La Eurocopa 2024 continuó este sábado 15 de junio y el primer partido del día, dio como vencedor a la Selección de Suiza 3-1 sobre su similar de Hungría.

El partido, que se jugó en el Estadio Rhein Energie de Colonia, Alemania, estuvo del lado suizo por gran parte del encuentro; sin embargo, por momentos, los húngaros le complicaron el juego al rival, aunque fueron sus fallas a la defensiva que le dieron la victoria a Suiza.

Desde los primeros minutos, Suiza desplegó una ofensiva impresionante ante la débil marca húngara, pero fue hasta el minuto 12 que anotaron el 1-0. Michel Aebischer mandó un pase filtrado para Kwadwo Duah, quien quedó frente al portero rival y marcó el gol. Éste tuvo que ser revisado debido a un posible fuera de lugar, pero el VAR lo dio por bueno.

Hungría no se encontraba en el partido y Suiza controlaba el juego. A pesar de ello, el 2-0 cayó hasta el minuto 45. Tras una serie de pases, el balón le quedó a Aebischer, quien disparó desde los linderos del área grande, colocado a la esquina del poste derecho. El portero Gulácsi se lanzó, pero solo hizo más espectacular el gol.

Para la segunda parte, Suiza bajó las revoluciones y esto lo aprovechó Hungría, quien recortó el marcador 2-1 al minuto 66. Un centro medido al área de suiza fue rematado de cabeza por Barnabás Varga, para vencer al arquero Yann Sommer.

Hungría trató de empatar, pero los suizos marcaron el 3-1 en tiempo de compensación. Yann Sommer despejó el balón y un defensa de Hungría cabeceó para rechazar el esférico; sin embargo, cabeceó mal y el balón le quedó a Breel Embolo, quien definió techando al portero.

Con la victoria, Suiza obtiene sus primeros tres puntos en la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Eurocopa 2024.

El Grupo A queda de la siguiente forma tras jugarse la fecha 1:

Los próximos partidos para este grupo en la fecha 2 serán:

Alemania vs Hungría | Miércoles 19 de junio | 10:00 horas (tiempo del centro de México)

Escocia vs Suiza | Miércoles 19 de junio | 13:00 horas (tiempo del centro de México)

🇨🇭⚽️ What a way for Duah to mark his competitive international debut!#EURO2024 | #HUNSUI pic.twitter.com/FN6wIOFPNp

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2024