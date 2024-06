El viernes 14 de junio, durante el penúltimo día de la Feria del Libro de Madrid, que concluye el domingo 16, el escritor y periodista Fonsi Loaiza denunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) haber sufrido “un ataque ultraderechista” mientras se encontraba en uno de los estantes de la feria.

“Hoy he sufrido un ataque ultraderechista en la firma de mi libro en @FILMadrid al grito de “rojo de mierda, maricón”. La policía no se los ha llevado detenidos y me ha recriminado a mí por llamarles nazis. Así campa sus anchas el fascismo en España. ¡No pasarán!”, escribió a través de un post en su cuenta @FonsiLoaiza.

https://x.com/FonsiLoaiza/status/1801675031027568728

En el video puede apreciarse a lo que se infiere es una pareja que le increpa mientras firma libros y atiende a sus lectores. Mientras le gritan una sarta de insultos homófobos y discriminadores, se observa a la Policía Municipal de Madrid observar sin actuar mientras el escritor está siendo violentado verbalmente. La mujer le dice que es “un provocador” y le grita un insulto por ser homosexual, mientras que el hombre le advierte, casi amenaza, que irá a amedrentarlo a todas las ferias del libro.

Loaiza, por supuesto, respondió verbalmente a sus provocadores. Tal como lo hace en sus redes sociales cada vez que alguien le increpa e intenta insultarlo, o aunque no lo hagan. Esto le ha dado el mote de “provocador”, claro, por parte de facciones que no están de acuerdo con su visión puesta hacia la izquierda política en su país.

La Ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, se pronunció al respecto, diciendo:

“Intolerable insulto homófobo. Gritan “Maricón” y se dirigen a Fonsi con violencia. Unos atacan y otros solo firman. No va de polarización. Cada vez son más comunes los ataques y siempre vienen del mismo lado. Hay que condenarlo con firmeza y de forma conjunta”.

El reconocido diputado Íñigo Errejón, del partido Más País, mostró su apoyo expresando:

“Si llega a ser al revés ya estarían detenidos. La doble vara de medir es escandalosa y no para de envalentonar a los fascistas. Un abrazo y a protegerse los unos a los otros”.

Sobre uno de los agresores, específicamente el hombre, quien llevaba a su hijo pequeño en una carriola mientras gritaba los insultos, medios locales como Diario.Red indicaron que cuenta con antecedentes por maltrato, posesión de drogas y lesiones. Es decir no es la primera vez que ataca a una persona por distintas circunstancias o quebranta ley con sus acciones.

Pese al mal rato, Loaiza agradeció por las “infinitas muestras de solidaridad antifascista ante el acoso ultraderechista sufrido en la Feria del Libro”. Aseguró que “la policía de Marlaska y Almeida ni se dignó a identificar a los acosadores ultraderechistas, ni preguntó cómo me encontraba y sólo me hablaron para recriminarle que les contestara llamándoles nazis”. Finalmente, dijo que esta tarde en la feria volvería a firmar en la caseta 125, porque no estaba dispuesto a dar “ni un paso atrás”.