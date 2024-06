La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dedicó un mensaje por el Día del Padre que se celebró este domingo en México y compartió una fotografía de cuando tenía un mes de haber nacida donde su padre la sostiene en sus brazos. Feliz Día del Padre, espero lo pasen en familia. Les comparto una imagen con mi padre (QEPD) cuando yo tenía solo unos meses. El padre de Claudia Sheinbaum, Carlos Sheinbaum Yoselevitz, murió en septiembre de 2013 a los 80 años de edad. Desde la ciudad de Lerdo, en Durango, junto con el presidente López Obrador y acompañados por los gobernadores priistas de Durango y Coahuila, Esteban Villegas Villarreal, y Manolo Jiménez Salinas, así como de Germán Martínez Santoyo, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentaron Agua Saludable para La Laguna, un proyecto federal que busca dotar del recurso no sólo a las comunidades de esta entidad, sino también a varias del estado vecino, Coahuila. Los líderes morenistas destacaron la importancia de este proyecto que dotará de agua potable a la región de La Laguna; asimismo, Claudia Sheinbaum dijo que en su administración habrá continuidad para que nunca más les falte el líquido a sus habitantes. Claudia Sheinbaum indico que van a continuar todos los programas de Bienestar, eso está garantizado. Dijo que para que estos programas continúen en un futuro será necesario hacer algunas reformas constitucionales para blindarlos, tales como el mínimo de 65 años para recibir la pensión de adultos mayores. Además, hizo el compromiso para que las mujeres desde 60 años tengan apoyos, van a continuar todos los programas. Aseguró que en los casi seis años que ha gobernado el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha habido otro mandatario que haya logrado lo que él ha logrado. Siempre dije en la campaña que lo que representamos es el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. El presidente puso los cimientos, el primer piso, porque lo que se ha hecho en estos casi seis años creo que no lo había hecho ningún presidente en la historia de México, y ahora nos toca seguir sirviendo al pueblo de México, con nuestros principios. Aseguró que dará continuidad a los proyectos del presidente López Obrador, como lo había prometido en múltiples ocasiones desde que inicio el proceso electoral, desde los programas sociales, desarrollo de infraestructura pública y los principios de gobierno.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; SUPERVISA OBRAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS JUNTO A SU SUCESORA CLAUDIA SHEINBAUM

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, fueron recibidos por el gobernador Américo Villarreal en Nuevo Laredo, en la sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) de esta ciudad. En la reunión de trabajo se brindó información sobre el avance de esta magna obra, de parte del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y el director general de Aduanas, André Georges Foullon Van Lissum. ¡Bienvenidos a Nuevo Laredo Tamaulipas, Presidente Lopez Obrador y nuestra querida presidenta electa, Claudia Sheinbaum! Es un honor estar con ustedes en Nuevo Laredo para llevar a cabo nuestra reunión de trabajo en la sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Claudia Sheinbaum, dijo: Hoy tuve la oportunidad de acompañar al presidente Lopez Obrador, para conocer el avance del programa de infraestructura, modernización y desarrollo de tecnología de las aduanas de México. Lo hicimos en el Nuevo Centro de Aduanas de México que se está construyendo en Nuevo Laredo. Aseveró que este proyecto tiene como objetivo mejorar el comercio en el país y continuar combatiendo la corrupción. Algo impresionante que nos va a ayudar muchísimo para mejorar el comercio, pero también para seguir avanzando en acabar con la corrupción donde todavía se encuentre.

ANA LILIA RIVERA; LAS MUJERES DEBEMOS GOBERNAR CON RESPONSABILIDAD, SIN REPRODUCIR LA CULTURA PATRIARCAL

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera consideró que el voto popular del 2 de junio en favor de una mujer no es por moda, sino que representa la reivindicación de los derechos de las mujeres y es fruto de la lucha de quienes pugnaron porque se alcanzara la paridad política de género. Destacó que ahora que las mujeres ocupan los puestos más altos en el sector público deben ejercer el poder sin reproducir la cultura patriarcal, la soberbia, el abuso, la corrupción y el privilegio. La senadora de Morena celebró que, por primera vez en 200 años, el pueblo, que impulsa la revolución de las conciencias, está pagando la deuda histórica con las mujeres. Este año los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial son dirigidos por mujeres, pero aclaró que ellas tienen la gran responsabilidad de demostrar capacidades y trabajar para todas, porque al ser México un país donde está arraigada una cultura machista y patriarcal se tiene que demostrar que están preparadas para el cargo. Consideró que las mujeres deben gobernar con cabeza, corazón y carácter, porque, ejercer el poder más alto en todos los poderes, en el Legislativo, en el Ejecutivo y en el Judicial, ahí nuestro quehacer es la reivindicación, la trascendencia, la congruencia y la permanencia. A pesar de los avances en materia de paridad de género, la senadora reconoció que en la paridad política todavía no se alcanza en el cuarto nivel de gobierno como en las comunidades rurales e indígenas, los comisariados ejidales, presidencias de comunidad, delegados de barrio, donde persiste el machismo y la misoginia, y las mujeres tienen poca representatividad. Mencionó que la representación del poder es un reto, y ahora hay que permear culturalmente en las capas más bajas de la representación, porque arriba ya lo logramos. Señaló que Claudia Sheinbaum llega al poder en el momento en que México está preparado, a pesar de que el país se convirtió en la décimo tercera nación de Latinoamérica que será gobernado por una mujer. El país no llega tarde a la lista porque en América Latina llegaron mujeres que no permanecieron mucho tiempo en el poder; en México primero avanzamos en la representación por cuotas y después a la representación paritaria.

