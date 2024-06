En las últimas horas, se ha vuelto bastante viral el video de una familia que acude a un famoso centro comercial de nuestro país para demostrarle a todos que se puede hacer una buena despensa con elementos de la canasta básica con solamente mil pesos.

El usuario identificado como “@TATT00CFM” publicó un video el pasado 14 de junio en compañía de su pareja y de su hijo en donde se aprecia realizando la compra de varios alimentos, poniendo como límite gastar no más de mil pesos mexicanos.

“Qué raro, aquí en Twitter me dicen que con $1000 pesos no alcanza para nada, que con eso comes 1 día nada más. Ah es que les da vergüenza ir a Bodega Aurrera o a Mi tienda”, señaló el usuario a la hora de publicar el video en su cuenta de X.

A lo largo del video se le aprecia comprando azúcar, pollo, atún, jabón para lavar, algunas verduras y carne molida, al finalizar el video presume haber gastado la módica cantidad de 1008 pesos con 75 centavos.

Compra de despensa divide opiniones

Luego de publicar el video, las opiniones en redes sociales se desataron, algunos comentarios destacando la labor para armar una buena despensa con poco presupuesto y otros comentarios criticando que los artículos comprados no son alimentos de calidad.

Estas son algunas de las opiniones que se han visto en redes:

Bodega es como el outlet de las marcas. Los lotes con peor control de calidad de todas las marcas los mandan a ese segmento de tiendas. Así que aunque tú veas el mismo producto, pero más barato, ya sabes por qué es

Claro, el Mexicano siempre sabrá salir adelante, pero no justifiquemos la mierda en la que estamos, la pobreza no debería ser el estándar, ni siquiera una opción de vida. La inflación está por los cielos.

Efectivamente, Aurrera tiene precios muy buenos, pero para ser justos ese súper está muy incompleto.

