Nos encontramos en el mes del orgullo LGBTQ+. En los últimos días todo se ha pintado de verde y blanco gracias a Brat de Charli XCX y bueno no queda duda que este es uno de los álbumes del año pero no hablaremos de ello aunque grite Gay rights! Por cierto ¿Les gustó?

En esta ocasión hablaré de dos mujeres interesantes, una mexicana y una estadounidense, que han cobrado relevancia en los últimos días.

Arrancamos con Luisa Almaguer, una cantante trans de la Ciudad de México que está a punto de presentar Weyes, el sucesor de su LP MATARONOMATAR (2019)

A lo largo de nueve canciones, nos hablará sobre el desamor, la transfobia y hasta situaciones personales que involucran su más reciente relación y la salud de su mamá, esto según lo que declaró a la plataforma musical Apple Music.

La carrera de Almaguer ha evolucionado desde su primer EP al cual llamó Miljillo en el que los sintetizadores eran el instrumento dominante. Ahora apuesta por reunir a una banda para presentar un sonido más elaborado en el que hay tintes rock y psicodélicos que nos mostrarán más de aquella mujer que ha luchado por sus derechos en los últimos años.

Apache O’ Raspi, Carlos Bergen (Perritos Genéricos), Aarón Bautista, André Cravioto y PapiPunkRock son la banda que la acompañará en esta nueva era. El proyecto de Luisa es uno de los más interesantes de la industria independiente por lo que les recomiendo lo sigan porque viene con todo. Además, ya cantó con Damon Albarn (Gorillaz, Blur) ¿Qué más necesitamos para darle el foco?

Tal vez has escuchado en la calle, redes sociales o en alguna playlist I Been a Nasty Girl, Nasty. Bueno pues Nasty es una canción que ha crecido en escuchas en las últimas semanas desde su estreno en Coachella.

Quién está detrás de esta canción es la cantante Tinashe que aunque su nombre suene reciente, la realidad es que tiene años picando piedra en el R&B. Estuvo bajo el sello RCA Records durante algunos años pero no fue hasta el 2019 que se volvió independiente, esto debido a “diferencias creativas” (as usually).

Curiosamente ahora que no cuenta con el respaldo de la disquera cobró relevancia y se convirtió en una artista de culto pues sus álbumes como Songs For You, 333 y BB/Ang3l han recibido comentarios positivos.

El nombre tentativo de su próximo proyecto es QUANTUM BABY, de acuerdo a su post de Instagram y aunque no dio una fecha esto ha emocionado a más de uno.

La realidad es que Tinashe también se puede convertir en una de las sorpresas más interesantes del año para el mainstream, aunque ya tiene una amplia carrera pues ya sabemos cómo funciona la industria musical.

Atentos que la próxima semana habrá recomendaciones previo al Pride. Seguimos…

@Leo_Vega