RICARDO MONREAL; EN LA REFORMA JUDICIAL SE ESTA TRABAJANDO EN EL CONTENIDO Y EN LAS MODIFICACIONES A LAS DIVERSAS LEYES

El senador Ricardo Monreal de Morena, reveló que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) contempla modificaciones a 16 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El legislador morenista detalló los cambios que implicaría la iniciativa al Poder Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos preparando las actividades para los foros sobre la reforma al Poder Judicial, a través de la cual se contemplan cambios en 16 artículos de la Constitución. Explicó que la Reforma Judicial considera modificar la elección de ministros, jueces y magistrados mediante el voto popular; la eliminación de la pensión vitalicia; así como la reducción de 11 a nueve ministros de la Suprema Corte. También planteó la existencia de un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano Administrativo del PJF que sustituirían al actual Consejo de la Judicatura Federal. Son 16 artículos de la Constitución los que se intentan modificar, y si la mayoría calificada así lo decide, se hará. Morena y los partidos aliados del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), tienen la oportunidad de hacer reformas a la Constitución. Monreal Ávila aclaró que se está trabajando tanto en el contenido de la reforma y las modificaciones a las diversas leyes, como en el análisis al procedimiento de elección y al organismo que se encargaría de organizar los comicios judiciales, que sería el Instituto Nacional Electoral (INE). Será para bien. Deben estar tranquilos los mexicanos y mexicanas porque es la voz que se expresó en las urnas y nosotros queremos ser congruentes con ello.

IGNACIO MIER; DIÁLOGO SOBRE REFORMA JUDICIAL ES INFORMATIVO Y PARA DESPEJAR DUDAS

Ignacio Mier Velazco, líder de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó la ruta que seguirán para aprobar el parlamento abierto para el primer paquete de reformas legislativas del Plan C, que incluye la Reforma Judicial. Vamos a ampliar la discusión para que sean informativas, se despejen dudas, que no sea producto de la desinformación. La propuesta ingresará a la Comisión Permanente hoy lunes y se espera que sea aprobada en la sesión del miércoles. Ignacio Mier dijo que el principal contrapeso es el pueblo y la soberanía expresada en las urnas. La Comisión de Puntos Constitucionales deberá presentar la propuesta de calendario para los diálogos a nivel nacional. Seguramente el día de hoy, la mesa de la Comisión Permanente va a turnar a la Primera Comisión para que dictamine el exhorto, seguramente también el día miércoles la Comisión Permanente va a someterlo a discusión. Lo que vamos a hacer, es la voluntad política de nuestro movimiento, vamos a ampliar los diálogos, vamos a ampliar la discusión para que sean informativas, se despejen dudas, que no sea fruto de la desinformación y con eso garantizamos lo que ha expresado Claudia Sheinbaum. Mier recalcó que ya se han empezado a discutir las rutas institucionales, políticas, legales y sociales que permitan informar a los ciudadanos y, a la par, avanzar en el proceso legislativo que se contempla en la agenda morenista. Destacó que rumbo a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) se ampliará el diálogo que ya se inició desde enero y febrero, donde especialistas coincidieron en la necesidad de reformar a este Poder y donde nuevamente tendrán la oportunidad de participar. Ignacio Mier aseguró que en el Senado trabajará para cumplir el mandato popular que ordenó a la coalición, de darle cumplimiento a lo que se ha denominado el plan C.

