias internacionales, no pudimos dárselos y eso trastocó a los atletas”, destacó.

La ex velocista asegura que los deportistas de federaciones afectadas por problemas legales no pueden creer que para recibir nuevamente los recursos económicos, no es suficiente solo ampararse.

“No se puede dar la beca aunque la hayas tenido en el pasado. Está condicionada a resultados y a un cumplimiento por obligatoriedad de un reglamento, que está desde hace años y que no escribí yo. Solo hemos acatado y ejercido lo que legalmente está establecido”.

La información de una solicitud de transparencia que el Diario 24 Horas solicitó a Conade arrojó que, a pesar de hacer pública la inversión, que de acuerdo al organismo deportivo han realizado con la Selección Nacional de Natación Artística equivalente a 37 millones 194 mil 338 pesos, la misma instancia no reconoce a varios atletas de disciplinas acuáticas dentro del Departamento de Becas y Reconocimientos, al menos en el tiempo comprendido entre 2018 y 2023.

“Todos aquellos atletas que se han atrevido a voltear y saber -sobre la designación y administración del presupuesto-, han abierto los ojos y entendido que la responsabilidad no es toda de la Conade y que muchas de las ineficiencias provienen de terceros. Incluso hay ex atletas o funcionarios que nunca entendieron esa parte administrativa y cómo funciona. Hay quienes deciden nunca meterse y hasta que tienen un problema lo descubren y deben comenzar desde cero”, apuntó.

Aunque se han dado a conocer denuncias en contra de su gestión, Guevara indicó no estar preocupada al respecto e incluso dice no cerrarle la puerta al deporte al salir de Conade si existe una oportunidad que le sea interesante.

“No tengo ninguna notificación por parte de la autoridad -Fiscalía General de la República- de que esté vinculada a algo de lo que se ha hecho público y yo sigo transitando con los deportistas para que el cambio de estafeta sea lo más correcto posible en favor del deporte para esta y las generaciones siguientes”, agregó.

Apuntes a futuro

Para lo que viene después de su gestión, Ana Guevara pide la creación de un proyecto que se enfoque en los eslabones primarios del deporte en materia de descubrimiento, desarrollo y sostenimiento de atletas.

Admite sentir una frustración personal por no haber resuelto los problemas del atletismo mexicano, que hoy no cuenta con una federación reconocida, pero que sí logró sacar a elementos específicos en algunas disciplinas rumbo a París.

Además, destacó que no basta con ser ex deportista para entender y realizar el manejo del recurso Federal, que es algo más que “sentarse y dar órdenes”.