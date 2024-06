La cantautora estadounidense Billie Eilish se convirtió en la tercera y más joven artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify, por debajo de The Weeknd y Taylor Swift, según confirmó el transmisor de audio a Billboard.

La ganadora del Grammy y el Oscar, logró esta hazaña con tan sólo 82 canciones en su catálogo musical.

A la norteamericana le faltaron siete millones de oyentes para alcanzar al canadiense y dos millones más para llegar al nivel de Taylor, aunque un medio de comunicación estadounidense sostiene que que entre estos dos colegas que la superan, tienen más del doble de canciones en Spotify que la cantante de What Was I Made For.

“Spotify ha sido parte de la historia de Billie desde el principio. Desde Ocean Eyes, su base de fans ha aumentado continuamente en todo el mundo”, declaró a The Hollywood Reporter, Jeremy Erlich, director global de música de Spotify. “Lo que ella y (su hermano y colaborador) Finneas han logrado desde 2016 es bastante notable… y todo esto a la edad de 22 años”.

La autora e intérprete de Birds of a Feather también cuenta actualmente con ocho canciones en el Billions Club de la plataforma musical, entre ellas Lovely con Khalid (2.8 millones de reproducciones), Bad Guy (2.5 millones), When the Party’s Over (1.8 millones ), Everything I Wanted (1.6 millones), Ocean Eyes (1.4 millones), Happier Than Ever (1.3 millones), idontwannabeyouanymore (1.09 millones) y Bury a Friend con (1.01 millones).

A tan sólo ocho años de haber presentado su primer sencillo titulado Ocean Eyes, y de la mano de su hermano Finneas, la joven compositora ha conquistado los más importantes premios de la música a nivel mundial.