ALICIA BÁRCENA; MÉXICO FIRMA CONVENIO CON SUIZA PARA PROTEGER BIENES DIPLOMÁTICOS EN ECUADOR

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, encabezó la delegación mexicana que participó en la Cumbre para la Paz en Ucrania, celebrada en Nidwalden, Suiza, bajo la anfitriona de la presidenta Viola Amherd y del consejero federal Ignazio Cassis. Es la primera conferencia mundial de alto nivel que se realiza con el objetivo de trazar una senda para encontrar una salida integral, duradera y pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania. La canciller Bárcena reiteró el compromiso de nuestro país con la paz, el diálogo y la diplomacia para resolver los grandes conflictos que aquejan al mundo. En septiembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una firme posición de condena, ya que la solución no radica en más guerra, sino en más paz. México está aquí para reiterar su compromiso de siempre con todos los principios fundamentales de la Carta de la ONU y el respeto al derecho internacional y a la soberanía e integridad territorial. Estamos en contra de invasiones y agresiones violentas, incluyendo instalaciones diplomáticas. La canciller manifestó que dicho conflicto representa una amenaza de seguridad no sólo para Europa, sino para toda la comunidad global, ante la escalada y el mayor despliegue de armamento y equipo militar a costa del sufrimiento de la población civil, en particular de mujeres y niños. Asimismo expuso la preocupación de México por la seguridad nuclear y por las amenazas que han surgido en el contexto del conflicto Rusia-Ucrania, e hizo un llamado urgente a preservar la integridad de las instalaciones nucleares en Ucrania. Menciono dos condiciones indispensables para estos efectos: involucrar a las dos partes en las negociaciones y legitimar cualquier esfuerzo bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas. Apoyamos cuatro cosas: primero, es imperativo que dediquemos esfuerzos diplomáticos para que la Federación de Rusia sea incluida en esta discusión. En segundo lugar, debemos poner el proceso de paz bajo el paraguas de las Naciones Unidas. En tercer lugar, se deben considerar acuerdos y medidas negociadas graduales para generar confianza. Y cuarto, México sigue de cerca el trabajo de la Corte Penal Internacional, encargada de investigar los ataques rusos a la infraestructura energética ucraniana. Finalmente, la canciller Alicia Bárcena mencionó otras tragedias humanitarias como la que ocurre en Gaza, por lo que se pronunció por revisar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas en cada caso.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; ES UN ERROR COMPARAR LA ELECCIÓN DE JUECES EN MÉXICO CON LA DE EEUU

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió que es un error equiparar el sistema de elección de jueces de Estados Unidos (EU) con el de México, debido a las diferencias educativas y de formación entre ambos países. El legislador destacó que en Estados Unidos la elección de jueces por voto popular se realiza solo en algunas entidades federativas. Enfatizó las diferencias clave entre los sistemas de justicia, al señalar que en EU los abogados deben pasar exámenes rigurosos y periódicos para ejercer, a diferencia de México que pueden trabajar libremente después de obtener su cédula profesional. Criticó la idea de elegir ministros, magistrados o jueces por voto popular, pues esto podría generar imprecisiones y falta de garantías en el sistema judicial mexicano. El legislador subrayó que en EU el sistema judicial se basa en precedentes, mientras que en México, los jueces interpretan la ley escrita, lo que otorga mayor seguridad jurídica. También mencionó que en el país del norte muchos juicios penales se resuelven mediante acuerdos previos y se utilizan jurados populares, figura inexistente en México.

ALEJANDRO MORENO; EL GOBIERNO SIMULA APERTURA PARA SOCAVAR INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que el gobierno simula apertura en el proceso para reformar al Poder Judicial con su encuesta al vapor y la realización de foros para oír, no para debatir. Sostuvo que en el PRI rechazamos enérgicamente cualquier iniciativa que pretenda alterar el equilibrio de poderes; politizar la elección de jueces, magistrados y ministros; y socavar la independencia del Poder Judicial. El dirigente nacional del tricolor advirtió que en el partido no vamos a ceder ante la acometida autoritaria de este Gobierno.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; REFORMA JUDICIAL DE AMLO SÓLO BUSCA LA CONCENTRACIÓN DEL PODER

