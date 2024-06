Tras toda la polémica y reacciones de todo tipo que causó su relación con Christian Nodal, Ángela Aguilar decidió romper el silencio.

La hija de Pepe Aguilar decidió hablar sobre su noviazgo que tiene con Nodal para la revista “Quién” en un entrevista en la que aseguró que es consciente de todo lo que se generó, pero no debe de darle explicaciones a la gente aún y cuando la siguen atacando.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy”, dijo Ángela.

La intérprete de “Qué agonía” dijo que decidió hacer pública su relación con el cantante de regional mexicano porque es una etapa de su vida en la que se siente feliz, plena y la está disfrutando.

“No quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir ese sueño”, agregó la integrante de la dinastía Aguilar.

Sobre los recintos rumores que apuntan que ella ya estaría embarazada de Nodal y que buscaría casarse pronto, Ángela Aguilar las negó e hizo una petición al público agregando una promesa de que hablará de todo con lujo de detalles:

“Recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no rompimos nada… es amor. Dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

A pesar de ello, algunos usuarios en redes sociales han atacado a la cantante mexicana algo que dividió opiniones entre quienes apuntan que ella no tiene nada que ver y que Nodal sería el responsable por tener una relación sentimental con alguien a pocos días de terminar con su pareja, en este caso, Cazzu, con quien tuvo una hija, llamada Inti, y duro la relación casi dos años.

