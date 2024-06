El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dejó entre ver que aspira a ser técnico de la Liga MX; “estoy estudiando para ser entrenador”, dijo.

Luego de no ser candidato para la presidencia en las pasada elecciones, ni tampoco a optar por ser diputado, senador o embajador, el actual mandatario de Jalisco dijo que se retira de la política.

“Creo en la idea de que hay que dejar la política antes de que la política te deje a ti, hoy veo casos patéticos en los que ya la edad no te deja ser quien fuiste (…) yo dije, ‘voy a ser candidato a la presidencia’, no voy a aceptar ser senador ni diputado, puedo haber sido pluri o lo que sea, pero decidí no hacerlo, no voy a hacer un desfiguro como muchos gobernadores hicieron acabando de embajadores al servicio del régimen y entregando el estado”.

Lo anterior lo confesó Alfaro, de 50 años de edad, en entrevista con Adela Micha, pero a su vez indicó que se concretará en su segundo sueño, el futbol.

Para lograrlo Enrique Alfaro señaló que se está preparando, incluso dijo que está tomando un curso con la Federación de Argentina:

“Quiero dedicarme al futbol, imagínate, si me retiro de esto y no tengo una dosis de adrenalina adiciona me voy a volver loco. El futbol es una buena dosis de adrenalina, me gusta mucho, es mi otra pasión, estoy estudiando para ser entrenador, estoy haciendo un curso en línea en la Federación Argentina, y quiero prepararme más por si surge una oportunidad algún día”.

Además, dijo a qué equipo de la Liga MX le gustaría dirigir de existir la oportunidad: “me gustaría algún día ser entrenador de las Chivas”.

La relación entre el club Guadalajara y Enrique Alfaro es evidente, ya que en más de una ocasión el mandatario asistió a ver los partidos del cuadro tapatío en el Estadio Akron, incluso estuvo presente en los entrenamientos del equipo en Verde Valle.

Por si fuera poco, el emecista apostó con Samuel García -gobernador de Nuevo león– en la Final del Clausura 2023, la cual perdió el conjunto rojiblanco contra los Tigres. Por si fuera poco, Alfaro tiene una relación de amistad con Amaury Vergara, dueño de la Chivas.

Alfaro señaló que el propietario del Guadalajara pensó que lo contactaría cuando se supo la noticia de la salida de Fernando Hierro como Director Deportivo para ocupar ese puesto, pero él aspira a ser técnico.