El Coordinador de las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, declaró que la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, afectaría la independencia y autonomía de dicho poder, así como el riesgo de no cumplirse la ley. Me parece que esa no es la forma, yo creo que habrá formas de poder lograrlo, porque a ver, no estoy negando que haya corrupción en el Poder Judicial, lo que estoy afirmando es que no es la solución a través de una elección popular para estos puestos, para que esto se pueda acabar. Además, generaría un riesgo en su independencia y autonomía y no se garantizaría que los jueces cumplan de manera imparcial y objetiva el impartir justicia. Rementería del Puerto destacó que el objetivo que ha repetido el Presidente sobre su reforma de mejorar la independencia y eficiencia del Poder Judicial, así como el combate a la corrupción, no tiene el suficiente sustento que se necesita. No existe una completa garantía de que una reforma en sí misma acabará con la corrupción, mejor que se planteen medidas para fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción, mejorar las áreas para investigar, enjuiciar y sancionar casos de corrupción, o incorporar mecanismos para una mejor transparencia y rendición de cuentas en el sistema de justicia por parte de los funcionarios públicos, incluidos los jueces y magistrados, entre otros métodos para combatir y acabar con la corrupción, si esto es lo que se quiere. El legislador panista también destacó que con la elección popular de magistrados se puede caer en el ejercicio que han hecho otros países como Bolivia, Israel o Turquía, donde los jueces y magistrados son elegidos popularmente no con el objetivo de que la justicia funcione correctamente, sino para conseguir que el gobierno no enfrente ningún control constitucional en sus decisiones. En Bolivia, fueron los ministros electos popularmente quienes determinaron que el ex presidente Evo Morales pudiera presentarse a una segunda reelección, aun estando esto prohibido en la Constitución de ese país. En Turquía, más de 4 mil jueces y fiscales fueron sustituidos por personas afines al partido en el poder. En Israel, la propuesta generó tal cantidad de protestas masivas en las calles que prácticamente concluyen con la dimisión del primer ministro. Es un modelo que sólo ha demostrado que funciona, pero para el poder en turno, porque ha limitado el equilibrio de poderes y la independencia de la judicatura. Asimismo, señaló que la propuesta de someter a votación popular el nombramiento de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por parte del presidente López Obrador, es una simulación y demagogia pura del partido oficialista. Permitir que el voto popular influya en el proceso de selección de ministros de la Corte nos podría llevar a decisiones basadas en consideraciones políticas o partidistas en lugar de criterios objetivos y respetando nuestra Constitución, sin duda esta acción podría minar la calidad y la imparcialidad de las decisiones judiciales.

JESÚS ZAMBRANO; LLAMA A FORMAR NUEVO PARTIDO

El exlíder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, anunció formalmente el fin del sol azteca. Me duele decirlo, pero me toca decirlo a mí, ya no existe más el PRD que como el registro original del PCM, del PSUM y del PMS, fruto de gloriosas batallas y múltiples sacrificios y que fue fundamental en el proceso de transición democrática. Ese PRD que construimos hace 35 años ya no existe más como tal, pero sigue vivo el entusiasmo el entusiasmo y la convicción. de seguir luchando por una democracia hoy amenazada y una patria para todas y todos. No puedo ocultar mi tristeza por lo que está pasado, pero hasta aquí llegamos para cerrar un ciclo. Zambrano dejó en claro que deben reinventarse para confirmar un nuevo partido. No tengo ninguna duda de que debemos reinventarnos, ir al encuentro de todos los liderazgos y fuerzas importantes de la sociedad con quienes coincidimos en este proceso electoral para junto con ellos construir una nueva fuerza política progresista de corte socialdemócrata, que diseñe su propio programa, un nuevo perfil, nuevos esquemas organizativos. Debemos trabajar por el registro legal de un nuevo partido, con un nuevo nombre, dejando atrás las prácticas y vicios que provocaron los actuales resultados en el PRD.

VOLODÍMIR ZELENSKI; FINALIZA LA CUMBRE DE PAZ PARA UCRANIA, CIERRA CON UNA DECLARACIÓN SIN LA FIRMAN 12 PAÍSES, INCLUIDO MÉXICO

La Cumbre de Paz para Ucrania, que reunió a cerca de 60 líderes mundiales y representantes de unos noventa gobiernos, finalizó con una declaración conjunta que reclama seguridad nuclear y de tránsito marítimo, aunque doce países destacados del mundo en desarrollo y socios de Rusia en ciertos foros declinaron firmar el documento. Entre estos países que no firmaron la declaración se encuentran Brasil, India y Sudáfrica, que forman parte junto a Rusia y China del grupo de economías emergentes, conocidos como los BRICS, además de México. Tampoco se unieron a la declaración final Armenia, Baréin, Indonesia, Libia, Arabia Saudita, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos, mientras que 80 países sí suscribieron el documento, incluidos los de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Argentina, Chile y Ecuador. Al final del segundo plenario de líderes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció la participación de las delegaciones y que hayan comprendido que todos estamos interesados en que no hay peligro procedente de las plantas nucleares y otras instalaciones atómicas. Estoy agradecido de que los participantes en esta conferencia hayan comprendido esto y la necesidad de restaurar una seguridad total en la planta de Zaporiyia, capturada por Rusia. También les agradezco a cada uno por apoyarnos en nuestros esfuerzos de garantizar una navegación segura y preservar el flujo libre de alimentos. Quiero enfatizar que la seguridad alimentaria es vital, no solo para los países del Sur Global, sino literalmente para todos los países del mundo. Cualquier disrupción en los mercados de alimentos es un camino directo al caos que Rusia quiere.

