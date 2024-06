La comedia es uno de los géneros que más identifican a las producciones en México después del melodrama, por lo que VIX se inclinó por él para la realización de Es por su bien que aborda la historia de tres mamás Clara (Consuelo Duval), Nena (Kate del Castillo) y Matis (Mónica Huarte) quienes hacen hasta lo imposible para prevenir que sus hijos estén con las mujeres que ellas creen que son las parejas incorrectas para sus “pequeños”.

A Duval, esta cinta le dio la oportunidad de salir de esos personajes fársicos con los que se consagró en este género; mientras que Huarte se mantiene un poco en esta línea en la que ha trabajado en los últimos años. Pero para Kate del Castillo la comedia la sacó por completo de su zona de confort.

“Esta fue una gran oportunidad a la que no podía decir que no. Hacer comedia para mí se me hace de las cosas más difíciles que hay, es un género muy difícil el cual yo no he hecho mucho, la verdad, he hecho más en teatro que en el cine y la verdad es que fue un aprendizaje constante”, dijo Kate, en entrevista con este medio.

Incluso aseguró que fue una experiencia interesante, pero algo difícil en su quehacer de actriz, quien recibió todo el apoyo de sus compañeras de reparto.

“Me colgué mucho de ellas y de verlas y de aprender un montón. Igual que el director que nos dejó también explayarnos y ser libres y poder improvisar un montón, así que jugamos constantemente y nos divertimos y aprendimos mucho”, declaró.

En esta ocasión Del Castillo dejó a un lado a esas mujeres fuertes y empoderadas que la han caracterizado en sus últimos trabajos como en La Reina del Sur.

“Nena es sumisa, es inocente más que otra cosa y tiene este amor desmesurado por su hijo, como el que puedo imaginar que cualquier madre tiene por su hijo, pero a la vez me dio la oportunidad como actriz de poder hacer otro tipo de cosas, tener otro tono de voz, otra manera de expresarme, otro todo”, agregó.

Caso contrario ocurrió con Consuelo Duval, quien tiene muy bien dominada esta rama de la actuación y ahora encarna a una madre exitosa, Clara, quien le brindó una nueva y gran oportunidad en su quehacer profesional, pues “me permitió demostrarme que soy capaz de hacer cualquier personaje y que no estoy encasillada en todos aquellos otros trabajos que marcaron de alguna forma la infancia de quienes ahora se dicen súper adultos”, comentó quien ha pasado a la historia de la comedia mexicana como Nacaranda, Federica Dávalos de P. Luche y Sisi.

Mónica Huarte también se puso en el papel de mamá protectora, mismo que le recuerda un poco a cómo protege a su hijo en la serie 40 y 20. “Siento que La Chio es más sensual, nada más sexy mucho más, como más ruda, más rebelde, por así decirlo y pues sí, eso es una delicia”.

“Las mamás van a estar muy contentas con esta película porque es una realidad gigante de México”, finalizó entre risas Kate del Castillo, una de las protagonistas de Es por su bien que se estrena este 21 de junio por VIX.